نصائح عليك اتباعها قبل شراء هاتف آيفون مستعمل..تعرف عليها

وطن– إذا كنتَ ترغب في شراء هاتف آيفون جديد ولكن ميزانيتك محدودة، فإن الخيار الآخر الذي يمكنك اعتماده هو شراء جهاز مستعمل.

ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا عندما يتعلق الأمر بشراء جهاز آيفون مستعمل، لأنه في الكثير من الأحيان قد تتعرض للاحتيال والغش من قبل أحد المحلات أو المتاجر الخاصة ببيع الأيفون.

وفي هذا التقرير، الذي نشره موقع itechpost، سنكشف عن خطوات يجب اتباعها إذا كنتَ ترغب في شراء هاتف آيفون مستعمل.



تأكد من أنه يشتغل

عند شراء هاتف آيفون مستعمل، أول شيء يجب القيام به هو التأكد من أنه يشتغل.

وللتحقّق مما إذا كان لا يزال قيد التشغيل، اضغط على زر “الطاقة”، حتى يظهر شعار Apple على الشاشة.



تحقق من حالة البطارية



تستخدم أجهزة آيفون بطاريات ليثيوم أيون تتحلل بمرور الوقت. هذا يعني أن الجهاز المستخدم قد يكون لديه بطارية بحالة جيدة أقل من 100 بالمائة.

قبل أن تقرر شراء هاتف iPhone مستعملًا، تحقّق أولاََ من السعة القصوى وقدرة أداء البطارية. فكل ما عليك فعله هو فتح الإعدادات، ثم البطارية، وبعدها صحة البطارية Battery Health، وسوف تجد هناك معلومات عن الحد الأقصى لقدرة البطارية.

تحقق مما إذا كانت السعة القصوى لا تزال أعلى من 90 بالمائة. فإذا كانت أقل من 90 في المائة، فهذا يعني أن البطارية قد انخفضت بشكل كبير بالفعل. وبالتالي، قد لا يكون من الضروري شراؤه، لأنه ستحتاج إلى استبدال البطارية.



تحقّق من مكبرات الصوت والميكروفونات



نستخدم عادة هواتفنا لإجراء مكالمات، لذلك تأكّد من أنّ الآيفون الذي ستشتريه يحتوي على مكبرات صوت وميكروفونات تعمل بشكل جيد.



وللتحقّق من أنّ الميكروفون يعمل، قم بتسجيل شيء ما باستخدام المذكرات الصوتية المضمنة من Apple. بعد ذلك، قم بتشغيل التسجيل لاختبار مكبرات الصوت. يجب عليك أيضًا التحقق من مستوى صوت سماعة الجهاز عن طريق إجراء مكالمة هاتفية.

افحص الكاميرا

قبل شراء الهاتف، بجب التأكد من سلامة الكاميرا من الأمام والخلف، وخلوّها من الكسور والخدوش.

وللتأكّد من فاعليتها وعملها بشكل جيد، التقط صورة ما باستخدام كل من الكاميرات الخلفية والأمامية.

تحقق من IMEI والرقم التسلسلي