المتحولة جنسياً جويل بدر.. لن تصدق ماذا فعل زوجها وعائلته بها بعدما نعتوها بـ”الذكر”!

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وطن– يبدو أن الحياة الوردية التي تعيشُها اللبنانية المصحّحة جنسياً “جويل بدر“، في طريقها إلى الانهيار.

نعتوها بـ”الذكر”

فقد كشفت مصادر مقربة من جويل بدر، معلوماتٍ عن خلاف حادٍّ وقع بينها وبين زوجها “حسين نجدي”.

ونقلت صحيفة “الجديد” اللبنانية عن هذه المصادر، أنّ الخلافات وصلت إلى عائلته، التي قامت بطردها من منزلهم.

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وأوضحت المصادر، أن أهل زوج جويل لم يكتفوا بطردها فحسب؛ بل نعتوها بالـ”ذكر”.

كما أكدت تلك المصادر، أنّ جويل بدر وزوجها في طريقهما إلى الطلاق.

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وما زاد الشكوك، أنّ جويل نشرت عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام” أيةً قرآنية: “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ۚ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

انسحاب بعد انفعال وغضب

وقبل يوم فقط من هذه الأنباء غير السارة، كانت جويل قد انفعلت وانسحبت من برنامج “حقك بإيدك”. وذلك بعد توجيه سؤالٍ إليها حول زواجها.

ورفضت جويل الاجابة على السؤال، وقالت: “لا ما راح جاوب، لأنه أنا اليوم طالعة بصفتي جويل بدر. ما أنا طالعة بصفتي امرأة متزوجة”.

ونفت جويل لحظتَها أمر الطلاق، وقالت بانفعال: “أنا متزوجة بس ما بدي أحكي بالموضوع، ما أنا مطلقة لا هي أنا لابسة المحبس. بس ما راح أحكي، ما راح أحكي لأنه بكفي اللي جاني في حياتي”.

وأضافت جويل بدر: “أنا بالنسبة لي حياتي الشخصية هي حياتي الشخصية. بين قوسين بكفي اللي إجاني ما بقى بدي أحكي بها الموضوع بكرة بيجي وقته وراح أحكي كل شي”.

جويل بدر حامل

وفي سياق آخر، لم تكتمل معجزة حمل جويل، ودخلت الى المستشفى إثر وعكة صحية تعرضت لها، وأدت إلى خسارة مولودها الأول.

وأشارت بدر إلى أنّها تعاني من فترة صعبة، لأنها خسرت حلم الأمومة، الذي كان بمناسبة معجزة، نظراً لحالتها.

وقالت بدر: “خضعت منذ فترة لعملية تلقيح جعلتني طريحة الفراش لفترة لحين ثبات الحمل، إلا وأنه لسوء الحظ توقف نمو الجنين فجأة مما أدى إلى اجهاضه”.

عين وحسد

وتعتقد جويل، أن سبب ما حدث معها هو العين والحسد، مؤكّدةً أنها تشعر بالندم لإعلانها الخبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بدر: “نشرت الفيديو على التيك توك، ولكن حسدوني الله لا يوفقهن”.

ولن تستسلمَ بدر بسبب ما حدث، منوهة إلى أنها ستخضع لعملية تلقيح أخرى، قائلةً، إن طبيبها أكد لها أن هناك احتمالية للحمل بمولود آخر.