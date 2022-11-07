فضيحة نجلاء بودن مع الرئيس الإسرائيلي.. حديث ودي وابتسامات تكشف المستور (شاهد)

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وطن– ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بموجة غضب عارمة ضد رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، عقب أنْ فضحتها الكاميرات خلال حديثها الودي مع رئيس دولة الاحتلال “إسحاق هيرتسوغ”، أثناء التقاط الصورة الجماعية في قمة المناخ المنعقدة، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وبحسب الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم ورصدته “وطن“، فإنّه وأثناء التقاط الصورة الجماعية، ظهرت “بودن”، وهي تتبادل التحايا والكلمات مع رئيس دولة الاحتلال بابتسامة عريضة.

الفيديو المنشور أثار غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن استيائهم مما جرى، متسائلين عن موقف الرئيس “قيس سعيد” الذي طالما تغنى بعبارة “التطبيع خيانة”.

غضب وسخرية

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وفي هذا السياق، قال أحد المغردين: “أمسك حرامي.. حوار وابتسامات وغرام بين رئيسة حكومة تونس ، نجلاء بودن رمضان ، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ خلال مؤتمرالمناخ العالمي في شرم الشيخ ، مصر. وينك قيس سعي”.

🇹🇳 أمسك حرامي⁦ حوار وابتسامات وغرام بين رئيسة حكومة تونس ، نجلاء بودن رمضان ، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ خلال مؤتمر_المناخ العالمي في شرم الشيخ ، مصر. وينك قيس سعيد…🤣 pic.twitter.com/TxV0G1oOF9 — ⭐ Index Hakeem 🟣⭐ (@hakrashaa) November 8, 2022

أما المغرّد “مختر غميض”، فاستنكر ما شاهده بالقول: “يا للعار يا للفضيحة… وأين صاحبها الذي قال: التطبيع خيانة عظمى فيديو يوثّق حديث رئيس حكومة تونس نجلاء بودن مع رئيس كيان الاحتلال في قمة المناخ”.

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أما الدكتور حكم أمهاز فقال: “حديث ضاحك بين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة العالم بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ القصة مش بس هون،القصة انو رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع مين عم يحكي ويضحك؟وشو حكي؟ وليه استدرك وقطع حكيو؟”.

حديث ضاحك بين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة العالم بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ

القصة مش بس هون،القصة انو رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع مين عم يحكي ويضحك؟وشو حكي؟

وليه استدرك وقطع حكيو؟

شوفوا الفيديو pic.twitter.com/Lc4R25QYGp — Dr. Hakam Amhaz (@hakamamhaz) November 8, 2022

وقال المغرد “وليد كبير”: “تطبيع على المباشر بين تونس و اسرائيل الوزيرة الاولى التونسية نجلاء بودن في حديث مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اثناء التقاط الصورة الجماعية لقادة الدول المشاركة في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ بمصر! هل سيعتبرها قيس سعيد خيانة عظمى؟؟”.

تطبيع على المباشر بين #تونس و #اسرائيل

الوزيرة الاولى التونسية نجلاء بودن في حديث مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اثناء التقاط الصورة الجماعية لقادة الدول المشاركة في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ بمصر! هل سيعتبرها قيس سعيد خيانة عظمى؟؟ pic.twitter.com/1dxSf0erZP — وليد كبير – Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) November 7, 2022

تونس تنفي وجود اتصالات دبلوماسية مع إسرائيل

وكانت تونس قد نفت، في يونيو/حزيران الماضي، نفياً قاطعاً، ما روّجت له وسائل إعلام إسرائيلية عن اتصالات دبلوماسية بين تونس والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها حينها، أنّ “ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس”، مشيرة إلى أنّ “هذه المواقع قد دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمسّ بصورة بلادنا، وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم”.

صحيفة إسرائيلية تكشف عن اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس

وكان موقع صحيفة “يسرائيل هيوم”، قد زعم، أنّ تونس وإسرائيل تجريان اتصالات دبلوماسية بهدف إحداث تقارب في العلاقة بينهما.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي حكومي قوله، إن “توسيع دائرة دول المنطقة التي تربطنا بها علاقات، هو هدفنا الثابت الذي نعمل عليه باستمرار”.