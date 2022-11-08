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تونس.. قيس سعيد يتحدث عن “أموال مشبوهة” ويحذر من المندسين

هاجم المعارضة ونفى تضييقه على الحريات

كتب فهمي الورغمي
قيس سعيد watanserb.com
قيس سعيد
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وطن- هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، خلال استقباله وزير الداخلية “توفيق شرف الدين”، جبهة الخلاص الوطني، وأشار إلى التحرّك الأخير الذي نظمته في مدينة “الرقاب” من ولاية سيدي بوزيد (انطلقت منها ثورة 2011)، وتصريحات قياداتها بوجود تضييق على الحريات.

قيس سعيد يهاجم المعارضة

حثّ “سعيد”، خلال استقباله “شرف الدين”، على ضرورة تعزيز الوضع الأمني العام بالبلاد، وضرورة فرض احترام القانون على الجميع، وأيضاً التصدي لمحاولات أطراف لم يسمِّها تقوم بـ”توزيع أموال”، تمهيداً لدخول البرلمان “تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات أخرى لمغالطة الناخبين”.

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وأكد بحسب بيان للرئاسة التونسية، على وجود “ممارسات يقوم بها البعض من توزيع للأموال استعدادا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وتخفي عدد من المترشحين الذين يعلمهم المواطنون تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات لمغالطة الناخبين وهم إما مندسون أو انتهازيون، ومن اندس معلومٌ اندساسه لدى الناخبين، ومن كان انتهازيا فليعلم أنه سيكون تحت رقابة الناخبين والناخبات”.

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كما أشار إلى ما وصفها بـ”الحملات المسعورة التي تشنها أطراف كانت بالأمس تتصارع بل وتتبادل العنف داخل مجلس النواب، وتتبادل السب والشتم كل يوم، بل وسالت الدماء في قصر باردو. ولكن تحالفهم اليوم يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر سوى لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر”.

المعارضة التونسية تكافح في ظل الانقلاب

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه “سعيد”، ما وصفها بـ “الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق على الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم. إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية”.

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وأضاف في ذات السياق، أنه “لو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لما التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جينيف”.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً من الشخصيات المساندة لجبهة الخلاص والمعارضة لمسار 25 جويلية، سجلت حضورها على هامش الدورة 41، لاستعراض التقرير الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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