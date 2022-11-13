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“دماء في تقسيم”.. قتلى وجرحى ومشاهد صعبة للحظة التفجير الدموي

الإنفجار خلّف 6 قتلى و53 جريحاً

كتب خالد الأحمد
انفجار تقسيم اسطنبول watanserb.com
6 قتلى والعشرات من الإصابات في انفجار وقع في شارع تقسيم وسط اسطنبول
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وطن– هزّ انفجار ضخم منطقة تقسيم وسط إسطنبول عصر الأحد، ما أسفرَ عن سقوط 6 قتلى و53 جريحاً، وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وسائل إعلام تركية، وحاكم إسطنبول، أنّ الانفجار وقع في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم في وسط المدينة التركية، فيما طوّقت الشرطة موقع الحادث، وقطعت الطرق المؤدية إليه.

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وقال والي إسطنبول “علي يرلي كايا” في تغريدة عبر تويتر، رصدتها “وطن“: إن “الانفجار وقع في حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الأحد، في شارع الاستقلال بمنطقة بي أوغلو”.

 

لم يصدر أي تعليق عن وزير الداخلية

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ولم يصدر عن وزير الداخلية سليمان صويلو أيُّ تصريح أو بيان، بسبب وجوده قبل ساعات من الانفجار في مدينة الراعي في الشمال السوري.

لكن الصحفي والمحلل التركي “حمزة تكين”، الذي كان مرافقاً له، نشر على حسابه في “تويتر” تغريدةً، قال فيها: “كنا برفقة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في إدلب حين وقع الانفجار في إسطنبول اليوم”.

وأضاف، أن “الوزير توعد إن كان التفجير ناتجاً عن عمل إرهابي، أن يدفع المنفذون ثمناً باهظاً وقاسياً جداً، قبل أن يغادرنا الآن إلى إسطنبول لمتابعة التحقيقات”.

اللحظات الأولى للانفجار

وأظهر مقطع فيديو اللحظاتِ الأولى للانفجار، حيث بدا عشرات الأتراك والسياح وهم يتراكضون في حالة ذعر مبتعدينَ عن مكان الانفجار. فيما شوهدت سيارات إطفاء وهي تهرع إلى المكان.

فيما أظهرت صور متداوَلة من مكان الحادث جثثاً متفحمة، أمام المحالّ التجارية.

دائرة أمنية في المنطقة

وعلّقت رئيسة قسم الأخبار الخاصة في سي إن إن ترك “فوليا أوزتورك”، أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا هجومًا انتحاريًا، أم قنبلة.

وأضافت، أن جهداً مكثّفاً من قبل فرق الشرطة في تقسيم يبذل في الوقت الحالي. وتجري عمليات إخلاء لإنقاذ الجرحى، وما زالت سيارات الاسعاف توزع على المنطقة.

فتح تحقيق

وأفاد موقع تلفزيون ntv، بأن قوات الأمن أنشأت دائرة أمنية في المنطقة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من منطقة التفجير.

وأعلن المدّعي العام في إسطنبول، فتحَ تحقيق في حادث الانفجار كـ”عملٍ إرهابي”. وعيّن 5 مدّعين عامّين للتحقيق في الانفجار.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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