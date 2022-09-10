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حياتنا

ميرفت أمين.. ملتقط صورتها الصادمة يكشف الحقيقة بعد وصفه بـ”الحقير”!

كتب رفيف عبدالله
ميرفت أمين.. ملتقط صورتها الصادمة يكشف الحقيقة بعد وصفه بـ
ميرفت أمين
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وطن– خرج مُلتقط صورة الفنانة المصرية ميرفت أمين في عزاء المخرج علي عبدالخالق، والتي أثارت جدلاً واسعاً، عن صمته بعد اتهامه بالتلاعب بها.

حظر وحذف

وكانت الفنانة المصرية عفاف مصطفى، قد نشرت صورة ميرفت أمين المثيرة للجدل، واتهمت مصورها محمد صلاح بالتلاعب بها من أجل “التريند”، ناعتةً إياه بـ”الحقير”.

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وقال المصور صلاح في تصريح لصحيفة “النهار“: “قمت بالرد على عفاف مصطفى، في تعليق على المنشور، لكنّها حظرتني، كما حذفت التعليق”.

وحول حقيقة تلاعبه بصورة ميرفت، قال: “قمت بعملي كمصور صحافي، لا يمكن أن أضيف تأثيرات خارجية تغيُّر ملامح الصورة. فهذه لحظة توثيق حزن فنانة كبيرة ومحبوبة وشخصية عامة وقيمة كبيرة، مثل ميرفت أمين، على مخرج كبير مثل الراحل”.

صورة ميرفت أمين

وظهرت ميرفت أمين (75 سنة) في الصورة وهي ترتدي كمامة طبية، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر.

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وما صدم الجمهور، هو التجاعيد وعلامات التقدم في السن، التي غطت وجه ميرفت أمين.

وردت الفنانة المصرية الكبيرة على التعليقات الساخرة على صورتها، وقالت: “لا أعرف لماذا تتصيدني السوشيال ميديا؟.. قبل 10 أيام قالوا توفيت إلى رحمة الله إثر وعكة صحية، وبعدها قالوا في سن كذا تزوجت”.

ليه الأذية؟

وتابعت ميرفت أمين في مداخلة هاتفية مع ببرنامج “مساء dmc”: “لا يمكن إخفاء الموت أو الزواج.. مش عارفة صايدني ليه طول الوقت.. بيتكلموا على عزاء وشكلها مهموم وكبرت.. هل مطلوب مني أروح العزاء بمكياج كامل”.

وزادت الفنانة: “من يتداولون هذه الأخبار لا يقدرون وجود أشخاص أنا على تواصل معهم. أو أن تكون ابنتي في مكان وغير قادرة على الوصول لي، حاجة زي كده الناس بتتخض”.

وختمت الفنانة بتساؤل: “ليه الأذية في مشاعر الناس؟.. أنا اتعودت ومابقتش تفرق معايا”.

وأعلنت ميرفت خلال اللقاء، أنها تقرأ حالياً سيناريوهات عملين دراميين من أجل الموافقة على أحدهما، والعودة من خلاله إلى الدراما مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين كانت مُشاركتها في مسلسل حكاية “حكايتي مع الزمان” من مسلسل “إلا أنا” .

وشارك ميرفت البطولة، الفنان الراحل أحمد خليل، وأشرف زكي، وحازم إيهاب، وأحمد جمال سعيد، وهايدي رفعت. وأحمد والي، ورحاب عرفة، ونوال سمير، وشاهيستا سعد، وياسمين رحمي، ورضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم. وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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المصدرالنهار
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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