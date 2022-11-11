الجمعة, نوفمبر 11, 2022
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حينما تغضب أفعى أناكوندا .. هذا ما تفعله! (فيديو)

كتب أنس السالم
أناكوندا تهاجم مروّض أفاعي watanserb.com
أناكوندا تهاجم مروّض أفاعي
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وطن – حظي مقطع فيديو يظهر أفعى أناكوندا تهاجم فيه مروّض أفاعي، بأكثر من 49 مليون مشاهدة.

فإذا كنت تتابع بانتظام حساب Snake wrangler Nick على Instagram، فقد تكون على دراية بأنواع مقاطع الفيديو المختلفة التي يشاركها والتي توضح أنه يتعامل مع أنواع مختلفة من الثعابين.

تمامًا مثل هذا الفيديو الذي يظهره وهو يتعامل مع أناكوندا. غير أنّ الثعبان يبدو وكأنه كان في حالة غضب من مروّضه.

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يُظهر مقطع الفيديو، الذي المخيف، الثعبان وهو يندفع إليه ويعضّه عدة مرات، بينما يلتفّ حول أحد ذراعيه.

تمت مشاركة الفيديو قبل شهر.

منذ نشره، تمّ تداول المقطع على نطاق واسع. وحتى الآن، حصد الفيديو أكثر من 49 مليون مشاهدة والأرقام في ازدياد.بحسب موقع “hindustantimes

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كثير من التعليقات من الأشخاص الذين تابعوا الفيديو، كانت متباينة، فبينما قال البعض أن الفيديو أصابهم بالرعب والخوف، رآى آخرون أنه لا ينبغي وضع الثعابين في أقفاص ويجب إطلاقها في البرية.

المصدرhindustantimes - انستغرام - رصد وترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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