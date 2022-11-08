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الملكة رانيا.. مغرد مصري يصحح لها الخطأ حول تهنئتها للاعب أحمد أبو السعود!

أحمد أبو السعود حقق فضية حصان المقابض فقط!

بواسطة
شيراز ماضي
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فوز أحمد أبو السعود في بطولة العالم للجمباز watanserb.com
الملكة رانيا ولاعب الجمباز الأردني أحمد أبو السعود

وطن– هنّأت الملكة رانيا العبدالله، زوجةُ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، نجمَ الجمباز أحمد أبو السعود، على نيلِه الميدالية الفضية في بطولة العالم للجمباز، مساءَ السبت الماضي، في مدينة ليفربول.

وقالت الملكة رانيا في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “كلنا فخر بالشاب الأردني أحمد أبو السعود، أول لاعب عربي يحقق ميدالية في بطولة العالم للجمباز منذ انطلاقها قبل نحو 120 عاما. ألف مبروك أحمد ومبروك للأردن هذا الإنجاز”.

مغرد مصري يصحّح الخطأ

من جانبه، علّق مغرد مصري على تدوينة الملكة رانيا، موضحاً أنّ ما تحدثت به غير صحيح، مشيراً إلى أن مصر تمتلك أول ميداليات ذهبية للسيدات وللرجال، من خلال كأس العالم للجمباز مصر ٢٠٢١.

أحمد أبو السعود حقق فضية حصان المقابض

وبالبحث اتّضح أنّ أحمد أبو السعود هو أول عربي يحقق ميدالية في رياضة “جهاز حصان المقابض” فقط، وليس أول عربي يحقّق ميدالية في تاريخ انطلاق بطولة العالم للجمباز.

وكانت مصر قد حقّقت إنجازًا غير مسبوق خلال بطولة كأس العالم للجمباز، التي أقيمت على أراضيها العام الماضي، لتكون أولَ بلد إفريقي يستضيف البطولة العالمية، وتحصد ميداليتين ذهبيتين حتى الآن.

نانسي بطمان تحقق ذهبية طاولة القفز

وكانت الميدالية الأولى من نصيب اللاعبة نانسي بطمان، على جهاز طاولة القفز، حيث حصلت على 13.32 نقطةً، لتفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

علي زهران يحقق ذهبية جهاز الحلق

أما الثانية، فحصدَها اللاعب علي زهران، على جهاز الحلق، حيث حصل على 14.70 نقطةـ ليحتل المركز الأول حاصدًا الذهب.

وشهدت بطولة كأس العالم للجمباز حينَها مشاركةَ أكثر من 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

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2 تعليقات

  1. لا عتب عليها حياتها كلها كذب بكذب و نصب و تحويل الحقيقة .ستقف امام العادل و ستحاسب على كل كلمة كذب صرحت بها هذة اللعينة

    • الملكه امنا واختنا الغاليه علينا نقدم لك شكرنا وتقديرنا البالغ على كلماتك اتجاه اللعب الاردني البطل فهذه طريقة الملوك علية الناس تبقي انت الملكه الرائعه تماما مثل سيدنا جلالة الملك المفدى و ولي عهده الامين سمو الامير حسين..لكم يا اشرف الناس كل تقديرنا وحبنا وللعائله الهاشميه المجيده كل حبنا على الدوام.

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