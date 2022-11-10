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حياتنا

“طاش ما طاش”.. مفاجأة لعشاق المسلسل يفجرها تركي آل الشيخ!

لأول مرة سيكون بدون عبدالخالق الغانم

كتب رفيف عبدالله
ناصر القصبي وعبدالله السدحان
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وطن– أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، رسمياً عن عودة “طاش ما طاش“، المسلسل الكوميدي الشهير، بعد 13 سنة من عرض آخر جزء له.

برعاية هيئة الترفيه

ونشر تركي آل الشيخ، صورة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، لبطلي المسلسل ناصر القصبي، وعبدالله السدحان.

وكتب المستشار: ” التحضير لطاش ماطاش ان شاءالله رمضان القادم مع العملاقة mbc وبرعاية الترفيه”.

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وسبق أن كشف الناقد الفني السعودي رجا ساير المطيري في وقت سابق عن تحضيرات عودة “طاش ما طاش”.

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وكتب رجا عبر حسابه أيضاً على “تويتر” قبل الإعلان رسمياً عن عودة المسلسل: “يجري التحضير حالياً لعودة المسلسل الشهير #طاش بمشاركة نجميه #ناصر_القصبي و #عبدالله_السدحان“.

ضربة الموسم

وأبدى رجا رأيه بالموضوع قائلا: “ضربة الموسم بلا جدال، لكنه في الوقت نفسه مغامرة خطرة بسبب الإرث والقيمة والرمزية الكبيرة لـ #طاش والتي ستفتح باباً واسعاً للمقارنات.. والانتقادات. بالتوفيق للنجمين الكبيرين”.

ومنذ الإعلان عن عودة “طاش ما طاش”، تصدر اسم المسلسل الشهير التريند ومحركات البحث تحت هاشتاج #طاش_في_رمضان_علي_MBC. وأشاد العديد من الناشطين بعودته.

وجاء في التعليقات: ” يا مرحباً مليووون هرمنا لأجل هذه اللحظة”.

وكتب آخر: ” مو مشتاق لمسلسل طاش ماطاش كثر ما مشتاق لي اغنيه البدايه”.

واستذكر ناشط مخرجه الراحل عبدالخالق الغانم. وكتب: ” ننتظر بشوق لهذا الخبر السعيد. ولا بأس بتذكر مخرج العمل رحمة الله عليه الاستاذ عبدالخالق الغانم”.

وعبر ناشط عن قلقه وكتب: ” على المستوى العاطفي سعيد بعودة الثنائي الأشهر . لكن على الصعيد الفني المفروض العوده تكون لعمل درامي بقصة مختلفه وتراجيديه بتكون حاجه جميله للُمتابع وبعيده عن التكرار لسلسة ناجحه فشلت في أخرها. أكرر سعادتي العارمه بعودتهم وأتمنى التوفيق لهم”.

رحلة “طاش ما طاش”

وكان “طاش ما طاش” قد توقف بشكل نهائي بعد نهاية الجزء 18، عام 2011.

وسبق أن توقف المسلسل بعد عرض الجزء الخامس عشر عام 2008م واستبدل بمسلسل “كلنا عيال قرية”.

لكنه عاد مرة أخرى في جزئه الـ16 وعرض في شهر رمضان 2009م على قناة mbc والجزء السابع عشر على قناة mbc في رمضان 2010. والجزء الثامن عشر على قناة mbc في رمضان 2011  قبل أن يتوقف نهائياً.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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