وائل غنيم يلحق بحمزة نمرة ويعود لمصر بعد أخذ الأمان من نظام السيسي

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، بخبر عودة الناشط المصري البارز وائل غنيم للبلاد عقب غياب استمر 9 سنوات، حيث كان “غنيم” يهاجم نظام السيسي من الخارج لفترة قريبة.

وائل غنيم يعلن عودته لمصر

ونشر وائل غنيم على حسابه الرسمي بتويتر تغريدة أعلن فيها أنه متواجد حاليا في مصر، في إطار زيارة عائلية.

وبحسب ما رصدت (وطن) دون “غنيم” ما نصه: “الحمد لله على لطفه وكرمه.. وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي.”

الحمد لله على لطفه وكرمه .. وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي .. شكرا على كل رسائلكم الجميلة وربنا يباركلكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم pic.twitter.com/YCClUJ7HJA — Wael Ghonim (@Ghonim) September 10, 2022

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وأضاف الناشط المصري البارز الذي كان أحد أهم رموز ثورة 25 يناير:”شكرا على كل رسائلكم الجميلة.. وربنا يباركلكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم.”

عودة وائل غنيم إلى مصر في هذا التوقيت مريبة وغامضة جدا جدا جدا جدا جدا !! pic.twitter.com/k1nAc4MrWF — 🇪🇬⁩🦅 ا̍ڷـڦــيــصـر 🦅⁦🇪🇬⁩ (@Sameh03023736) September 10, 2022

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وأرفق وائل غنيم تغريدته بصورة لتذكرة عودته على متن الخطوط الجوية المصرية، وحملت التذكرة اسمه كاملا “وائل سعيد عباس غنيم سالم دغيدي”، وفي خانة المهنة كُتب “مهندس”.

وقوبل إعلان “غنيم” عودته لمصر بردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل، فمنهم من هنأه بالعودة وفقط وتمنى له حظا طيبا، فيما انتقد آخرون هذه العودة متسائلين عن تفاصيل ما وصوفها بالصفقة التي عقدها مع نظام السيسي مقابل هذه العودة.

حمزة نمرة سبق وائل غنيم

ويشار إلى أن عودة وائل غنيم لمصر، تأتي عقب عودة مماثلة للفنان المصري حمزة نمرة، والذين كان محسوبا في صفوف المعارضين أيضا لسنوات وكان يعيش خارج مصر.

ويوم 8 أغسطس الماضي تحديدا، نشر حمزة نمرة عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورة له من الإسكندرية كشف بها عن عودته لمصر.

أيووه على موج وميّة

وقلوب صافية ووفية

عاشق لاسكندرية

دي عروسة البحر بلدي♥️♥️🌊 pic.twitter.com/2uw65tQZsK — Hamza Namira (@HamzaNamira) August 8, 2022

وعلق “نمرة” الذي غادر مصر قبل سنوات وأعلن معارضته لنظام السيسي على الصورة بقوله: “أيووه على موج وميّة وقلوب صافية ووفية.. عاشق لاسكندرية.. دي عروسة البحر بلدي.”

وأثارت عودة حمزة نمرة وقتها جدلا واسعا، وتابينت ردود الأفعال على صورته بين مؤيد ومنتقد له.

وانتقد ناشطون تبدل موقف حمزة نمرة من معارضة النظام لسنوات، إلى محاباته الآن حتى أن معظم أغانيه في الفترة الماضية كانت تنتقد النظام والظلم في مصر، متسائلين عن سبب التحول المفاجئ في موقفه.

وكانت بدايات إشارة حمزة نمرة إلى تخليه عن مبادئه ومعارضته للنظام، هي موافقته على إحياء حفل في الرياض، في يونيو الماضي تحت رعاية تركي آل الشيخ.

مش بالساهل يرجع وائل غنيم لمصر وفاضل سنة تقريباً على انتخابات الرئاسة .. — husseinbogy (@Mrhusseinbogy) September 10, 2022

كما أن وائل غنيم هو الآخر بدأ قبل فترة بتملق نظام السيسي والدفاع عنه في تبدل واضح وغير مبرر لموقفه، حيث كان من أشد معارضي هذا النظام.

ويبدو أن هناك الكثير خلف الكواليس بشأن عودة المعارضين المصريين في الخارج، وتنبء هذه التحركات بتغيرات كبيرة داخل نظام السيسي، الذي بدء خطة مصالحة مع المعارضين بها بعض التنازلات، بحسب محللين.

نظام السيسي يتجه للمصالحة مع المعارضين

ويتزامن هذا مع إعلان المحامي والحقوقي المصري طارق العوضي، الإفراح عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا داخل سجون النظام.

وأكد طارق العوضي في تصريحات له، أن قوائم العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا مستمرة، ولن يكون في مصر سجين رأي واحد.

وشدد العوضي أنه “خلال شهور سيتم تصفية هذا الملف نهائياً”.

وتشهد مصر حاليا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها بسبب سياسات النظام الذي بات مهددا بانفجار شعبي قد يطيح به في أية لحظة، لذلك يبدو أنه اتجه لتهدئة الأوضاع عبر بعض سياسات التنفيس ومنها الصلح مع المعارضين والسماح بعودتهم للبلاد.