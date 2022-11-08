الملكة رانيا.. مغرد مصري يصحح لها الخطأ حول تهنئتها للاعب أحمد أبو السعود!

وطن– هنّأت الملكة رانيا العبدالله، زوجةُ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، نجمَ الجمباز أحمد أبو السعود، على نيلِه الميدالية الفضية في بطولة العالم للجمباز، مساءَ السبت الماضي، في مدينة ليفربول.

وقالت الملكة رانيا في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “كلنا فخر بالشاب الأردني أحمد أبو السعود، أول لاعب عربي يحقق ميدالية في بطولة العالم للجمباز منذ انطلاقها قبل نحو 120 عاما. ألف مبروك أحمد ومبروك للأردن هذا الإنجاز”.

كلنا فخر بالشاب الأردني أحمد أبو السعود، أول لاعب عربي يحقق ميدالية في بطولة العالم للجمباز منذ انطلاقها قبل نحو ١٢٠ عاما. ألف مبروك أحمد ومبروك للأردن هذا الإنجاز — Rania Al Abdullah (@QueenRania) November 7, 2022

مغرد مصري يصحّح الخطأ

من جانبه، علّق مغرد مصري على تدوينة الملكة رانيا، موضحاً أنّ ما تحدثت به غير صحيح، مشيراً إلى أن مصر تمتلك أول ميداليات ذهبية للسيدات وللرجال، من خلال كأس العالم للجمباز مصر ٢٠٢١.

غير صحيح يافندم مصر تمتلك أول ميداليات ذهبية للسيدات وللرجال من خلال كأس العالم للجمباز مصر٢٠٢١ pic.twitter.com/qZT3ONB6Af — 🇪🇬 Mahmoud Saad 5 (@SaadMah38118800) November 7, 2022

أحمد أبو السعود حقق فضية حصان المقابض

وبالبحث اتّضح أنّ أحمد أبو السعود هو أول عربي يحقق ميدالية في رياضة “جهاز حصان المقابض” فقط، وليس أول عربي يحقّق ميدالية في تاريخ انطلاق بطولة العالم للجمباز.

وكانت مصر قد حقّقت إنجازًا غير مسبوق خلال بطولة كأس العالم للجمباز، التي أقيمت على أراضيها العام الماضي، لتكون أولَ بلد إفريقي يستضيف البطولة العالمية، وتحصد ميداليتين ذهبيتين حتى الآن.

نانسي بطمان تحقق ذهبية طاولة القفز

وكانت الميدالية الأولى من نصيب اللاعبة نانسي بطمان، على جهاز طاولة القفز، حيث حصلت على 13.32 نقطةً، لتفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

نانسي طمان تهدي مصر أول ذهبية في كأس العالم للجمباز pic.twitter.com/woOeld5koc — kamal muqalad🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@kamal35391639) June 5, 2021

علي زهران يحقق ذهبية جهاز الحلق

أما الثانية، فحصدَها اللاعب علي زهران، على جهاز الحلق، حيث حصل على 14.70 نقطةـ ليحتل المركز الأول حاصدًا الذهب.

اللاعب المصري على زهران يتوج بذهبيه تاريخيه لكأس العالم للجمباز الفنى فى مصر على جهاز الحلق برصيد 14.700 نقطه متفوقا على نخبه من الابطال العالميين فى اللعبه

🔥💪🥇🏆🇪🇬❤ pic.twitter.com/Mhp7bXu1JH — Hany Helaly (@HanyHelaly1) June 5, 2021

وشهدت بطولة كأس العالم للجمباز حينَها مشاركةَ أكثر من 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.