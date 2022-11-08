مواجهة مثيرة مع قرش مفترس.. الصياد “كتب له عمر جديد” (شاهد)

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وطن- تعرّض صياد أسترالي لموقف كاد أن يُوديَ به إلى الموت، أثناء رحلة صيد ترفيهية في أستراليا، بعد أن باغتته سمكة قرش ضخمة.

صور القرش الأبيض الكبير وهو يسبح باتجاهه

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّ الأسترالي “غورن ماثيو” كان يقود قارباً صغيراً طولي الشكل “كياك”، في خليج سبنسر، الذي يقع جنوبي أستراليا عندما وقع الحادث.

وكان “ماثيو” يضع كاميرا على قبعته، عندما سبح القرش الأبيض الكبير باتجاهه.

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وصوّر الصياد المواجهةَ مع القرش الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار، باستخدام كاميرا GoPro الخاصة به، وشارك اللقطات على مواقع التواصل، حيث يظهر المفترس الضخم وهو يمرّ من تحته وبجانب القارب الخاص به.

فتح فمَه ليعضّ المجداف

وبحسب المقطع الذي حاز ملايين المشاهدات، يظهر القرش فجأة وهو يفتح فمه، ويحاول أنْ يعضّ المجداف الخاص بالسيد جورن، بينما يحاول الصياد التجديف بعيدًا.

وبحسب المقطع، يختفي القرش الفضولي، ويعود للعرض في غضون ثوانٍ، وهو يدور حول قوارب الكاياك مرة أخرى.

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وعندما حاول الرجل التجديف للابتعاد عن المكان، الذي كان قريباً من الشاطئ، باغتَه القرش وحاولَ انتزاع المجداف الذي كان بحوزته.

نسي درع سمك القرش

وأضاف المصدر، أن “جورن” ظلّ هادئًا، وهو يرى القرش الأبيض يسبح تحت زورقه ويحيط به.

وقال السيد جورن لـ The Advertiser: “أعلم أنني غبي لأنني خرجت إلى هناك بدون درع سمك القرش”، مضيفاً أنه سيشتري واحداً في المرة القادمة.

مجموعتان من أسماك القرش الأبيض

ويوجد في أستراليا مجموعتان من أسماك القرش الأبيض، هما: مجموعة سكانية شرقية تتراوح من برومونتوري ويلسون، وفيكتوريا إلى وسط كوينزلاند، ومجموعة سكانية جنوبية غربية تتراوح من برومونتوري ويلسون إلى شمال غرب أستراليا.

ووفق الصحيفة البريطانية، وجدت البيانات المسجلة من قاعدة بيانات حادثة القرش الأسترالية في Taronga، أن Spencer Gulf لديها أقل عدد من مواجهات أسماك القرش في جنوب أستراليا، حيث تم تسجيل هجومين غير مميتين فقط.

وحدث أكبر عدد من هجمات أسماك القرش غير المميتة في شبه جزيرة فلوريو مع 19 منذ بدء التسجيلات، تليها شبه جزيرة آير بثمانية هجمات، وشبه جزيرة يورك بسبعة، ومنطقة مترو أديلايد بستة، وأربعة على ساحل الحجر الجيري.

سمك الكنعد

وتعدّ هجمات القرش في خليج سبنسر نادرة، إذ تضم السجلات هجومين فقط.

وكان آخر هجوم قاتل مؤكد لسمك القرش في جنوب أستراليا في فبراير 2014، عندما قُتل رجل يبلغ من العمر 28 عامًا، أثناء الصيد بالرمح على بعد 100 متر من شاطئ Locksmith، بالقرب من Edithburgh في شبه جزيرة Yorke.

وقال متحدث باسم المجلس المحلي، إنّ المنطقة الساحلية تحظى بشعبية بين الصيادين، لكونها غنية بأسماك الكنعد والنهاش.

وأضاف، أن معظم أسماك القرش التي تأتي هنا -لحسن الحظ- تتغذى على سمك الكنعد.

وقال: “عندما تكون هناك سمكة كبيرة، ستكون هناك سمكة أكبر”.