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قطر تصنع المستحيل.. “أورتشارد” حديقة من الجنة في قلب مطار حمد

استعدادا لكأس العالم ولجعل المطار وجهة استثنائية

كتب خالد الأحمد
حديقة أورتشارد watanserb.com
حديقة أورتشارد
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وطن- تزامناً مع فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في قطر يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، أزاح مطار حمد الدولي الستار عن حديقة “أورتشارد”، بهدف جعل المطار وجهة استثنائية بحد ذاتها للمسافرين.

والحديقة المشار إليها مصممة لخلق أجواء هادئة وتعزيز الشعور بالرفاهية، مع ميزة مائية تبلغ 268 مترًا مربعًا مصممة لتكون نقطة محورية لجميع المسافرين.

حديقة استوائية

وتضم حديقة “أورتشارد” الاستوائية بحسب وسائل إعلام قطرية مجموعة كبيرة من النباتات المختلفة، يبلغ عددها أكثر من 300 شجرة و25 ألف نبتة.

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واستُوردت هذه النباتات من غابات مستدامة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ماليزيا وتايلاند وسنغافورة.

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ووفق صحيفة “الوطن” القطرية يتيح التصميم الفريد للحديقة تأقلم الأشجار والنباتات الموجودة بها بسهولة مع الظروف الداخلية والاستمرار في النمو.

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فيما يوفر الضوء الطبيعي المنساب عبر السقف الشبكي الزجاجي أجواءً هادئة داخل المطار ويحفز المشاعر الإيجابية لدى جميع المسافرين.

وستكون حديقة “أورتشارد”،بمثابة تحفة طبيعية في مطار عالمي، ووجهة رائعة للمسافرين عبر مطار حمد الدولي ممن يرغبون في نيل قسط من الاسترخاء والتنعم بأجواء السكينة خلال رحلتهم.

يعتبر مطار حمد الدولي في قطر من أرقى المطارات عالميا، حيث يحتوي على قطار داخلي، وبه هندسة خيالية وتقنيات عالية ويربط أكثر من 150 وجهة.

وباتت طاقة المطار الاستيعابية الحالية 58 مليون مسافر سنويا بعد ما كانت 40 مليونا، ومن المقرر بدء العمل بالمرحلة الثانية لبناء منطقتين جديدتين في مطلع عام 2023، لاستقبال أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً.

أفضل مطار عالمي

وصنف المطار من قبل موقع “بلومبيرغ نيوز، عام 2018 كأفضل مطار عالمي وتضم التوسعة الجديدة للمطار أكثر من 90 علامة تجارية في منطقة تسوق واحدة واسعة ، ومجموعة فنية عالمية المستوى.

هذا بالإضافة إلى البيئة المنعشة الجديدة مع مساحات خضراء مورقة، عبر الحديقة الاستوائية الجديدة محل الذكر ( The Orchard) بمساحة 10000 متر مربع.

بث مباريات كأس العالم 2022 قطر

وبما أن هذه الحديقة ضمن مشاريع الترويج لكأس العالم في قطر، يشار إلى أن شبكة قنوات “الكأس” الرياضية القطرية، زفت الخبر السار لعشاق ومحبي كرة القدم بشأن بث مباريات النسخة ال22 من بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” قنوات الكأس الرياضية تحصل على حقوق البث لنقل نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022″.

وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” قنوات الكأس الرياضية تحصل على حقوق البث لنقل نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022″.

وأضافت الشبكة، ” الحصول على حقوق نقل المباريات جاء من خلال مجموعة (بي أن سبورت) الرياضية القطرية. المخصصة لنقل أحداث البطولة العالمية”.

وأردفت، ” تم تخصيص 4 قنوات لبث مباريات كأس العالم 2022، وهي (1،2،3،4 Extra)، لكن ستكون مقابل اشتراك مالي وليست بالمجان”.

المصدريوتيوب، تويتر، صحيفة "الوطن" القطرية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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