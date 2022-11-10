نتنياهو:صديقي محمد بن زايد دعاني لزيارة الإمارات.. ويكشف السبب

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وطن– أكدت وكالة “رويترز” ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “بنيامين نتنياهو”، الذي قال عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه تلقى يوم الخميس، خلال حديث هاتفي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعوةً من الأخير لزيارة الدولة الخليجية.

نتنياهو يزور الإمارات

وكتب نتنياهو على تويتر: “لقد دعاني الشيخ محمد بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن معا من تعزيز العلاقات الثنائية”.

שוחחתי כעת עם חברי נשיא איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד, וסיכמנו לקדם את היחסים עוד יותר לאחר הסכם השלום ההיסטורי שהשגנו יחד. השייח׳ בן זאיד הזמין אותי לביקור במדינתו כדי שנקדם יחד את היחסים בינינו. אני מודה לו על השיחה ועל היחסים המצוינים בינינו! — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 10, 2022

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وجاء في نص تغريدته: “تحدثت للتو مع صديقي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا على زيادة تعزيز العلاقات بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه معًا”.

وأضاف: “لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن من تعزيز علاقاتنا معًا، أشكره على المحادثة والعلاقة الممتازة بيننا”.

ويسير نتياهو، الذي أقام علاقات رسمية مع أبوظبي عندما كان رئيساً للوزراء في عام 2020، على طريق استعادة منصبه بعد انتخابات الأسبوع الماضي، التي فاز فيها حزبه بأغلبيةٍ تُمكّنه من تشكيل حكومة جديدة.

هل يعود نتنياهو لرئاسة الوزراء في إسرائيل؟

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وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي “إسحاق هرتسوغ”، قد أكّد أنه سيكلف، الأحد المقبل، مرشّحاً لتشكيل الحكومة، في خطوة من المتوقّع أن تشهد عودة رئيس الوزراء السابق “بنيامين نتنياهو”، بعد فوز تحالفه اليميني في انتخابات الأسبوع الماضي، وفقاً لـ”رويترز”.

Israeli President, Isaac Herzog, will mandate next Sunday a nominee to form a government, his office said, a move expected to see the return of former premier, Benjamin Netanyahu, following the victory of his right-wing alliance in last week's election, Reuter's reports. pic.twitter.com/UGQjMw64j1 — Quds News Network (@QudsNen) November 10, 2022

ويمرّ اليوم، أكثر من عامين منذ إعلان الإمارات العربية المتحدة، في 15 سبتمبر 2020، تطبيعَ العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين والشارع العربي.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد مصر والأردن.

وجرى توقيع اتفاق التطبيع برعاية الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب” في سبتمبر 2020، قبل أنْ تطبّع البحرين والمغرب والسودان علاقاتها أيضاً مع إسرائيل.