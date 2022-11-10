حيل في أندرويد لا يعرفها الكثير من المستخدمين

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وطن– كل هاتف يعمل بنظام أندرويد (Android) مملوء بالحيل الذكية والرائعة، قد لا يعرفها في الواقع المستخدمون رغم أهميتها.

وفيما يلي، مجموعة من أبرز هذه الحيل التي يمكن للمستخدمين تجرِبتها والاستفادة منها بشكل أفضل، وفقاً لما كشفته مجلة ذا صن البريطانية:

التبديل السريع بين التطبيقات

واحدة من أكثر حيل أندرويد المفيدة، التي لا يعرفها معظم المستخدمين، هي ميزة التبديل السريع بين التطبيقات، والتي تذكرنا باختصار Alt+Tab، الذي يجعلك تتنقل بسهولة إلى آخر نافذة كنت عليها على حواسب ويندوز.

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هذه الميزة تسمح لك بالرجوع بسرعة إلى أحدث تطبيق قمت باستخدامه، من خلال تحريك إصبعك في اتجاه اليمين في أي مكان على طول الجزء السفلي من الشاشة.

وصول أسرع إلى التطبيقات

هناك حيلة اخرى تساعد مستخدمي أندرويد، وهي ميزة تسمى اختصارات التطبيقات.

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تجعل اختصارات التطبيقات البحثَ عن الملفات أو الوظائف على هاتفك، طريقةً سهلة للغاية.

وهي ميزة كذلك تسمح لك بالوصول إلى الإجراءات الفردية داخل التطبيق، دون الحاجة إلى فتحه، والتنقل بين قوائمه، أو النقر على أوامر متعددة.

وللاستفادة من هذه الميزة، ما عليك سوى الضغط بالاستمرار بإصبعك على أيٍّ من رموز تطبيقاتك لمدة ثانية تقريبًا، وستظهر الخيارات في قائمة منسدلة.

خاصية وضع الضيف

تعدّ هذه الخاصية من ضمن حيل الأندرويد المتميزة، والتي تعمل على حماية معلوماتنا الخاصة على الهاتف من أي شخص قمنا بمنحه الهاتف الخاص بنا.

وكل ما عليك القيام به هو:

الدخول إلى الإعدادات على الهاتف الخاص بك، ثم اختر النظام، وقم بالنقر على متقدم Advanced.

ثم قم بالنقر على مستخدم متعدد أو Multiple users.

ثم تبديل المفتاح، للسماح بـ “استخدام عدة مستخدمين”.

بعد ذلك، انقر على “إضافة ضيف”.

لإنهاء وضع الضيف، انقر علي رمز المستخدم، واختَرْ إزالة ضيف Remove guest، لينتهي وضع الضيف.

التطبيقات المحددة

إذا كنت ترغب في أخذ قسط من الراحة من إشعارات تطبيقات معينة، ولكنك لا تزال بحاجة إلى معرفة إشعارات تطبيقات أخرى أكثر أهمية، فيمكنك بشكل انتقائي إيقاف إشعارات أي تطبيقات تختارها لفترة زمنية معينة، باستخدام ميزة مخفية تسمى إيقاف التطبيقات مؤقتًا.

لتمكينها، اضغط مع الاستمرار بإصبعك على أي رمز تطبيق على شاشتك الرئيسية، وابحث عن رمز الساعة الرملية.

انقر عليه، وسيظهر رمز التطبيق باللون الرمادي، مما يشير إلى أنه في وضع الإيقاف المؤقت.