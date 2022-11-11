تحرش جماعي بنساء مغربيات “داخل مقر حكومي لحقوق الإنسان” وإدانة واسعة للحادثة وسط محاولات لتكميم الأفواه

وطن– أثارت حادثة تحرش جماعي بعدد من النساء داخل مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل في المغرب موجة من الجدل في الأوساط الحقوقية في المملكة، خاصة بعد تداول أخبار عن محاولات للتستر على العملية.

فضيحة التحرش بنساء مغربيات

وكشف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، في بيان لها عبر حسابها على فيسبوك عن تعرض موظفات يعملن في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل، للتحرش الجنسي داخل مقر المندوبية.

لكن المثير للجدل هو تأكيدها وجود محاولات للتستر على تفاصيل الحادثة.

وفي المقابل ترقية المسؤول المتهم بعملية التحرش بتلك الأفعال عوض مساءلته قانونيا، في مقابل توقيف من فضحوا هذه الوقائع إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد الضحايا.

وجاء في نص البلاغ أن الجمعية تتابع “بقلق وغضب شديدين، تفاصيل فضيحة التحرش الجنسي التي اهتز لها الرأي العام الوطني والحقوقي والتي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت مجموعة من الموظفات بشكايات حول تعرضهن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية”.

الأمر الذي” أرغم المندوب الوزاري على إصدار البيان مؤرخ في 8 فبراير 2022 يعبر فيه عن اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، ويصرح بوجود أربع حالات تعرضن للتحرش الجنسي”.

وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه بعد قيامه بالتحريات الضرورية حول هذه النازلة وتجميعه للمعطيات والوثائق اللازمة في الموضوع، وبعد تدارسه لمجمل الانتهاكات المتصلة بذلك، يعلن إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان داخل مؤسسة رسمية تدعي أنها معنية بالدفاع عنها، وشجبه للإجراءات التعسفية الصادرة عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في حق موظفيها، وتضامنه التام مع الضحايا ودعمه اللامشروط لخطواتهم النضالية.

استهجان حقوقي

وقال المكتب إنه يعبر عن استهجانه لعدم التوصل بأي جواب عن مراسلاته التي وجهها في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2022، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان لمطالبتهم بالتدخل العاجل، كل من موقعه المسؤول، لفتح تحقيق في النازلة وإعمال القانون في حق كل من ثبت في حقه ممارسة أفعال التحرش الجنسي، وفي حق المسؤولين الذين مارسوا التعسف ضد كل من كانت لهم الشجاعة في فضحه.

وطالب البيان المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوقف كل أشكال التضييق والانتقام من الموظفين المعنيين وعدم التمييز في الشغل على أسس غير مهنية، واحترام الحق في الانتماء النقابي وممارسة الحريات النقابية، والتراجع عن كل الإجراءات التعسفية والانتقامية التي تم اتخاذها ضد ضحايا التحرش الجنسي وفاضحيه وضد أعضاء المكتب النقابي، على حد تعبير مكتب الجمعية الذي أعلن عزمه القيام بجميع الخطوات النضالية، وباتباع المساطر الضرورية من أجل فضح الفساد، والوقوف إلى جانب جميع الضحايا الذين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة.

وتابع ذات البيان “إلا أن التطورات الخطيرة الأخيرة التي انكشفت بالمندوبية الوزارية تبعث على المزيد من القلق والغضب حول مآل هذه القضية، حيث أن لجنة البحث الإداري، التي تشكلت سنة 2020، بطلب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، وقفت على مظاهر أخطر للفساد الإداري والأخلاقي بالمندوبية”.

وأضاف إنه “بدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة”، وأضاف “في نفس الوقت، تمت ترقية المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات بتعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي المقابل، دشنت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة انتقامية من الموظفين الذين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي”.

مُطالبات بمحاسبة المتورطين

أكد بيان الجمعية إن هذه القضية “ما تزال ترخي بظلالها على فاضحي الفساد في هذه المندوبية المفروض فيها الدفاع عن حقوق الإنسان وليس انتهاكها بشكل صارخ، حيث عمدت المندوبية إلى توقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية”.

وأورد أنه “تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، حيث بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد، تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة، واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 7 على 20”.

وفي ذات السياق، يقول البيان، اتخذت إدارة المندوبية “مجموعة من الإجراءات الانتقامية في حق أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من بينها وضع ستة أعضاء للمكتب في لائحة إعادة الانتشار، من أجل إلحاقهم بقطاعات وزارية أخرى، وهو ما تم بالفعل في حق خمسة أعضاء منهم، في حين ما تزال وضعية الكاتب الوطني للنقابة معلقة لحدود الآن”.

وتنتشر حوادث وفضائح التحرش بالنساء بشكل كبير في المملكة المغربية، ولعل آخرها فضيحة تحرش السفير في مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط بعدد من المغربيات في حادثة أشعلت موجة من الانتقادات وجهها الإعلام العبري-خاصة- والحقوقيون في المغرب إلى المسؤول المتحرش.