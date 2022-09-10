“كأنهما توأم”.. شبيهة الملكة إليزابيث تفاجئ العالم بقرار “لا رجعة فيه”

وطن- قررت شبيهة الملكة إليزابيث “ماري رينولدز”، التي جسدت شخصية الملكة الراحلة بعدة أعمال فنية طيلة السنوات الماضية، التخلي عن وظيفتها احتراما للملكة، حسب وصفها.

شبيهة الملكة إليزابيث الثانية

“رينولدز” (89) التي اشتهرت بتمثيل شخصية ملكة بريطانيا الراحلة عن عمر ناهز 96 عاما، ظهرت في العديد من برامج التلفزيون والأفلام لعقود متقمسة شخصية “إليزابيث الثانية”، بما في ذلك الفيلم الكوميدي Bullseye وسلسلة Doctor Who عام 1988.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار dailystar” البريطانية، فإنه بعد وفاة الملكة التي حكمت بريطانيا لـ70 عاما، فقد قررت ماري إنهاء وظيفتها للأبد دون رجعة في قرارها.

وقالت شبيهة الملكة الشهيرة، إنها كانت محظوظة لتبدو مثل إليزابيث، “لكن وظيفتها كشبيهة للملكة قد انتهت بوفاتها” حسب قولها.

وتابعت “ماري من “إيبينج، إسيكس” أنها ستعلق عباءاتها الملكية للأبد لكنها تحتفظ بها كذكرى لامرأة “شعرت بأنها جزء من العائلة”.

وأضافت: “إنه لشرف عظيم أن أبدو مثلها لأنني أعتقد أنها رائعة للغاية.. أعني أنه تغير الوضع الآن بوفاتها وكل شيء سيكون غريبًا جدًا.”

وعن وفاة الملكة قالت “ماري”:””كنت أشاهد التلفاز في اليوم السابق، وشعرت أنه ستكون هناك بعض الأخبار السيئة، والتي جاءت بالطبع في النهاية وتجعلك تشعر بحزن شديد للغاية.”

واستطردت: “وبعد ذلك تدرك نوعًا ما أن هذه ستكون النهاية بالنسبة لي.”

لقد جعل قرار ترك دورها كشخصية السيدة رينولدز “حزينة للغاية”.

ملابس الملكة إليزابيث

كما كشفت أنها لديها “صندوقين مليئين بالقبعات ووجدت للتو مكانًا لأضعهما فيهما وفكرت: لن أحتاجهما حقًا بعد الآن.

وقالت “رينولدز” إنها قضت سنوات طويلة في تجسيد شخصية الملكة إليزابيث، ما ساعدها في كسب بعض المال.

لكنها ذكرت أنها كانت تشعر بالسعادة عندما كان يراها الأشخاص ويخلطون بينها وبين الملكة.

وكان الشبه الكبير بين رينولدز والملكة إليزابيث قد ظهر عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما فقط، وقيل لها لأول مرة إنها تشبه الملكة.

ليستمر الخلط بينهما طوال حياتها، حتى أصبحت مشهورة في عام 1988 عندما جسدت شخصية الملكة في الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وأضاف أنها ستحتفظ على الأرجح بملابسها الخاصة بالملكة لكنها لن ترتديها على الرغم من أنها “كانت جزءًا من حياتي لفترة طويلة”.

وقالت إن لديها خزانتان منفصلتان لملابسها العادية والملكية، لكنها سترتدي ملابس “الملكة” إذا كانت فقط ذاهبة إلى “مكان مميز”.

وأضافت السيدة رينولدز أنها حاولت دائمًا “التصرف مثل الملكة وأن تكون لطيفًا مع الناس وتحترمهم”.

قالت: “لقد كانت شخصًا خفيفًا جدًا وكانت شخصًا محبوبًا للغاية وودودة مع الجميع.. لقد شعرت وكأنها جزء من العائلة تقريبًا.”

واختتمت شبيهة الملكة إليزابيث حديثها بالقول:””لقد أمضيت كل هذه السنوات في القيام بالعمل وساعدني في كسب بعض المال.. ولكن في الوقت نفسه كان من دواعي سروري أن يراك الناس ويقولون:” إنها الملكة “.