الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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قتلى وجرحى في انفجارات مخزن أسلحة بمأرب اليمنية.. واتهامات للحوثي

حصيلة غير نهائية أفادت بسقوط 4 قتلى

كتب خالد السعدي
انفجار مستودع أسلحة في مأرب watanserb.com
سقوط أربعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال في انفجارات عنيفة هزت مأرب اليمنية
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وطن – هزّت انفجارات عنيفة، مستودع أسلحة في محافظة مأرب اليمنية، وسط اتهامات موجهة لجماعة أنصار الله الحوثي.

وانتشرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر لحظات مرعبة للانفجار الذي وقع المنطقة العسكرية الثالثة بالمدينة المكتظة بالسكان والنازحين والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

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ونشر ناشطون يمنيون، مقطع فيديو للانفجارات في مخازن المنطقة العسكرية الثالثة، وقيل إن الانفجار جرى داخل المخزن ما ينفي رواية استهداف المخزن بقصف صاروخي أو طيران مسير.

وشوهدت القذائف الصاروخية وهي تطاير بشكل عشوائي من مخازن السلاح جراء الانفجارات، التي هزت المنطقة العسكرية الثالثة بمدينة مأرب.

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وهرعت سيارات الإسعاف، من مجمع النصر ومستشفى الهيئة باتجاه المنطقة العسكرية الثالثة فور وقوع الانفجارات.

ضحايا الانفجار

وبحسب إحصاءات غير نهائية، أسفرت هذه الحادثة عن سقوط أربعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة ثمانية آخرين بينهم طفل.

والقتلى هم رحاب محمد صالح قصيله عمرها سنتان، وتسكن في مخيم الجفينة، أكبر مخيمات النزوح في البلاد؛ ومن أسرتها أيضا رموش صالح عامر قصيلة؛ إضافة إلى شعلان صادق أحمد عامر السويدي، (40 عامًا) وهو نازح من محافظة الحديدة، ويسكن في حي الشركة، شمال شرقي المدينة؛ ومازن سيف الحبابي.

واستمرت الانفجارات لمدة ساعتين كاملتين، وتسببت في وقف الحركة في المدينة المكتظة بمليوني نازح -وفق الإحصاءات الرسمية- وخلت الشوارع من المارة.

وانتشرت قوات الأمن التي فرضت طوقاً أمنياً، مع تصاعد حدة الانفجارات وتطاير الشظايا في مختلف الاتجاهات.

رواية الجيش والتشكيك فيها

وبحسبر موقع “26 سبتمبر” التابع للجيش اليمني، فإن انفجارات المخزن جاءت جراء استهداف من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

إلا أن مصادر عسكرية في الجيش اليمني، نُسب إليها القول إن الهجوم ليس ناتجاً من قصف للحوثيين، مشيرة إلى أنه لم تحلق طائرات مسيرة قبيل الحادثة في سماء المدينة، دون أن تقدم تلك المصادر تفسيراً لما جرى.

نفي حوثي واتهام للتحالف السعودي

فيما نفت جماعة الحوثي، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت من وصفتها بـ”عناصر تابعة لقوى العدوان الأميركي السعودي بالإقدام على تفجير مخزن أسلحة”.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للجماعة، إن ذلك يكشف عن الصراعات والخلافات بين قوى العدوان وللتغطية على عمليات سرقة ونهب للأسلحة.

المصدر26 سبتمبر + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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