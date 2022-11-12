السبت, نوفمبر 12, 2022
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رياضة

مبالغ خيالية.. كم سيحصل اللاعبون والأندية خلال مونديال كأس العالم؟!

"الفيفا" سيُوزع على الأندية واللاعبين كتعويضاتٍ لهم خلال مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مونديال كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
مونديال كأس العالم 2022 قطر
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وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن الأموال التي سيحصل عليها اللاعبون وأنديتهم خلال مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامتها في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، إن اتحاد (الفيفا) لكرة القدم، سيقوم بتوزيع 2000 مليون دولار على الأندية، التي تمنح الإذن للاعبيها في تمثيل منتخباتهم الوطنية، في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

تعويض الفيفا للأندية واللاعبين في مونديال كأس العالم 2022

وأردفت الصحيفة، “سيحصل كل لاعب مشارك في مونديال كأس العالم على مبلغ 370 ألف دولار، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)”.

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كما وأضافت، “سيحصل الفائز بلقب مونديال كأس العالم 2022 على مبلغ 42 مليون دولار، بينما سيحصل الوصيف على 30 مليون دولار، فيما سيحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار”.

وتابعت، “سيحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار، أما المنتخبات من المرتبة الخامسة وحتى الثامنة ستحصل على 17 مليون دولار، كما وستتلقى المنتخبات من المركز التاسع إلى المركز السادس عشر على 13 مليون دولار”.

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كما واستكملت، “ستحصل المنتخبات من المركز ال17. وحتى المركز الأخير ال32 على مبلغ 9 ملايين دولار لكل منتخب”.

سيحصل اللاعب على 10 آلاف دولار يومياً

كما وأضافت، “سيتم ضرب مبلغ 10 آلاف دولار يومياً لكل لاعب مشارك في مونديال كأس العالم 2022، وسيتم حساب ذلك قبل أسبوعين من المباراة الافتتاحية للمونديال، وينتهي ذلك بعد يوم واحد من آخر مباراة لمنتخب بلاده”.

وختمت الصحيفة، “الفيفا سيقوم بتوزيع الأموال على الأندية خلال العامين الماضيين، قبل مونديال كأس العالم 2022”.

وستنطلق أولى المواجهات في مونديال كأس العالم 2022، بين دولة قطر المستضيف والإكوادور في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد البيت).

كما وستكون المباراة الختامية للبطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر.

المصدروطن + صحيفة ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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