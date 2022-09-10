ليلة دامية في لبنان .. مشاهد من سطو مسلح انتهى بـ4 قتلى (فيديو)

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وطن- أثيرت ضجة في لبنان، بعد سقوط أربعة قتلى إثر عملية تبادل إطلاق نار شهدته مدينة طرابلس خلال عملية سطو مسلح.

وفي التفاصيل، دخل مجهولون إلى محل لبيع الهواتف الخليوية لصاحبه المدعو محمود خضر، الذي كان بجانبه عدد من أصدقائه.

وحاول المهاجمون، السطو على محتويات المحل بقوة السلاح حيث كانوا يحملون رشاشات حربية وقنابل يدوية.

#طرابلس #لبنان

مقتل 4 لبنانين في عملية سطو مسلح على محل جوالات مساء أمس الجمعة. pic.twitter.com/WRyUE1LO37 — ZAMANALWSL – زمان الوصل (@zamanalwsl) September 10, 2022

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وسارع صاحب المحل ومن معه إلى مواجهة الشخص الملثم الذي حاول تهديدهم بهدف السرقة.

وبدأ تبادل لإطلاق النار بينهم وبين المهاجمين، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين من داخل المحل هما محمد الحصني وعمر الحصني، ومقتل أحد المهاجمين ويدعى خالد عبدالمجيد.

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فيما أصيب صاحب المحل محمود خضر في بطنه وصدره ونقل الى المستشفى وتوفي متأثرا بإصابته، بالإضافة الى شاب آخر لم تعرف هويته.

لبنان… سطو مسلّح في طرابلس وسقوط قتلى التفاصيل: https://t.co/u3qyPEW1Kr حمل تطبيق الرابعة

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وبلغ عدد قتلى هذار الهجوم إلى أربعة، وذلك بعد وفاة صاحب المحل من منطقة “جبل محسن” متأثرا بجراحه.

وحضرت قوة من الجيش اللبناني وفرضت طوقا أمنيا حول المكان وعملت على سحب إحدى القنابل تمهيدا لتفجيرها، وباشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الحادثة.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنه يتابع الأحداث عن كثب، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات بوزير الداخلية وقائد الجيش والقادة الأمنيين

يقال الوضع خرج عن السيطره طرابلس pic.twitter.com/e0iX1oG5wC — Hwayda (@Hwayda58155973) September 9, 2022

وشدد ميقاتي على ضرورة ضبط الوضع وزيادة الإجراءات الأمنية، وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن طرابلس وسلامة أبنائها.

وأجرى وزير داخلية لبنان بسام مولوي اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظًا على أمن مدينة طرابلس وأبنائها.