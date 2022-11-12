قطر تصنع المستحيل.. “أورتشارد” حديقة من الجنة في قلب مطار حمد

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وطن- تزامناً مع فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في قطر يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، أزاح مطار حمد الدولي الستار عن حديقة “أورتشارد”، بهدف جعل المطار وجهة استثنائية بحد ذاتها للمسافرين.

والحديقة المشار إليها مصممة لخلق أجواء هادئة وتعزيز الشعور بالرفاهية، مع ميزة مائية تبلغ 268 مترًا مربعًا مصممة لتكون نقطة محورية لجميع المسافرين.

حديقة استوائية

وتضم حديقة “أورتشارد” الاستوائية بحسب وسائل إعلام قطرية مجموعة كبيرة من النباتات المختلفة، يبلغ عددها أكثر من 300 شجرة و25 ألف نبتة.

🎥✈️| ابداع لا يمكن وصفه 😍 افتتاح توسعة ⁧#مطار_حمد_الدولي⁩ "أورتشـارد" بعد استكمال أعمال 9 مشاريع رائدة تنتشر في جميع أرجاء المطار

👆😍 pic.twitter.com/MhuEPVcZrT — batonnia (@Badreyah_FSH) November 11, 2022

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واستُوردت هذه النباتات من غابات مستدامة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ماليزيا وتايلاند وسنغافورة.

ووفق صحيفة “الوطن” القطرية يتيح التصميم الفريد للحديقة تأقلم الأشجار والنباتات الموجودة بها بسهولة مع الظروف الداخلية والاستمرار في النمو.

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فيما يوفر الضوء الطبيعي المنساب عبر السقف الشبكي الزجاجي أجواءً هادئة داخل المطار ويحفز المشاعر الإيجابية لدى جميع المسافرين.

وستكون حديقة “أورتشارد”،بمثابة تحفة طبيعية في مطار عالمي، ووجهة رائعة للمسافرين عبر مطار حمد الدولي ممن يرغبون في نيل قسط من الاسترخاء والتنعم بأجواء السكينة خلال رحلتهم.

يعتبر مطار حمد الدولي في قطر من أرقى المطارات عالميا، حيث يحتوي على قطار داخلي، وبه هندسة خيالية وتقنيات عالية ويربط أكثر من 150 وجهة.

وباتت طاقة المطار الاستيعابية الحالية 58 مليون مسافر سنويا بعد ما كانت 40 مليونا، ومن المقرر بدء العمل بالمرحلة الثانية لبناء منطقتين جديدتين في مطلع عام 2023، لاستقبال أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً.

أزاح مطار حمد الدولي (HIA) الستار عن حديقة "أورتشارد"، وهي حديقة استوائية تقع داخل مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وتبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، كما يوجد بها مسطح مائي على مساحة 268 مترا مربعا.#ميدان_منوعات pic.twitter.com/P6FMlG41YH — ميدان | Midan (@ajmidan) November 11, 2022

أفضل مطار عالمي

وصنف المطار من قبل موقع “بلومبيرغ نيوز، عام 2018 كأفضل مطار عالمي وتضم التوسعة الجديدة للمطار أكثر من 90 علامة تجارية في منطقة تسوق واحدة واسعة ، ومجموعة فنية عالمية المستوى.

هذا بالإضافة إلى البيئة المنعشة الجديدة مع مساحات خضراء مورقة، عبر الحديقة الاستوائية الجديدة محل الذكر ( The Orchard) بمساحة 10000 متر مربع.

بث مباريات كأس العالم 2022 قطر

وبما أن هذه الحديقة ضمن مشاريع الترويج لكأس العالم في قطر، يشار إلى أن شبكة قنوات “الكأس” الرياضية القطرية، زفت الخبر السار لعشاق ومحبي كرة القدم بشأن بث مباريات النسخة ال22 من بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” قنوات الكأس الرياضية تحصل على حقوق البث لنقل نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022″.

وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” قنوات الكأس الرياضية تحصل على حقوق البث لنقل نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022″.

وأضافت الشبكة، ” الحصول على حقوق نقل المباريات جاء من خلال مجموعة (بي أن سبورت) الرياضية القطرية. المخصصة لنقل أحداث البطولة العالمية”.

وأردفت، ” تم تخصيص 4 قنوات لبث مباريات كأس العالم 2022، وهي (1،2،3،4 Extra)، لكن ستكون مقابل اشتراك مالي وليست بالمجان”.