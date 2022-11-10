حسن شاكوش سيغني مع “عود البطل” شخصياً في كأس العالم 2022!

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وطن– تصدر اسم مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن مشاركته في فعاليات كأس العالم قطر 2022.

طموحات أبناء مصر!

وأعلنت الصفحة الرسمية لموقع “فيفا“، عن مشاركة حسن شاكوش في المهرجان الغنائي المقام على هامش بطولة كأس العالم.

وكتبت “فيفا” في تعريفها عن مؤدي المهرجانات: “حسن شاكوش هو مغني مصري اشتهر بأغانيه التي تعكس جوانب من الحياة في العالم العربي وطموحات أبنائه. ولكن بإيقاعات موسيقية شعبية، وحقق انتشاراً كبيراً بأغنيتيه مهرجان بنت الجيران وحبيبتي”.

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وأضافت “فيفا” عبر صفحتها: “نشأ الفنان في محافظة الجيزة حيث اكتشف شغفه بالغناء في الشارع الذي يحفل بالكثير من الأصوات والأنماط الموسيقية. أما أغنيته المصورة (حبيبتي) فقد حققت 100 مليون مشاهدة خلال عام 2021. وتوسعت قاعدة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتواصل فيها مع المعجبين وينشر تحديثات من حياته وأعماله، إذ يتابعه أكثر من 6 مليون شخص عبر فيسبوك وحده”.

حلمي بيتحقق

وسيشارك شاكوش الحفل المقرر يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر فرق ميامي الغنائي. ومنسق الأغاني العالمي أصيل، وجوليا مارلي “نجل أسطورة موسيقى الريجي بوب مارلي”. وفريق “ميراث” التونسي.

وعبر حسن شاكوش عن فرحته بهذه المشاركة، وكتب عبر حسابه على “انستجرام”: “ألف حمد وشكر ليك يا رب.. الحمد لله يا رب.. حلمي بيتحقق، الحمد لله”.

View this post on Instagram A post shared by Hassan Shakosh (@hassan.shakosh)

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ماذا سيغني؟

وكشف إبراهيم كامبا، مدير أعمال حسن شاكوش تفاصيل مشاركته في فعاليات كأس العالم في قطر ديسمبر المقبل.

وقال إبراهيم في تصريحات لصحيفة القاهرة 24: “مصر كلها فخورة بـ حسن شاكوش لأنه أول فنان مصري يغني في كأس العالم أمام 70 ألف شخص. وهو متحمس جدًا. ودا رد اعتبار بعد اللي حصله، وهيغني بدون فرقة لأن دا استاد وجمهور هائل مينفعش يكون وراه حد”.

وكشف ابراهيم الأغاني التي سيقدمها حسن خلال إحيائه فعاليات كأس العالم. وقال: “حسن هيغني نفس الأغاني بتاعته اللي الناس بتحبها. زي بنت الجيران وحبيبتي وهو حاليًا بيستعد للحفل وكل تركيزه به”.

سخرية وتهكم

وبينما يعد نقلة نوعية في مسيرة حسن شاكوش، إلا أن الناشطون قابلوا الأمر بالسخرية.

وجاء في التعليقات:

حسن شاكوش بيغني في كأس العالم

دي بروين لما شاف كورتوا : pic.twitter.com/JJd2O00PWx — ᴬ 𓂆🇵🇸 (@AboodEmad__) November 10, 2022

حصريا | دويتو شاكيرا و حسن شاكوش في كاس العالم 😂 pic.twitter.com/iiMfES0zUR — Bn Sal7 (@BnSal77) November 10, 2022

لما حسن شاكوش يمسك المايك عشان يغني جنب شاكيرا ولسه هيبدا …

شاكيرا : pic.twitter.com/nfLnOXLVHX — احمد اسماعيل 🇦🇷🇪🇦 (@ahmd__zz) November 10, 2022

ايه التمثيل اللي يعر ده قطر ملقتش في مصر غير حسن شاكوش ايه القرف ده 🤮 pic.twitter.com/9PSPWtf7xF — شهد صالح (@i4SnKuIMRtU2qnf) November 10, 2022

شاكوش هيغني بجانب شاكيرا في كأس العالم هيغني مع عود البطل نفسوا 😭😭😭😭#حسن_شاكوش pic.twitter.com/MMm2jQIcDr — MarTina SaMy (@MarTinasamy100) November 10, 2022

انا هستحمل اي حاجه ف المونديال الا ان حسن شاكوش يغني مع شاكيرا ف الافتتاح — SHIKA 🦁 (@urfav_shika_10) November 10, 2022

حسن شاكوش هيغني بنت الجيران في كاس العالم يوم ١٢/١٢ ، لو دي مش احلام نومة العصر ف انا مش عارف ممكن تكون ايه بجد pic.twitter.com/cwiuGLAA16 — Hamed. (@ahmed7amed89) November 10, 2022

شاكيرا ودوا ليبا و BTS

هذا ولا يزال غير معروف رسميًا مَن سيكون المغنون في حفل الافتتاح، ولكن يتوقع FIFA ختم مشاركة فرقة BTS الكورية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المختلفة، قد تكون شاكيرا مرة أخرى في حفل الافتتاح.

وفقًا لـتقرير موقع Total Reporter، ستفتتح المغنية الكولومبية كأس العالم جنبًا إلى جنب مع دوا ليبا وأعضاء BTS. الذين سيظهرون لأول مرة في المرحلة الافتتاحية لكأس العالم.

لم يؤكد الفيفا الخبر بعد، لكن الشائعات بدأت تنتشر، ويتخيل المشجعون بالفعل مدى إثارة العرض قبل مباراة قطر والإكوادور، الأولى في البطولة.