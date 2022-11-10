الخميس, نوفمبر 10, 2022
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رياضة

5 نجوم تُوج بعضهم بالكرة الذهبية لكنهم حرموا من المشاركة في كأس العالم

توج بعضهم بالكرة الذهبية .. 5 أساطير في عالم كرة القدم حرموا من المشاركة في كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
5 نجوم حصد بعضهم الكرة الذهبية لكنهم لم يشاركوا في كأس العالم watanserb.com
5 نجوم حصد بعضهم الكرة الذهبية لكنهم لم يشاركوا في كأس العالم
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وطن- أيامٌ قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة ال22 من بطولة مونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر، كأول دولة عربية تُقيم هذا الحدث الكروي المُهم، الذي ينتظره عشاق وجماهير كرة القدم من كافة أنحاء العالم، مع أواخر هذا الشهر.

لكن دعونا نعود إلى تاريخ نسخ كأس العالم على مدار التاريخ، لنتعرف عن (5) أساطير في عالم كرة القدم، تُوّج بعضهم بالكرة الذهبية، لكنّهم حرموا من المشاركة في البطولة العالمية قبل اعتزالهم المستطيل الأخضر.

نجوم حرموا من المشاركة في كأس العالم

كما ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، أبرز (5) نجوم حُرموا من خوض أي مباراة في تاريخ مونديال كأس العالم، قبيل أقل من 10 أيام تفصلُنا عن انطلاق النسخة ال22، وهم على النحو الآتي:

(1) جورج بست ( إيرلندا)

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يُعَدّ النجم الإيرلندي الراحل جورج بست، أحد أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، كما أنه حصل على جائزة الكرة الذهبية مع نادي مانشستر يونايتد  الشياطين الحمر)، عام 1968م.

لكن الإيرلندي بست، الذي تُوفي عام 2005، لم يتمكن من الظهور مع منتخب إيرلندا في مونديال كأس العالم نهائياً.

(2) جورج وياه (ليبيريا)

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كما ولم يتمكّن صاحب الكرة الذهبية عام 1995، النجم الليبيري جورج وياه من المشاركة في مونديال كأس العام، على الرغم من المستوى المتألق الذي ظهر فيه خلال مسيرته الكروية مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

(3) دي ستيفانو (إسبانيا، الأرجنتين)

على الرغم من ارتداء أحد أبرز أساطير ريال مدريد الإسباني، وصاحب الكرة الذهبية دي ستيفانو، قميص المنتخبين الأرجنتين وإسبانيا، خلال مسيرته الدولية، لكنه لم يشارك في أي مباراة في مونديال كأس العالم.

كما ويُعَدّ الراحل “دي ستيفانو” أحد اللاعبين المشهورين في عالم كرة القدم، حيث إن نادي ريال مدريد قد خلّد اسمه على أحد ملعبه.

(4) إريك كانتونا

ولم يحالفْ حظّ النجم الفرنسي إريك كانتونا، أحد النجوم اللاعبين اللامعين خلال مسيرته الكروية، مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في خوض أي مباراة بالبطولة العالمية.

وكان قريباً من المشاركة في مونديال كأس العالم في نسخة كأس العالم 1994، إلا أن فرنسا لم تتأهل في تلك النسخة.

كما وبعدها عادَ منتخب فرنسا في نسخة كأس العالم 1998 الذي تُوّج بها، لكنه اعتزل كرة القدم، وترك معقده للأسطورة، ذي الأصول الجزائرية “زين الدين زيدان”.

(5) ريان غيفر (ويلز)

يُعَدّ النجم الويلزي ريان غيفر أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد، حيث حصد معه العديد من البطولات على الصعيد المحلي والقاري.

كما وتُوّج الويلزي غيفر بالعديد من الجوائز والألقاب الفردية خلال مسيرته الكروية، لكنه لم يتمكن من المشاركة في أي مباراة في نسخ مونديال كأس العالم، إلى جانب فشله في أكثر من مرة في قيادة منتخب بلاده للتأهل في البطولة العالمية.

افتتاح مونديال كأس العالم 2022

ومن الجدير بالذكر، أنّ ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة)، يستضيف المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم 2022، بين المنتخب القطري والإكوادور، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما وستكون المباراة النهائية لهذا الحدث الكروي على ملعب (استاد لوسيل)، في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدروطن + الجزيرة نت + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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