قارئ شفاه يكشف ما تلفظ به تشارلز الثالث أثناء قذفه بالبيض من قبل أحد المتظاهرين!

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وطن– كشف قارئ شفاه عن كلمات الملك تشارلز الثالث بعد رشقه بالبيض، في وقت سابق أمسِ الأربعاء.

وكان الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا يتجولان في أنحاء يورك، عندما تعرضوا للقذف بالبيض من أحد المتظاهرين.

عندما تجمعت الحشود خلف حواجز مصطفّة عبر الرصيف المؤدي إلى طريق مغلق، أمام أفراد العائلة المالكة للسير، سُمِعَ صراخ شديد.

وبحسب “ديلي ستار“، فقد كان خارج الصف من الشركات المستقلة، صرخ أحدهم في اتجاه الملك: “هذا البلد بني على دماء العبيد”.

القبض على قاذف البيض

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ثم سارعت الشرطة بالزي الرسمي إلى محاصرة المعتدي المشتبه به، تحت إشراف رجال يبدو أنهم من أفراد الأمن الخاص.

وقام أفراد الأمن بإخراج تشارلز وكاميلا بسرعة، لتجنب أي خطر آخر أو خطر حدوث ضرر.

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وردّ أعضاء الحشد على الفوضى بهتافات “حفظ الله الملك”، و”عار عليكم” على الجاني المزعوم.

لم ينزعج

وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المثير للدهشة أن الملك بدا غير منزعج من المنتجات الثانوية للحيوانات الطائرة في جولته، وهو يحيي المعجبين.

قارئ شفاه يكشف ما قاله الملك

ولكن، وفقًا لخبير قراءة الشفاه “جيريمي فريمان”، في حديثه إلى صحيفة “ميرور”، كانت كلماته بعد الفوضى: “لا بأس، دعنا نستمر”.

وسأله ضابط آخر: “كل شيء على ما يرام؟”، لكنه لم يرد على هذا السؤال.

وتم القبض على راعي البيض المزعوم، وتقييد يديه من قبل ضابطي شرطة، ثم تمّ اقتياده في سيارة شرطة.

وجاء هذا الاضطراب في الوقت الذي اصطفّ فيه المئات من المهنئين والفرقة الموسيقية The York Waits وسط يورك، للترحيب بالزوجين الملكيين.

وكان الملك وزوجته قد سافرا الأربعاء إلى “يورك”، للكشف عن تمثال للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في يورك مينستر.