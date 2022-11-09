مفاجأة مدوية.. خالد الفيصل قدم استقالته عدة مرات وهذا ما فعله ولي العهد وموقف الملك

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وطن- فجّر حساب “العهد الجديد” على موقع تويتر، مفاجأةً مدوّيةً عن أنّ خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، قدَّم استقالته أكثر من مرة إلى الديوان الملكي.

وقال الحساب في تغريدة: “خالد الفيصل قدم استقالته أكثر من مرة إلى الديوان، وفي كل مرة كان ابن سلمان يضعها في الدرج”.

وأضاف: “انزعج الفيصل من تجاهل ابن سلمان وقرر مقابلة الملك وتقديم الاستقالة له شخصياً، ولكن الملك أيضاً رفض، وقال له: إذا مشيت أنا، انت تمشي”.

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ودائما ما تتردّد معلومات تكشف عن توتر في علاقة “محمد بن سلمان” و”خالد الفيصل”.

احتدام الخلاف بين الأميرين

فقبل أشهر، كشفت مصادر سعودية أنّ الأمير خالد تمرّدَ على ولي العهد وهدّد بالتصعيد، بسبب أوامر هدم عدد كبير من الأحياء في المدينة ضمن خطة التطوير، ما أثار غضباً واسعاً بين السعوديين.

وفيما يزعم المسؤولون أنّ هذه المناطق عشوائية ويجب إزالتها، فقد أكدت المصادر الموثقة اندلاعَ أزمة بين أمير مكة ومحمد بن سلمان، بسبب الأوامر التي أصدرها ولي العهد.

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وأوضحت المصادر أنّ الأمير خالد الفيصل اعترض على الأوامر، وأكّد لولي العهد أنها تسبّب غضباً عارماً في جدة، لكن محمد بن سلمان رفض اعتراضَه، وطالبه بتنفيذ أوامره فوراً، وإلا سيتم عزله.

ونوّهت المصادر بأنّ الفيصل توعّدَ محمد بن سلمان وأجرى اتصالات لمقابلة خادم الحرمين الملك “سلمان بن عبد العزيز”، والحديث معه عن مخاطر المشروع ما ينذر بثورة ضد العائلة الحاكمة.

انقلاب ولي العهد

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، قد كشف في وقت سابق، وتحديداً في 2019، أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انقلب على ابن عمه، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل.

وقال “مجتهد” آنذاك، إن ابن سلمان أبقى الفيصل في إمارة مكة، لأنه من كبار آل سعود الذين رضوا بـ”الخنوع” له، فاستفاد منه كدليل على أنه يحترم الجيل القديم.

كان ابن سلمان قد أبقى خالد فيصل في إمارة مكة لأنه من كبار آل سعود الذين رضوا بالخنوع له فاستفاد منه كدليل على أنه يحترم الجيل القديم، وقد أبلى خالد واخوه تركي بلاء حسنا في تسويق شخصيته، لكن يبدو أنه ارتكب تصرفين أغضبا مبس، ولذلك لم يجدد له الإمارة بعد نهاية الفترة تهيئة لإزاحته — مجتهد (@mujtahidd) January 19, 2019

وأضاف: “أبلى خالد وأخوه تركي بلاء حسنا في تسويق شخصيته، لكن يبدو أنه ارتكب تصرفين أغضبا مبس، ولذلك لم يجدد له الإمارة بعد نهاية الفترة تهيئة لإزاحته”.

وتابع: “التصرف الأول الذي كان تصرفا أحمقا هو استماتته في إخبار الملك عن مقتل خاشقجي ظنا منه أن الملك سيتدخل لعلاج الأمر. ابن سلمان لم يتضرر لأن الملك نسي الموضوع بعد دقائق لكنه تضايق من تصرف خالد واعتبره دليلا على سوء نية بتحريض الملك عليه”.

التصرف الأول الذي كان تصرفا أحمقا هو استماتته في إخبار الملك (الأزهايمر) عن مقتل خاشقجي ظنا منه أن الملك سيتدخل لعلاج الأمر. ابن سلمان لم يتضرر لأن الملك نسي الموضوع بعد دقائق لكنه تضايق من تصرف خالد واعتبره دليلا على سوء نية بتحريض الملك عليه — مجتهد (@mujtahidd) January 19, 2019

وأوضح أن التصرف الآخر الذي أغضب ابن سلمان من خالد الفيصل، هو “نداؤه لرجال الأعمال أمام الكاميرات بطريقة استجدائية توسلية بالاستثمار داخل البلد واعترافه بخروج الأموال وكأنه يؤكد أن خطط ابن سلمان فاشلة في تشجيع الاستثمار، ولا حل إلا الاستجداء والتوسل. وكيف يقبل ابن سلمان ذلك وهو ماخذ مقلب في 2030”.