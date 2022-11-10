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قارئ شفاه يكشف ما تلفظ به تشارلز الثالث أثناء قذفه بالبيض من قبل أحد المتظاهرين!

الملك تشارلز الثالث لم يبد أي ردة فعل

كتب سالم حنفي
تشارلز الثالث watanserb.com
الملك تشارلز الثالث
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وطن– كشف قارئ شفاه عن كلمات الملك تشارلز الثالث بعد رشقه بالبيض، في وقت سابق أمسِ الأربعاء.
وكان الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا يتجولان في أنحاء يورك، عندما تعرضوا للقذف بالبيض من أحد المتظاهرين.

عندما تجمعت الحشود خلف حواجز مصطفّة عبر الرصيف المؤدي إلى طريق مغلق، أمام أفراد العائلة المالكة للسير، سُمِعَ صراخ شديد.

وبحسب “ديلي ستار“، فقد كان خارج الصف من الشركات المستقلة، صرخ أحدهم في اتجاه الملك: “هذا البلد بني على دماء العبيد”.

القبض على قاذف البيض

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ثم سارعت الشرطة بالزي الرسمي إلى محاصرة المعتدي المشتبه به، تحت إشراف رجال يبدو أنهم من أفراد الأمن الخاص.

وقام أفراد الأمن بإخراج تشارلز وكاميلا بسرعة، لتجنب أي خطر آخر أو خطر حدوث ضرر.

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وردّ أعضاء الحشد على الفوضى بهتافات “حفظ الله الملك”، و”عار عليكم” على الجاني المزعوم.

لم ينزعج

وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المثير للدهشة أن الملك بدا غير منزعج من المنتجات الثانوية للحيوانات الطائرة في جولته، وهو يحيي المعجبين.

قارئ شفاه يكشف ما قاله الملك

ولكن، وفقًا لخبير قراءة الشفاه “جيريمي فريمان”، في حديثه إلى صحيفة “ميرور”، كانت كلماته بعد الفوضى: “لا بأس، دعنا نستمر”.

وسأله ضابط آخر: “كل شيء على ما يرام؟”، لكنه لم يرد على هذا السؤال.

متظاهر يقذف تشارلز الثالث بالبيض وهكذا كانت ردة فعله!(شاهد)

وتم القبض على راعي البيض المزعوم، وتقييد يديه من قبل ضابطي شرطة، ثم تمّ اقتياده في سيارة شرطة.

وجاء هذا الاضطراب في الوقت الذي اصطفّ فيه المئات من المهنئين والفرقة الموسيقية The York Waits وسط يورك، للترحيب بالزوجين الملكيين.

وكان الملك وزوجته قد سافرا الأربعاء إلى “يورك”، للكشف عن تمثال للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في يورك مينستر.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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