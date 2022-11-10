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نتنياهو:صديقي محمد بن زايد دعاني لزيارة الإمارات.. ويكشف السبب

من المرجح أن يعود نتنياهو لرئاسة الوزراء

كتب فهمي الورغمي
بنيامين نتنياهو watanserb.com
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد
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وطن– أكدت وكالة “رويترز” ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “بنيامين نتنياهو”، الذي قال عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه تلقى يوم الخميس، خلال حديث هاتفي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعوةً من الأخير لزيارة الدولة الخليجية.

نتنياهو يزور الإمارات

وكتب نتنياهو على تويتر: “لقد دعاني الشيخ محمد بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن معا من تعزيز العلاقات الثنائية”.

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وجاء في نص تغريدته: “تحدثت للتو مع صديقي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا على زيادة تعزيز العلاقات بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه معًا”.

وأضاف: “لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن من تعزيز علاقاتنا معًا، أشكره على المحادثة والعلاقة الممتازة بيننا”.

ويسير نتياهو، الذي أقام علاقات رسمية مع أبوظبي عندما كان رئيساً للوزراء في عام 2020، على طريق استعادة منصبه بعد انتخابات الأسبوع الماضي، التي فاز فيها حزبه بأغلبيةٍ تُمكّنه من تشكيل حكومة جديدة.

هل يعود نتنياهو لرئاسة الوزراء في إسرائيل؟

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وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي “إسحاق هرتسوغ”، قد أكّد أنه سيكلف، الأحد المقبل، مرشّحاً لتشكيل الحكومة، في خطوة من المتوقّع أن تشهد عودة رئيس الوزراء السابق “بنيامين نتنياهو”، بعد فوز تحالفه اليميني في انتخابات الأسبوع الماضي، وفقاً لـ”رويترز”.

ويمرّ اليوم، أكثر من عامين منذ إعلان الإمارات العربية المتحدة، في 15 سبتمبر 2020، تطبيعَ العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين والشارع العربي.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد مصر والأردن.

وجرى توقيع اتفاق التطبيع برعاية الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب” في سبتمبر 2020، قبل أنْ تطبّع البحرين والمغرب والسودان علاقاتها أيضاً مع إسرائيل.

المصدررويترز + تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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