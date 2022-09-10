مفاجأة صادمة بشأن صورة بكاء تشارلز على والدته الملكة إليزابيث

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وطن- تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة صورة للملك البريطاني تشارلز، المُتُوَّج حديثا عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وهو يبكي في سيارته، ظنا أنها قد التقطت يوم رحيل والدته الملكة إليزابيث.

حقيقة صورة بكاء تشارلز على وفاة الملكة

ويظهر في الصورة الملك البريطاني الجديد، تشارلز البالغ عن من العمر 73 عاماً، و الذي خلف والدته على عرش التاج البريطاني، وهو يبكي في سيارته.

لكن فريق تقص الأخبار الزائفة التابع لوكالة “فرانس برس“، كان قد أوضح أن الصورة لا شأن لها بوفاة الملكة.

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وأفاد فريق التقصي، أنه بعد البحث عن أصل الصورة على محرّكات البحث، تبيّن أن وكالة “رويترز” الدولية للأنباء كانت قد نشرت هذه الصورة في الرابع من سبتمبر الجاري، وهي مصوّرة – وفقاً للوكالة – أثناء خروج الملك تشارلز من قُدّاس الأحد في كنيسة في إسكتلندا.

مشيرا في ذات السياق إلى أنه بعد يومين على نشر وكالة “رويترز” لهذه الصورة، كانت وكالة “فرانس برس” قد نشرت بدورها صورة للملكة، في السادس من سبتمبر الجاري، أثناء استقبالها رئيسة الحكومة الجديدة ليز تراس في قصر بالمورال في إسكتلندا، بعدما حالت الأوضاع الصحيّة للملكة دون انتقالها إلى لندن.

وهو إذن ما ينفي أن تكون لتلك الصورة أي علاقة بموت الملكة، وفقا للوكالة الفرنسية.

تفاعل مع صورة تشارلز

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وأرفق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور تشارلز بتعليقات تدل على المواساة بسبب وفاة الملكة.

وبينت الصورة، تشارلز وهو داخل سيارته، وعيناه حمراوان، ويبكي بحرقة تأثرا على رحيل والدته، التي أثار خبر وفاتها اهتمام العالم.

يشار إلى أنّ هذه الصورة قد انتشرت بشكل كبير، بعد ساعات على وفاة ملكة بريطانيا، مساء الخميس الخميس عن 96 عاماً، وهو خبر احتلّ واجهة الاهتمام الإعلامي وتصدّر توجّهات مستخدمي مواقع التواصل في العالم بأسره.

وقد حازت الصورة على تعاطف الكثيرين على مواقع التواصل الإجتماعي، لكون تقدمه في السن لم يمنعه، وفق ماكتب الكثيرون، من التأثر الشديد بوفاة والدته.