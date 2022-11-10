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حياتنا

مفاجأة.. لن تتخيل من سيشارك شاكيرا حفل افتتاح مونديال قطر!

لم يتم حسم الأمور بعد بشكل صريح

كتب رفيف عبدالله
مفاجأة.. لن تتخيل من سيشارك شاكيرا حفل افتتاح مونديال قطر! watanserb.com
شاكيرا
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وطن- من أكثر اللحظات المنتظرة في أيّ كأس عالم، حفل الافتتاح. وفي قطر ستقام فعاليات كأس العام 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر، في مدينة الخور.

لا يزال غير معروف رسميًا مَن سيكون المغنون في حفل الافتتاح، ولكن يتوقع FIFA ختم مشاركة فرقة BTS الكورية.

شاكيرا ودوا ليبا وBTS

ووفقًا لوسائل الإعلام المختلفة، قد تكون شاكيرا مرة أخرى في حفل الافتتاح.

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وفقًا لـتقرير موقع Total Reporter، ستفتتح المغنية الكولومبية كأس العالم جنبًا إلى جنب مع دوا ليبا وأعضاء BTS. الذين سيظهرون لأول مرة في المرحلة الافتتاحية لكأس العالم.

دوا ليبا

لن تكون مغنية “واكا واكا” وحدها على خشبة المسرح، حيث سيرافقها فنانان آخران مشهوران حاليًا حول العالم، مثل: دوا ليبا، ومجموعة الكيبوب الكورية الشهيرة BTS.

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لم يؤكد الفيفا الخبر بعد، لكن الشائعات بدأت تنتشر، ويتخيل المشجعون بالفعل مدى إثارة العرض قبل مباراة قطر والإكوادور، الأولى في البطولة.

تاريخ أغاني المونديال

تشيلي 1962: صخرة كأس العالم

بدأ تقليد امتلاك أغنية لافتتاح كأس العالم في تشيلي عام 1962، بأغنية روك كلاسيكية في الستينيات يؤديها “لوس رامبلرز”، وكتبها خورخي روخاس.

إنجلترا 1966: (أين نحن في هذا العالم)

لم يرغب الإنجليز في أن يتخلفوا عن الركب، وقرروا أيضًا وضع إيقاع موسيقى الروك على الأغنية التي افتتحت كأس العالم في عام 1966، هذه الأغنية غنتها “لوني دونيغان”.

المكسيك 1970: كرة القدم المكسيك 70

أدت أغنية الافتتاح فرقة “Los Hermanos Zavala”. وهي عائلة لها تقاليد موسيقية في المكسيك. كانت الأغنية تحمل عنوان: Futbol Mexico 70 بإيقاعات كلاسيكية للبلد المضيف.

ألمانيا 1974: كرة القدم

كانت “ماريلا رودوفيتش” أول امرأة تؤدي أغنية في بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال.

الأرجنتين 1978: أغنية كأس العالم

كانت مقطوعة موسيقية كتبها الملحن الإيطالي “إنيو موريكوني”. قامت الفرقة السمفونية لمدينة بوينس آيرس وجوقة مسرح كولون بأداء أغنية ثانية.

أسبانيا 1982: كأس العالم

كان يؤديه التينور “بلاسيدو دومينغو”، وكان له طابعه الخاص على إيقاع القطعة.

المكسيك 1986: (العالم موحد بالكرة)

تعتبر هذه من أكثر الأغاني شعبية لمحبي تلك السنوات. كتبها الملحن المكسيكي “خوان كارلوس أبارا”.

إيطاليا 1990: صيف إيطالي

كانت الأغنية من ألحان الموسيقي الإيطالي “جورجيو مورودر” والأمريكي “توم ويتلوك”. وأدّاها “جيانا نانيني” و”إدواردو بيناتو”.

الولايات المتحدة 1994: أغنية غلوريلاند

مع هذه الأغنية، أصدر FIFA أيضًا أول سجل له. هذه القطعة الموسيقية من تأليف “داريل هول” وأصوات بلاكنيس.

فرنسا 1998: كأس الحياة

أغنية أخرى من الأغاني الأكثر شهرة وشعبية في جميع أنحاء نسخ كأس العالم. يؤديها أحد رموز الموسيقى اللاتينية: المغني البورتوريكي ريكي مارتن.

كوريا واليابان 2002: بوم

تم اختيار المغنية الأمريكية “أناستاسيا”، لأداء الأغنية في أول كأس العالم بين دولتين.

ألمانيا 2006: زمن حياتنا

أغنية عاطفية يؤديها المغني الأمريكي “توني براكستون”، والرباعية الإيطالية “إل ديفو”.

جنوب إفريقيا 2010: واكا واكا أو “هذه هي إفريقي”

بالنسبة للكثيرين، الأغنية الأكثر جاذبية في تاريخ إيقاعات كأس العالم. تؤديها وكتبتها المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية “شاكيرا”، بالتعاون مع مجموعة Freshlyground الجنوب أفريقية.

البرازيل 2014: نحن واحد (Ole Ola)

كتبتها “سيا فورلر”، وأداها “بيتبول” و”جنيفر لوبيز” و”كلوديا ليت”.

روسيا 2018: عش حياتك

أدّاها كلٌّ من “نيكي جام” و”ويل سميث” و”إيرا إستريفي” و”ديبلو”.

قطر 2022: الحياة، الحياة أفضل معًا

قدّمها الموسيقي الأمريكي “ترينيداد كاردونا”، والنيجيري “دافيدو”، و”عائشة” القطرية.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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