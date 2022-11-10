الخميس, نوفمبر 10, 2022
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6 أعشاب تساعد على خفض نسبة السكر في الدم..تعرف عليها

كتب ايمان الباجي
6 أعشاب تساعد على خفض نسبة السكر في الدم.. تعرف عليها watanserb.com
أعشاب تساعد على خفض نسبة السكر في الدم
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وطنمرض السكري هو مرض يُغيّر مستويات الأنسولين والسكر في الدم.

بالإضافة إلى تعديل نمط الحياة وتناول الأدوية، هناك علاجات تكميلية، مثل: الأعشاب، والمكملات الغذائية التي قد تكون مفيدة.

في مرض السكري، يُنتج الجسم إما كمية غير كافية من السكر، أو ينتج الأنسولين الذي لا يتمّ استخدامه بشكل فعال.

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لا يمكن للأعشاب والمكملات أن تعالج مرض السكري بمفردها، ومع ذلك، قد يقلّل البعض منها من أعراض مرض السكري، ومن خطر حدوث مضاعفات.

في هذا التقرير، الذي نشره موقع “ndtv“، سنكشف عن أفضل الأعشاب، التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بمرض السكري.

القرفة

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القرفة من التوابل الطبية الرائعة، المشتقة من اللحاء الداخلي.

لذا ينصح الأخصائيون بتضمينها في النظام الغذائي، إذا كنت مصاباً بالمرض السكري من النوع 2.

وقد كشفت دراسة أجريت عام 2016، أن القرفة خفضت مستويات الجلوكوز في بلازما الصيام (FPG)، أو مستويات الهيموجلوبين A1c (HbA1c).

الحلبة

تساعد الحلبة في محاربة مرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم، ويجب على مرضى السكري دمجها في وجباتهم.

بذور الحلبة قادرة على زيادة تحمل الجلوكوز وخفض مستويات السكر في الدم، بسبب تأثيرها الخافض لسكر الدم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الألياف الموجودة فيها على إبطاء امتصاص السكريات والكربوهيدرات.

الزنجبيل

تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للسكري ومضادات الأكسدة، في تنظيم مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يزيد الزنجبيل من مستويات الكوليسترول، ويقلل من الأكسدة ويزيد من حساسية الأنسولين.

لذا، فإن الزنجبيل هو عشب آخر، تمّ استخدامه في العلاجات التقليدية لآلاف السنين.

كما يستخدم بشكل متكرر لعلاج الأمراض الالتهابية والجهاز الهضمي.

الكركم

يمكن أن تساعد التوابل مثل الكركم، على خفض مستويات السكر في الدم، حيث تساعد خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ومضادات تصلب الشرايين، وحماية القلب، وخفض وزن مرضى السكر في التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل آثار المرض.

أوراق الكاري

قد تساعد أوراق الكاري في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث تحتوي هذه العشبة على العديد من المعادن، التي تدعم الحفاظ على مستوى متوازن من الجلوكوز في الدم.

الثوم

تساعد خصائص الثوم المضادة لمرض السكر، ونقص شحميات الدم مرضى السكر في الحفاظ على مستويات السكر في الدم المناسبة. فالمركبات الكبريت الموجودة فيه تحمي من الأكسدة وحتى الكوليسترول الزائد.

فوائد الثوم المذهلة وأضراره - الوسطى | علاج وفوائد

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2014، تبيّنَ أنّ الثوم ساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بمرض السكري.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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