الخميس, نوفمبر 10, 2022
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حياتنا

حسن شاكوش سيغني مع “عود البطل” شخصياً في كأس العالم 2022!

شاهد كيف استقبل شاكوش الخبر

كتب رفيف عبدالله
حسن شاكوش سيغني مع
حسن شاكوش وشاكيرا
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وطن– تصدر اسم مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن مشاركته في  فعاليات كأس العالم قطر 2022.

طموحات أبناء مصر!

وأعلنت الصفحة الرسمية لموقع “فيفا“، عن مشاركة حسن شاكوش في المهرجان الغنائي المقام على هامش بطولة كأس العالم.

وكتبت “فيفا” في تعريفها عن مؤدي المهرجانات: “حسن شاكوش هو مغني مصري اشتهر بأغانيه التي تعكس جوانب من الحياة في العالم العربي وطموحات أبنائه. ولكن بإيقاعات موسيقية شعبية، وحقق انتشاراً كبيراً بأغنيتيه مهرجان بنت الجيران وحبيبتي”.

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وأضافت “فيفا” عبر صفحتها: “نشأ الفنان في محافظة الجيزة حيث اكتشف شغفه بالغناء في الشارع الذي يحفل بالكثير من الأصوات والأنماط الموسيقية. أما أغنيته المصورة (حبيبتي) فقد حققت 100 مليون مشاهدة خلال عام 2021. وتوسعت قاعدة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتواصل فيها مع المعجبين وينشر تحديثات من حياته وأعماله، إذ يتابعه أكثر من 6 مليون شخص عبر فيسبوك وحده”.

حلمي بيتحقق

وسيشارك شاكوش الحفل المقرر يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر فرق ميامي الغنائي. ومنسق الأغاني العالمي أصيل، وجوليا مارلي “نجل أسطورة موسيقى الريجي بوب مارلي”. وفريق “ميراث” التونسي.

وعبر حسن شاكوش عن فرحته بهذه المشاركة، وكتب عبر حسابه على “انستجرام”: “ألف حمد وشكر ليك يا رب.. الحمد لله يا رب.. حلمي بيتحقق، الحمد لله”.

 

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ماذا سيغني؟

وكشف إبراهيم كامبا، مدير أعمال حسن شاكوش تفاصيل مشاركته في فعاليات كأس العالم في قطر ديسمبر المقبل.

وقال إبراهيم في تصريحات لصحيفة القاهرة 24: “مصر كلها فخورة بـ حسن شاكوش لأنه أول فنان مصري يغني في كأس العالم أمام 70 ألف شخص. وهو متحمس جدًا. ودا رد اعتبار بعد اللي حصله، وهيغني بدون فرقة لأن دا استاد وجمهور هائل مينفعش يكون وراه حد”.

وكشف ابراهيم الأغاني التي سيقدمها حسن خلال إحيائه فعاليات كأس العالم. وقال: “حسن هيغني نفس الأغاني بتاعته اللي الناس بتحبها. زي بنت الجيران وحبيبتي وهو حاليًا بيستعد للحفل وكل تركيزه به”.

سخرية وتهكم

وبينما يعد نقلة نوعية في مسيرة حسن شاكوش، إلا أن الناشطون قابلوا الأمر بالسخرية.

وجاء في التعليقات:

شاكيرا ودوا ليبا و BTS

هذا ولا يزال غير معروف رسميًا مَن سيكون المغنون في حفل الافتتاح، ولكن يتوقع FIFA ختم مشاركة فرقة BTS الكورية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المختلفة، قد تكون شاكيرا مرة أخرى في حفل الافتتاح.

وفقًا لـتقرير موقع  Total Reporter، ستفتتح المغنية الكولومبية كأس العالم جنبًا إلى جنب مع دوا ليبا وأعضاء BTS. الذين سيظهرون لأول مرة في المرحلة الافتتاحية لكأس العالم.

لم يؤكد الفيفا الخبر بعد، لكن الشائعات بدأت تنتشر، ويتخيل المشجعون بالفعل مدى إثارة العرض قبل مباراة قطر والإكوادور، الأولى في البطولة.

إلقاء القبض على حسن شاكوش بسبب ما فعله في وسط الطريق العام!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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