أرعبت السكان .. ظهور السمكة التي تُنذر بحدوث زلزال! (صور)

- Advertisement -

وطن– شعر السكان المحليون بالذهول بعد أن انجرفت سمكة المجداف التي طولها 15 قدمًا -يُشاع أنها علامة على حدوث زلزال وشيك- إلى الشاطئ في تشيلي.

سمكة المجداف الضخمة -وهي أكبر سمكة عظمية في العالم، قادرة على النمو حتى طول 56 قدمًا- تمّ اكتشافها على ساحل جزيرة تالكان في جزر ديزيرتوريس، في تشيلي.

- Advertisement -

كان اكتشاف هذه السمكة على الشاطئ نادراً؛ نظراً لأن هذا النوع من الأسماك يعيش على أعماق تتراوح بين 656 و3200 قدم تحت سطح المحيط.

في الواقع، يعتقد الكثير من الناس أنّ سمك المجداف هي علامة على وقوع زلزال وشيك. كما نقل موقع صحيفة “نيويورك بوست“.

- Advertisement -

وأعرب مشاهدو الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم لرؤية السمكة، حيث يقال إنها تنذر بوقوع زلزال.

قال أحد المغردين: “الزلزال قادم”، بينما قال آخر: “سنموت جميعًا!”.

وكتب معلق ثالث: “في تشيلي تعتبر هذه السمكة علامة على نذير شؤم”.

تستند خرافة الزلزال هذه إلى الميثولوجيا اليابانية، التي تنصّ على أنّ سمكة المجداف ترتفع عمدًا إلى السطح وصولاً إلى الشاطئ لحدوث خطب ما .

تصاعدت هذه الأقاويل خلال زلزال وتسونامي فوكوشيما عام 2011، حيث جرفت عشرات الوحوش البحرية إلى الشاطئ في العامين السابقين للكارثة.

ومع ذلك، سعى الخبراء منذ ذلك الحين إلى تبديد الأسطورة.

أوضح “هيرويوكي موتومورا”، أستاذ علم الأسماك في جامعة كاجوشيما، أن “الارتباط بتقارير النشاط الزلزالي يعود إلى سنوات عديدة، ولكن لا يوجد دليل علمي على وجود صلة، لذلك لا أعتقد أن الناس بحاجة إلى القلق”.

وتابع: “أعتقد أن هذه الأسماك تميل إلى الصعود إلى السطح عندما تكون حالتها الجسدية سيئة، وترتفع على التيارات المائية، وهذا هو السبب في أنها غالبًا ما تكون ميتة عند العثور عليها”.

ومع ذلك، لا تزال الخرافة قائمة مع ظهور أحدث مثال الشهر الماضي، بعد أن وجد الصيادون المكسيكيون أحد المخلوقات، مما أثار مخاوف من حدوث هزة ارضية.