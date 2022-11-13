الأحد, نوفمبر 13, 2022
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رياضة

علاقة رونالدو وبنزيما ليست على ما يُرام بعد حديث الأخير عنه

كريم بنزيما: كريستيانو رونالدو لم يُرسل لي بعد تهنئة فوزي بالكرة الذهبية

كتب فارس أبو شيحة
الأمور بين بنزيما ورونالدو ليست على ما يرام watanserb.com
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وطن- كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما صاحب 34 عاماً، أسطورة ريال مدريد الحالية، بشأن تهنئة زميله السابق كريستيانو رونالدو، عقب تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2022 كأفضل لاعب في العالم.

ورد الفرنسي بنزيما على سؤال تهنئة زميله السابق رونالدو، بعد حصوله على الكرة الذهبية، في مقابلة صحفية على قناة (تيلي فوت) الفرنسية، ” كريستيانو رونالدو لم يرسل لي رسالة بعد فوزي بالكرة الذهبية”.

فيما لم يكشف التقارير الصحفية عن سبب تدهور العلاقة المميزة بين رونالدو وبنزيما، على الرغم من المساهمة بالأرقام للأخير رونالدو مع ريال مدريد سابقاً.

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علاقة بنزيما رونالدو

وكان الحكومة بنزيما قد تُوج بالكرة الذهبية في شهر أكتوبر الماضي، من قبل مجلة (فرانس فوتبول) الراعية لتلك الجائزة، وسط حضور لافت من الشخصيات ونجوم كرة القدم المعتزلين والحاليين، كان من أبرزهم رونالدو الظاهرة وزين الدين زيدان الذي سلمه تلك الجائزة.

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كما ويعد صاروخ ماديرا رونالدو أحد أفضل نجوم كرة القدم في العقد الأخير، قد توج بالكرة الذهبية 5 مرات. كان 4 من بينهما مع ريال مدريد الإسباني وواحدة مع مانشستر يونايتد.

فيما يعد الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، الأكثر تتويجاً بتلك الجائزة برصيد 7 مرات.

حفاوة استقبال جماهير ليون

وكان نجم ريال مدريد بنزيما قد احتفل قبل أيام قليلة مع جماهير أولمبيك ليون فريقه السابق، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

كما وأضاف بنزيما، ” لم أكن أرغب في ترك كرة القدم قبل أن أحقق حلمي، وهو التتويج بالكرة الذهبية”.

جاهزية بنزيما لمونديال كأس العالم 2022

وتحدث بنزيما عن مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 قطر، قائلاً: ” لم أكن أرغب في اللعب إذا لم أكن جاهز بنسبة 100%، وكان لديّ بعض المضايقات. لكنني سأكون مستعداً لكأس العالم كما قلت، لقد اعتنيت بنفسي”.

كما وأردف بنزيما، ” كأس العالم على وشك البدء، لقد تعرضت لإصابات طفيفة. ولكن سأكون جاهز عقلياً وبدنياً للمباراة الافتتاحية”.

مجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

وأسفرت قرعة منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، عن وقوع حامل اللقب منتخب فرنسا، في المجموعة الرابعة برفقة أستراليا وتونس والدنمارك.

كما وسيلتقي منتخب فرنسا في أولى مواجهاته أمام أستراليا، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب (استاد الوكرة).

وستنطلق مراسم البطولة العالمية لمونديال قطر 2022، في ال20 من الشهر الجاري، على أن تكون ختام فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن + تيلي فوت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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