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ليلة دامية في لبنان .. مشاهد من سطو مسلح انتهى بـ4 قتلى (فيديو)

كتب خالد السعدي
عملية سطو مسلح في لبنان watanserb.com
عملية سطو مسلح في لبنان
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وطن- أثيرت ضجة في لبنان، بعد سقوط أربعة قتلى إثر عملية تبادل إطلاق نار شهدته مدينة طرابلس خلال عملية سطو مسلح.

وفي التفاصيل، دخل مجهولون إلى محل لبيع الهواتف الخليوية لصاحبه المدعو محمود خضر، الذي كان بجانبه عدد من أصدقائه.

وحاول المهاجمون، السطو على محتويات المحل بقوة السلاح حيث كانوا يحملون رشاشات حربية وقنابل يدوية.

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وسارع صاحب المحل ومن معه إلى مواجهة الشخص الملثم الذي حاول تهديدهم بهدف السرقة.

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وبدأ تبادل لإطلاق النار بينهم وبين المهاجمين، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين من داخل المحل هما محمد الحصني وعمر الحصني، ومقتل أحد المهاجمين ويدعى خالد عبدالمجيد.

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فيما أصيب صاحب المحل محمود خضر في بطنه وصدره ونقل الى المستشفى وتوفي متأثرا بإصابته، بالإضافة الى شاب آخر لم تعرف هويته.

وبلغ عدد قتلى هذار الهجوم إلى أربعة، وذلك بعد وفاة صاحب المحل من منطقة “جبل محسن” متأثرا بجراحه.

وحضرت قوة من الجيش اللبناني وفرضت طوقا أمنيا حول المكان وعملت على سحب إحدى القنابل تمهيدا لتفجيرها، وباشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الحادثة.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنه يتابع الأحداث عن كثب، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات بوزير الداخلية وقائد الجيش والقادة الأمنيين

وشدد ميقاتي على ضرورة ضبط الوضع وزيادة الإجراءات الأمنية، وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن طرابلس وسلامة أبنائها.

وأجرى وزير داخلية لبنان بسام مولوي اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظًا على أمن مدينة طرابلس وأبنائها.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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