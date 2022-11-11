السبت, نوفمبر 12, 2022
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حياتنا

محمد عبده يثير الجدل بما فعله مع “عايض” بسبب عائض القرني (فيديو)

زينة عماد وبلقيس مفاجأة الحفلة

كتب رفيف عبدالله
محمد عبده يثير الجدل بما فعله مع
عايض ومحمد عبده
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وطن– أثار الفنان السعودي محمد عبده جدلاً واسعاً، بعدما طلب من المطرب الشاب عايض يوسف، تغييرَ اسمه الفني.

جاء ذلك خلال مشاركة “عايض يوسف” بحفل ليلة فنان العرب، في موسم الرياض.

حيث تفاجأ الفنان الشاب، بسؤال محمد عبده له عن عدم استبدال اسمه الحقيقي باسم فني.

عايض!

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وقال محمد عبده: “ليش ما اخترت اسم فني غير عايض القرني .. لو غيرت اسمك تزعل ؟!”.

فأجابه القرني: “اختار لي اسم طال عمرك .. مين أحسن من محمد عبده يسميني”.

فأجاب فنان العرب: “لا أنا أبغاك عايض القرني ، تعرف ليش؟ في بداية دخولي الإذاعة وعمري 15 عام ، قالوا لازم تغير اسمك. فأخبرتهم هذه أوراقكم وهذه إذاعتكم ولا أريد أغير اسمي أبداً”.

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وأضاف: “علمت فيما بعد أنه في هذه الفترة كان هناك شيخ مٌفتي الديار المصرية في عهد الملك فؤاد اسمه الشيخ محمد عبده”.

واستطرد محمد عبده قائلاً وهو يضحك: “واليوم تتكرر”. في إشارة إلى تشابه اسم الفنان الشاب باسم الداعية عايض القرني.

ومازح قائلاً: “والله هو الذي يعلم المفسد من المصلح”.

وعبّر الناشطون عن سخريتهم من حديث فنان العرب، وطالبوه بالغناء فقط، وألّا يتحدث مرة أخرى حتى “لا يجيب العيد”، حسب تعبيرهم.

ليلة فنان العرب

وأحيا “محمد عبده” ليلةً استثنائيةً في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن موسم الرياض.

وشارك فنانَ العرب الغناءَ، نخبةٌ من نجوم الطرب والفنانين الشباب.

وبدأ الحفل مع أوركسترا وميدلي لأغاني محمد عبده، بأصوات مجموعة من الفنانين الشباب.

وبدأ “محمد عبده” الحفلةَ التي حملت عنوان “ليلة فنان العرب“، بأغنيته الشهيرة “اختلفنا”. وبدأها بموال أشعل حماس الجمهور مكتمل العدد.

كما شارك الفنان السعودي “رابح صقر”، فنانَ العرب أداءَ أغنية “حبيب الحب”.

و مازح  عبده رابح قبل غنائه لوحده أغنية “ليتك ساهر معي”. وقال له: “أنا قاعد هناك إذا ما غنيت مزبوط وأطربتهم مزبوط أزعل منك”.

زينة عماد

كما أطلّت بعدها المطربة السعودية الصاعدة “زينة عماد” على المسرح.

وقدّم عبده زينة عماد بطريقة خارجة عن المألوف. وقال: “زينية غالية علينا، صوت عجيب وغريب رح تسمعوه وتحبوه. أنتوا سمعتوه واليوم رح تحبوه أكثر، جاي من الشرقية عشان تكون من أصدقاء محمد عبده”.

واستكمل المطرب السعودي غزله بزينة عماد قائلاً: “عندها قوة في الصوت، صوتها سوبرانو وألتو، والليلة هي وأنا رح نغني مع بعض ديو”.

وقدّما معاً أغنية: “يا مستجيب للداعي”.

وقدّمت من بعدها “زينة عماد” بشكل منفرد أغنية: “كل ما نسنس”، حيث جلس محمد عبده إلى جانبها، وتفاعل مع أدائها بالتصفيق، وسطَ جوٍّ طربيٍّ بامتياز.

عبدالله رويشد وبلقيس

ثم قدّمَ “عبدو” الفنانَ الكويتي “عبدالله الرويشد” على مسرح “ليلة فنان العرب”، وأدّيا معاً أغنية “البساط أحمدي”.

ثم أدى بعدها عبدالله الرويشد أغنيةَ “أبعاد كنتم”، وحدَه.

وأخيراً، كانت الفنانة الإماراتية، يمنية الأصل بلقيس، مفاجأة الحفل.

ورحّبت بلقيس بالجمهور قائلة: “مساء الورد، الرياض وأهلها وحشتني كثير.. وأنا اليوم في قمة السعادة أني أقف على مسرح الأستاذ الكبير أبونا كلنا فنان العرب محمد عبدو”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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