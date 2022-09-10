هذا ما فعله محمد رمضان حدادا على وفاة الملكة إليزابيث وأثار جدلا

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وطن- في خطوة أثارت جدلا واسعا أعلن الفنان المصري محمد رمضان، الحداد على وفاة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية والتي توفيت، الخميس، عن عمر ناهز 96 وبعد فترة حكم للمملكة استمرت 70 عاما.

محمد رمضان يعلن الحداد على الملكة إليزابيث

محمد رمضان أعلن في منشور له عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه سيتم تأجيل طرح كليبه الجديد “دوشة” لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

إعلان “نمبر وان” عرضه لانتقادات حادة واتهمه البعض بأنه يستغل الحدث فقط لأجل زيادة التفاعل حول ألبومه الجديد.

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وفي هذا السياق سخر منه أحد النشطاء معلقا:”صلاه الجنازة فين بقى يا أخ محمد.. علشان نكسب ثواب كلنا كده بقى.”

ودون أحمد عبدالحميد ساخرا من محمد رمضان:”نمبر وان مش من فراغ بردو يا بن حواري مانشستر.”

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ورد عليه أحمد هاني:”ياعم قول ان الكليب مجهزش ف معاده وخلاص.”

واحتل خبر وفاة ملكة بريطانيا، مساء الخميس، عن 96 عاماً، واجهة الاهتمام الإعلامي وتصدّر توجّهات مستخدمي مواقع التواصل في العالم بأسره.

ويشار إلى أن الفنان المصري محمد رمضان، دائما ما يتعمد إثارة الجدل حوله بتصرفاته الغريبة واستعراضه لممتلكاته وثروته الفاحشة.

أغنية دوشة لمحمد رمضان

وكان محمد رمضان أعلن قبل أيام أنه انتهى من تصوير كليب أغنيته الجديدة “دوشة”، استعدادا لطرحها على “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان فريق “الباور العالي”، ومن إخراج محمد سمير.

“نمبر وان” طرح مؤخرا أيضا أغنية “متغاظين” عبر قناته على “يوتيوب”، بينما تخطت أغنيته “تنطيط” حاجز الـ 25 مليون مشاهدة منذ طرحها في يونيو الماضي.

وسبق ذلك طرح محمد رمضان لأغنيته “بلالين” عبر قناته “بيوتيوب”، والتي حظيت بنسبة مشاهدات عالية أيضا.

ويتصدر اسم الملكة إليزابيث الثانية، محركات البحث منذ إعلان وفاتها، الخميس، كما صعد اسم نجلها تشارلز للواجهة بشكل كبير أيضا بعدما صار ملكا رسميا للبلاد بعد وفاة والدته الملكة، صاحبة فترة أطول حكم في العالم.