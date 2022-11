نتنياهو:صديقي محمد بن زايد دعاني لزيارة الإمارات.. ويكشف السبب

- Advertisement -

وطن– أكدت وكالة “رويترز” ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “بنيامين نتنياهو”، الذي قال عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه تلقى يوم الخميس، خلال حديث هاتفي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعوةً من الأخير لزيارة الدولة الخليجية.

وكتب نتنياهو على تويتر: “لقد دعاني الشيخ محمد بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن معا من تعزيز العلاقات الثنائية”.

- Advertisement -

وجاء في نص تغريدته: “تحدثت للتو مع صديقي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا على زيادة تعزيز العلاقات بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه معًا”.

وأضاف: “لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن من تعزيز علاقاتنا معًا، أشكره على المحادثة والعلاقة الممتازة بيننا”.

ويسير نتياهو، الذي أقام علاقات رسمية مع أبوظبي عندما كان رئيساً للوزراء في عام 2020، على طريق استعادة منصبه بعد انتخابات الأسبوع الماضي، التي فاز فيها حزبه بأغلبيةٍ تُمكّنه من تشكيل حكومة جديدة.

- Advertisement -

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي “إسحاق هرتسوغ”، قد أكّد أنه سيكلف، الأحد المقبل، مرشّحاً لتشكيل الحكومة، في خطوة من المتوقّع أن تشهد عودة رئيس الوزراء السابق “بنيامين نتنياهو”، بعد فوز تحالفه اليميني في انتخابات الأسبوع الماضي، وفقاً لـ”رويترز”.

Israeli President, Isaac Herzog, will mandate next Sunday a nominee to form a government, his office said, a move expected to see the return of former premier, Benjamin Netanyahu, following the victory of his right-wing alliance in last week's election, Reuter's reports. pic.twitter.com/UGQjMw64j1

— Quds News Network (@QudsNen) November 10, 2022