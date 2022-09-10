السبت, سبتمبر 10, 2022
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رياضة

مسيرة حافلة بالإنجازات .. من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد؟!

كتب فارس أبو شيحة
من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري الجديد watanserb.com
من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري الجديد
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وطن – أعلن نادي الأهلي المصري، الجمعة، التعاقد مع المدرب السويسري مارسيل كولر 62 عاماً، لتولي تدريب المارد الأحمر للموسم الجديد المقبل، خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المُقال مع نهاية الموسم المنصرم.

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” أعلنت إدارة النادي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين كاملين”.

مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

وأضاف النادي في بيانه، ” سيصطحب المدرب كولر معه 3 مساعدين، مدرباً ومدرب أحمال ومحلل أداء. حيث سيتولي بدء المهمة، السبت، بعد سفر مدير التعاقدات بالنادي أمير توفيق قد سافر إلى سويسرا بتكليف من رئيس النادي محمود الخطيب للتفاوض مع المدير الفني الجديد”.

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كما وأردف، ” النادي سيقوم بتقديم المدرب السويسري كولر إلى وسائل الإعلام، الإثنين، كما أن رئيس النادي محمود لخطيب سيعقد جلسة مطولة مع المدرب الجديد ومعاونيه للحديث عن آليات العمل وكافة الأمور التي تخص الفريق خلال الفترة المقبلة”.

من هو مارسيل كولر؟!

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المدرب مارسيل كولر، سويسري الجنسية، من مواليد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1960، في مدينة زيورخ السويسرية.

كما ونجح السويسري العديد من البطولات خلال مسيرته كمدرب التي بدأت عام 1997 مع نادي ويل السويسري، حيث توج بلقب الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم، وكأس سويسرا مع نادي بازل.

وخاض المدرب خلال مشواره التدريبي مع العديد من الأندية الألمانية والسويسرية، إلى جانب تولي تدريب منتخب النمسا. خلال الفترة ما بين 2011-2017.

وشارك السويسري مارسيل كولر، في 529 مباراة مع مختلف الأندية التي تولى تدريبها، حقق من خلالها الفوز في 240 فوزاً، والتعادل في 127 مباراة. كما وتلقي الخسارة في 162 مباراة.

كما وتوج مدرب الأهلي الجديد مارسيل كولر، ب4 ألقاب محلية، وهي التتويج بلقب الدوري السويسري مرتين، وكأس سويسرا. وكذلك لقب دوري الدرجة الثانية مع بوخوم الألماني.

وساهم في قيادة منتخب النمسا في التأهل للمشاركة في بطولة اليورو 2016، للمرة الأولى في تاريخها. كما وجاء ذلك بعد أن تأهلت في وقت سابق بصفتها صاحبة الأرض للمشاركة في ذات البطولة عام 2008.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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