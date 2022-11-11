حينما تغضب أفعى أناكوندا .. هذا ما تفعله! (فيديو)

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وطن – حظي مقطع فيديو يظهر أفعى أناكوندا تهاجم فيه مروّض أفاعي، بأكثر من 49 مليون مشاهدة.

فإذا كنت تتابع بانتظام حساب Snake wrangler Nick على Instagram، فقد تكون على دراية بأنواع مقاطع الفيديو المختلفة التي يشاركها والتي توضح أنه يتعامل مع أنواع مختلفة من الثعابين.

View this post on Instagram A post shared by Animal and Reptile Addict (@nickthewrangler)

تمامًا مثل هذا الفيديو الذي يظهره وهو يتعامل مع أناكوندا. غير أنّ الثعبان يبدو وكأنه كان في حالة غضب من مروّضه.

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يُظهر مقطع الفيديو، الذي المخيف، الثعبان وهو يندفع إليه ويعضّه عدة مرات، بينما يلتفّ حول أحد ذراعيه.

View this post on Instagram A post shared by Animal and Reptile Addict (@nickthewrangler)

تمت مشاركة الفيديو قبل شهر.

منذ نشره، تمّ تداول المقطع على نطاق واسع. وحتى الآن، حصد الفيديو أكثر من 49 مليون مشاهدة والأرقام في ازدياد.بحسب موقع “hindustantimes”

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كثير من التعليقات من الأشخاص الذين تابعوا الفيديو، كانت متباينة، فبينما قال البعض أن الفيديو أصابهم بالرعب والخوف، رآى آخرون أنه لا ينبغي وضع الثعابين في أقفاص ويجب إطلاقها في البرية.