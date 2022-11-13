“دماء في تقسيم”.. قتلى وجرحى ومشاهد صعبة للحظة التفجير الدموي

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وطن– هزّ انفجار ضخم منطقة تقسيم وسط إسطنبول عصر الأحد، ما أسفرَ عن سقوط 6 قتلى و53 جريحاً، وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وسائل إعلام تركية، وحاكم إسطنبول، أنّ الانفجار وقع في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم في وسط المدينة التركية، فيما طوّقت الشرطة موقع الحادث، وقطعت الطرق المؤدية إليه.

#أردوغان: 6 قتلى و53 جريحا حتى الآن جراء الانفجار الذي وقع في منطقة #تقسيم بـ #اسطنبول pic.twitter.com/wME9jn0t1T — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 13, 2022

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وقال والي إسطنبول “علي يرلي كايا” في تغريدة عبر تويتر، رصدتها “وطن“: إن “الانفجار وقع في حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الأحد، في شارع الاستقلال بمنطقة بي أوغلو”.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

لم يصدر أي تعليق عن وزير الداخلية

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ولم يصدر عن وزير الداخلية سليمان صويلو أيُّ تصريح أو بيان، بسبب وجوده قبل ساعات من الانفجار في مدينة الراعي في الشمال السوري.

لكن الصحفي والمحلل التركي “حمزة تكين”، الذي كان مرافقاً له، نشر على حسابه في “تويتر” تغريدةً، قال فيها: “كنا برفقة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في إدلب حين وقع الانفجار في إسطنبول اليوم”.

وأضاف، أن “الوزير توعد إن كان التفجير ناتجاً عن عمل إرهابي، أن يدفع المنفذون ثمناً باهظاً وقاسياً جداً، قبل أن يغادرنا الآن إلى إسطنبول لمتابعة التحقيقات”.

كنا برفقة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في إدلب حين وقع الانفجار في إسطنبول اليوم.. الوزير توعد إن كان التفجير ناتجا عن عمل إرهابي أن يدفع المنفذون ثمنا باهظا وقاسيا جدا، قبل أن يغادرنا الآن إلى إسطنبول لمتابعة التحقيقات. — Hamza Tekin حمزة تكين 🇹🇷 (@Hamza_tekin2023) November 13, 2022

اللحظات الأولى للانفجار

وأظهر مقطع فيديو اللحظاتِ الأولى للانفجار، حيث بدا عشرات الأتراك والسياح وهم يتراكضون في حالة ذعر مبتعدينَ عن مكان الانفجار. فيما شوهدت سيارات إطفاء وهي تهرع إلى المكان.

فيما أظهرت صور متداوَلة من مكان الحادث جثثاً متفحمة، أمام المحالّ التجارية.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama anı. pic.twitter.com/ZuFByNKTyv — Pusholder (@pusholder) November 13, 2022

دائرة أمنية في المنطقة

وعلّقت رئيسة قسم الأخبار الخاصة في سي إن إن ترك “فوليا أوزتورك”، أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا هجومًا انتحاريًا، أم قنبلة.

#صور| والي #اسطنبول: 4 قتلى و38 جريحا جراء الانفجار في منطقة #تقسيم بمركز المدينة pic.twitter.com/O2WRWJSWKz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 13, 2022

وأضافت، أن جهداً مكثّفاً من قبل فرق الشرطة في تقسيم يبذل في الوقت الحالي. وتجري عمليات إخلاء لإنقاذ الجرحى، وما زالت سيارات الاسعاف توزع على المنطقة.

فتح تحقيق

وأفاد موقع تلفزيون ntv، بأن قوات الأمن أنشأت دائرة أمنية في المنطقة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من منطقة التفجير.

وأعلن المدّعي العام في إسطنبول، فتحَ تحقيق في حادث الانفجار كـ”عملٍ إرهابي”. وعيّن 5 مدّعين عامّين للتحقيق في الانفجار.