الأحد, نوفمبر 13, 2022
الرئيسيةالهدهدفتوى تحريم الهجرة غير الشرعية.. سوريون يردون على مجلس الإفتاء: كيف غاردتم؟
الهدهد

فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية.. سوريون يردون على مجلس الإفتاء: كيف غاردتم؟

الفتوى المثيرة للجدل تزامنت مع تزايد وتيرة هجرة السوريين

كتب خالد السعدي
الهجرة غير الشرعية watanserb.com
مجلس الإفتاء السوري التابع للمجلس الإسلامي السوري المعارض
- Advertisement -

وطن– أثار مجلس الإفتاء السوري التابع للمجلس الإسلامي السوري المعارض، حالة من الجدل، بعدما أفتى بعدم جواز السفر إلى أوروبا بطرق “غير آمنة”.

وجاءت فتوى المجلس على خلفية تزايد وتيرة هجرة السوريين تهريبا نحو أوروبا، على مدار الأشهر الماضية.

وأدت هذه الرحلات، إلى مقتل وفقدان المئات في أثناء رحلة اللجوء، غرقا في البحر، أو جوعا وعطشا في الغابات على الطريق نحو أوروبا.

- Advertisement -

وقال المجلس في فتوى له، إن هذا النوع من السفر يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية.

وأضاف أن المتسبب بلجوء هؤلاء للهجرة وسلوك تلك الطرق، ثم غرقهم أو قتلهم، آثم مشارك في الجريمة.

وأشار إلى أنه لا يجوز التفريط في النفوس المعصومة أو تعريضها للتلف والهلاك، ويدخل في التفريط السفر عبر الطرق غير الآمنة.

- Advertisement -

ولفت إلى أن السفر غير الآمن يعرض النفس للإهانة والأذى والإذلال على يد تجار البشر وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم، إلى جانب إضاعة الأموال بدفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين بأخذ الأموال من الناس وتركهم مشردين أو تائهين، أو تسليمهم لحرس الحدود.

جدل كبير

أثارت هذه الفتوى جدلا كبيرا، ونالت الكثير من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال المقدم عمار الواوي: “مجلس الافتاء السوري يفتي بحرمة السفر عبر الطرق الغير آمنة هربا من كلاب الجولاني وبنادقه”.

وأضاف: “لم يصدر المجلس السوري الاسلامي إفتاء بحرمة الدم السوري من بنادق الجولاني التي قتلت اكثر من مئة وخمسون قتيل.. باتت الهجرة هربا حرام والقتل ببنادق الجولاني وبقية العصابات حلال.. عش رجبا ترى عجبا”.

وكتب الصحفي مؤيد إسكيف: “يبدو أن مجلس الإفتاء السوري الذي يتداول أفكارا رخيصة بعملة أهل الكهف، وصار مثارا للسخرية لتزييفه الوقائع، الجريمة، شلالات الدم، وحفرة التضامن، يريد “المجلس” أن يهرب الرعاع الجهال العوام والدهماء من السوريين بباصات خضر، أكثر أمنا للسفر!!”.

وكتب ناشط سوري: “حبايبنا في مجلس الإفتاء السوري بما أنكم تكرمتوا وحكيتوا بمسألة تحريم السفر عبر الطرق غير الآمنة، فيا ترى عقوبة هاد الشي بتكون القتل والتعذيب والإذلال يلي بتمارسه الجندرما التركية بحق هالبشر على الحدود مع سوريا وقتلهم حلال يعني؟ ما سمعت شو قلتوا؟؟ ….عفوا انقطع الخط!”.

أشادت بالجزائر.. صحيفة إسبانية تكشف كيف يبتز “المخزن” المغربي إسبانيا بقضية الهجرة غير الشرعية

وغرد معتز الزيدي: “يعني إذا إحنا ما طلعنا من مطارات النظام مثلكم و لا معنا جوازات سفر النظام مثلكم .. و لا عندنا أعمال ودولارات صارت معنا بسبب الثورة مثلكم …شو بنعمل ؟؟ والظعينة تبع الشيخ حسن ما عادت تأمن ع حالها تمشي مترين … شو بتعمل الناس بهيك فتوى ؟؟؟

وغرد ماجد شمعة: “و ما تخافوا من الترحيل كانت الفتوى غير هيك.بعدين كيف دخلتوا على تركيا؟ أليس بطرق غير آمنة؟”.

وذكرت لارا: “مجلس الإفتاء يحذّر من مفاسد الهجرة إلى بلاد الغرب ويصدر فتوى بتحريم السفر الى بلاد الغرب بقصد الهجرة عبر الطرق غير المشروعة. أصدر “مجلس الإفتاء السوري” المعارض، فتوى جديدة تصف من يسافر عبر طرق غير آمنة بأنه آثم”.

وتكشف إحصاءات أن هناك سبعة ملايين سوري اضطروا إلى مغادرة البلاد إلى دول الجوار وأوروبا، هربا من قصف النظام السوري والفقر.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فتوى مجلس الإفتاء السوري عن حكم تغيير المسلمين لأسمائهم عند هجرتهم للغرب تثير الجدل

الهدهد

فرار تلاميذ مغاربة قاصرين عقب مشاركتهم في بطولة للعدو في سلوفاكيا‬!

الهدهد

أشادت بالجزائر.. صحيفة إسبانية تكشف كيف يبتز “المخزن” المغربي إسبانيا بقضية الهجرة غير الشرعية

الهدهد

تسببت بمصرع 43 شخصا.. منظمة: المغرب تخاذل عن إنقاذ سفينة مهاجرين غرقت قبالة سواحلها

تقارير

اللاجئون في مصر: كيف يلعب السيسي هذه الورقة الرابحة!؟

الهدهد

ما هو محرك الاقتصاد المغربي؟! .. ليس الصادرات أو الفوسفات الذي ينهبه من الصحراء الغربية!

الهدهد

«شاهد» دفنوا دون أن يتمّ التعرّف عليهم .. رمال الصحراء الليبيّة تبتلع 20 مهاجراً مصرياً غير شرعي

الهدهد

المغرب تحسم أمرها برفض استقبال اللاجئين السوريين وتؤكد: الجيش الجزائري هو من طردهم!

الهدهد

طوله 3200 كلم .. وزير الأمن الداخلي الأميركي يكشف متى سيُنجز جدار المكسيك

فيديو

مقدمة نارية لوائل الإبراشي تعليقاً على حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وصول كأس العالم 2022 إلى قطر بعد جولة عالمية (شاهد)

حبس فجر السعيد 3 سنوات بأمر من القضاء الكويتي!

يبلغ طوله 1.9 كيلومتر..سويسرا تبني أكبر قطار ركاب في العالم (فيديو)

المليفي يكشف فضائح في منح الجنسية الكويتية ويثير تفاعلا (شاهد)

أهرامات مصر على وشك الاختفاء.. درسة جديدة تحدد التاريخ

إيمان بوخالفة.. شابة جزائرية تثير تعاطف الآلاف بسبب ما حدث لوجهها!

تعديل جديد يطرأ على تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

ريم الرياحي تنهار وتكشف مفاجآت جديدة حول الفيديو الجنسي مع عشيقها!

مجموعة العشرين تطلق صندوقا عالميا لتجنب تكرار جائحة كورونا.. ما أهميته؟

تعرف على أكثر الدوريات تأثيراً في كأس العالم 2022 قطر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC