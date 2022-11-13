فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية.. سوريون يردون على مجلس الإفتاء: كيف غاردتم؟

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وطن– أثار مجلس الإفتاء السوري التابع للمجلس الإسلامي السوري المعارض، حالة من الجدل، بعدما أفتى بعدم جواز السفر إلى أوروبا بطرق “غير آمنة”.

وجاءت فتوى المجلس على خلفية تزايد وتيرة هجرة السوريين تهريبا نحو أوروبا، على مدار الأشهر الماضية.

وأدت هذه الرحلات، إلى مقتل وفقدان المئات في أثناء رحلة اللجوء، غرقا في البحر، أو جوعا وعطشا في الغابات على الطريق نحو أوروبا.

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وقال المجلس في فتوى له، إن هذا النوع من السفر يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية.

وأضاف أن المتسبب بلجوء هؤلاء للهجرة وسلوك تلك الطرق، ثم غرقهم أو قتلهم، آثم مشارك في الجريمة.

وأشار إلى أنه لا يجوز التفريط في النفوس المعصومة أو تعريضها للتلف والهلاك، ويدخل في التفريط السفر عبر الطرق غير الآمنة.

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ولفت إلى أن السفر غير الآمن يعرض النفس للإهانة والأذى والإذلال على يد تجار البشر وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم، إلى جانب إضاعة الأموال بدفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين بأخذ الأموال من الناس وتركهم مشردين أو تائهين، أو تسليمهم لحرس الحدود.

#فتوى #مجلس_الإفتاء_السوري حول السفر والهجرة بطرق غير مأمونة pic.twitter.com/SUwwQAsf1I — مؤسسة الإفتاء في الجمهورية العربية السورية (@fatwa_inst_sy) November 11, 2022

جدل كبير

أثارت هذه الفتوى جدلا كبيرا، ونالت الكثير من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال المقدم عمار الواوي: “مجلس الافتاء السوري يفتي بحرمة السفر عبر الطرق الغير آمنة هربا من كلاب الجولاني وبنادقه”.

وأضاف: “لم يصدر المجلس السوري الاسلامي إفتاء بحرمة الدم السوري من بنادق الجولاني التي قتلت اكثر من مئة وخمسون قتيل.. باتت الهجرة هربا حرام والقتل ببنادق الجولاني وبقية العصابات حلال.. عش رجبا ترى عجبا”.

مجلس الافتاء السوري يفتي بحرمة السفر عبر الطرق الغير آمنة هربا من كلاب الجولاني وبنادقه

ولم يصدر المجلس السوري الاسلامي افتاء بحرمة الدم السوري من بنادق الجولاني التي قتلت اكثر من مئة وخمسون قتيل

باتت الهجرة هربا حرام والقتل ببنادق الجولاني وبقية العصابات حلال

عش رجبا ترى عجبا pic.twitter.com/lSzZgEOB58 — المقدم عمار الواوي (@alwawy_mar) November 12, 2022

وكتب الصحفي مؤيد إسكيف: “يبدو أن مجلس الإفتاء السوري الذي يتداول أفكارا رخيصة بعملة أهل الكهف، وصار مثارا للسخرية لتزييفه الوقائع، الجريمة، شلالات الدم، وحفرة التضامن، يريد “المجلس” أن يهرب الرعاع الجهال العوام والدهماء من السوريين بباصات خضر، أكثر أمنا للسفر!!”.

يبدو أن مجلس الإفتاء السوري الذي يتداول أفكارا رخيصة بعملة أهل الكهف، وصار مثارا للسخرية لتزييفه الوقائع، الجريمة، شلالات الدم، وحفرة التضامن، يريد "المجلس" أن يهرب الرعاع الجهال العوام والدهماء من السوريين بباصات خضر، أكثر أمنا للسفر!! — Moayad Skaif – مؤيد اسكيف (@moayadskaif) November 12, 2022

وكتب ناشط سوري: “حبايبنا في مجلس الإفتاء السوري بما أنكم تكرمتوا وحكيتوا بمسألة تحريم السفر عبر الطرق غير الآمنة، فيا ترى عقوبة هاد الشي بتكون القتل والتعذيب والإذلال يلي بتمارسه الجندرما التركية بحق هالبشر على الحدود مع سوريا وقتلهم حلال يعني؟ ما سمعت شو قلتوا؟؟ ….عفوا انقطع الخط!”.

حبايبنا في مجلس الإفتاء السوري بما أنكم تكرمتوا وحكيتوا بمسألة تحريم السفر عبر الطرق غير الآمنة، فيا ترى عقوبة هاد الشي بتكون القتل والتعذيب والإذلال يلي بتمارسه الجندرما التركية بحق هالبشر على الحدود مع سوريا وقتلهم حلال يعني؟ ما سمعت شو قلتوا؟؟ ….عفوا انقطع الخط!#مجتهد_حمص pic.twitter.com/m0IZaLHb9x — مجتهد حمص (@Mugtahid_homs) November 12, 2022

وغرد معتز الزيدي: “يعني إذا إحنا ما طلعنا من مطارات النظام مثلكم و لا معنا جوازات سفر النظام مثلكم .. و لا عندنا أعمال ودولارات صارت معنا بسبب الثورة مثلكم …شو بنعمل ؟؟ والظعينة تبع الشيخ حسن ما عادت تأمن ع حالها تمشي مترين … شو بتعمل الناس بهيك فتوى ؟؟؟

يا مجلس الإفتاء السوري يعني إذا نحنا ما طلعنا من مطارات النظام متلكم و لا معنا جوازات سفر النظام متلكم ..

و لا عنّا أعمال و دولارات صارت معنا بسبب الثورة متلكم … شو بنعمل ؟؟ و الظعينة تبع الشيخ حسن ما عادت تأمن ع حالها تمشي مترين … شو بتعمل الناس بهيك فتوى ؟؟؟ pic.twitter.com/G6cSUPiCyy — معتز الزيدي (@FIXbk2rs8cpro2r) November 12, 2022

وغرد ماجد شمعة: “و ما تخافوا من الترحيل كانت الفتوى غير هيك.بعدين كيف دخلتوا على تركيا؟ أليس بطرق غير آمنة؟”.

لو ما تخافوا من الترحيل كانت الفتوى غير هيك.

بعدين كيف دخلتوا على تركيا؟ أليس بطرق غير آمنة؟#مجلس_الإفتاء_السوري pic.twitter.com/qdjdPkybld — ماجد شمعة (@majed899) November 11, 2022

وذكرت لارا: “مجلس الإفتاء يحذّر من مفاسد الهجرة إلى بلاد الغرب ويصدر فتوى بتحريم السفر الى بلاد الغرب بقصد الهجرة عبر الطرق غير المشروعة. أصدر “مجلس الإفتاء السوري” المعارض، فتوى جديدة تصف من يسافر عبر طرق غير آمنة بأنه آثم”.

مجلس الإفتاء يحذّر من مفاسد الهجرة إلى بلاد الغرب ويصدر فتوى بتحريم السفر الى بلاد الغرب بقصد الهجرة عبر الطرق غير المشروعة أصدر “مجلس الإفتاء السوري” المعارض، فتوى جديدة تصف من يسافر عبر طرق غير آمنة بأنه “آثم”. pic.twitter.com/MGbaBHlALi — Lara hidar 🔴 (@larahidar) November 12, 2022

وتكشف إحصاءات أن هناك سبعة ملايين سوري اضطروا إلى مغادرة البلاد إلى دول الجوار وأوروبا، هربا من قصف النظام السوري والفقر.