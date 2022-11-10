الخميس, نوفمبر 10, 2022
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محاولة إزالة صورة نصر الله تهز لبنان.. “مودعة السرطان” تظهر من جديد

تقارير تحدثت عن إلقاء القبض عليهم

كتب خالد السعدي
إزالة صورة نصر الله watanserb.com
حسن نصر الله
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وطن– تداول ناشطون مقطع فيديو، يظهر محاولة تمزيق صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من قبل سيدتين وشخص يحمل الجنسية المصرية.

وإحدى السيدتين هي: “سالي حافظ”، الفتاة التي اقتحمت قبل أسابيع أحدَ المصارف اللبنانية بسلاح لعبة، للحصول على أموالها لعلاج أختها من السرطان.

وأظهر الفيديو، سيارةً متوقفة بداخلها سيدتان ورجل، على طريق عام عنايا/جبيل، مقابل بلدية رأس أسطا.

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وحاول هؤلاء الأشخاص، إزالةَ صورة حسن نصر الله، لكن خرج عليهم عددٌ من أبناء البلدة، ومنعوهم من ذلك.

وقالت مصادر لبنانية، إنّ الأشخاص الثلاثة هم: سمر جميل، وسالي حافظ، وشخص يحمل الجنسية المصرية، وأشارت المعلومات إلى أنه تمّ تسليم هؤلاء الأشخاص إلى القوى الأمنية.

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سالي حافظ.. مودعة اقتحمت المصرف

وكانت “سالي” قد روت تفاصيل واقعة اقتحام أحد المصارف في السوديكو، قائلةً إنها ذهبت أولاً إلى مدير البنك، وطلبته منه أن يعطيها مبلغاً من المال، وأخبرها أنه سيعطيها 200 دولار من إجمالي مبلغ تملكُه يصل إلى 20 ألف دولار.

وأشارت إلى أنها اقتحمت البنك، بهدف الحصول على أموال لعلاج شقيقتها من مرض السرطان.

وأوضحت أنها أبلغت سابقاً الموظفين بأنها متوجهة لإنقاذ شقيقتها، ولا تريد إيذاءهم، كاشفة كذلك عن أنّ السلاح الذي استخدمته في الاقتحام، هو سلاح لعبة يملكه ابن شقيقتها.

ولفتت إلى أنّها لم تتوقع أنها يمكن أن تفعل ذلك، لأنها تقف ضد السلاح في لبنان.

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وعمدت “سالي” إلى عمل بثٍّ مباشر أثناء اقتحامها فرع البنك، ومحاولتها الحصول على المبلغ من قبل الموظفين، ممسكةً سلاح لعبة غير حقيقي، واقفة فوق أحد مكاتب الموظفين، وهي تصرخ: “أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي”.

ويعاني المودعون اللبنانيون من احتجاز أموالهم في المصارف التي تعجز عن ردّها، نتيجةَ الانهيار الاقتصادى الذي أصاب الدولة وكافة مرافقها.

ويتم تسديد الودائع بالليرة اللبنانية وفقَ سعر 8 آلاف ليرة للدولار، فيما يبلغ بالسوق أكثر 25000 ليرة.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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