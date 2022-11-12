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أرعبت السكان .. ظهور السمكة التي تُنذر بحدوث زلزال! (صور)

طولها 15 قدمًا..

كتب أنس السالم
سمكة المجداف طولها 15 قدمًا وينذر ظهورها -بحسب الاعتقادات- بحدوث زلزال watanserb.com
سمكة المجداف
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وطن– شعر السكان المحليون بالذهول بعد أن انجرفت سمكة المجداف التي طولها 15 قدمًا -يُشاع أنها علامة على حدوث زلزال وشيك- إلى الشاطئ في تشيلي.

سمكة المجداف الضخمة -وهي أكبر سمكة عظمية في العالم، قادرة على النمو حتى طول 56 قدمًا- تمّ اكتشافها على ساحل جزيرة تالكان في جزر ديزيرتوريس، في تشيلي.

سمكة المجداف

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كان اكتشاف هذه السمكة على الشاطئ نادراً؛ نظراً لأن هذا النوع من الأسماك يعيش على أعماق تتراوح بين 656 و3200 قدم تحت سطح المحيط.

في الواقع، يعتقد الكثير من الناس أنّ سمك المجداف هي علامة على وقوع زلزال وشيك. كما نقل موقع صحيفة “نيويورك بوست“.

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وأعرب مشاهدو الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم لرؤية السمكة، حيث يقال إنها تنذر بوقوع زلزال.

سمكة المجداف طولها 15 قدمًا وينذر ظهورها -بحسب الاعتقادات- بحدوث زلزال
سمكة المجداف طولها 15 قدمًا وينذر ظهورها -بحسب الاعتقادات- بحدوث زلزال

قال أحد المغردين: “الزلزال قادم”، بينما قال آخر: “سنموت جميعًا!”.

وكتب معلق ثالث: “في تشيلي تعتبر هذه السمكة علامة على نذير شؤم”.

الشاطئ الذي عثرت عليه سمكة المجداف في تشيلي
الشاطئ الذي عثرت عليه سمكة المجداف في تشيلي

تستند خرافة الزلزال هذه إلى الميثولوجيا اليابانية، التي تنصّ على أنّ سمكة المجداف ترتفع عمدًا إلى السطح وصولاً إلى الشاطئ لحدوث خطب ما .

تصاعدت هذه الأقاويل خلال زلزال وتسونامي فوكوشيما عام 2011، حيث جرفت عشرات الوحوش البحرية إلى الشاطئ في العامين السابقين للكارثة.

ومع ذلك، سعى الخبراء منذ ذلك الحين إلى تبديد الأسطورة.

أوضح “هيرويوكي موتومورا”، أستاذ علم الأسماك في جامعة كاجوشيما، أن “الارتباط بتقارير النشاط الزلزالي يعود إلى سنوات عديدة، ولكن لا يوجد دليل علمي على وجود صلة، لذلك لا أعتقد أن الناس بحاجة إلى القلق”.

وتابع: “أعتقد أن هذه الأسماك تميل إلى الصعود إلى السطح عندما تكون حالتها الجسدية سيئة، وترتفع على التيارات المائية، وهذا هو السبب في أنها غالبًا ما تكون ميتة عند العثور عليها”.

ومع ذلك، لا تزال الخرافة قائمة مع ظهور أحدث مثال الشهر الماضي، بعد أن وجد الصيادون المكسيكيون أحد المخلوقات، مما أثار مخاوف من حدوث هزة ارضية.

المصدرنيويورك بوست - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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