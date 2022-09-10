تشكيلة ريال مدريد بدون بنزيما أمام ريال مايوركا

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وطن – تشهد تشكيلة ريال مدريد المتوقعة، أمام منافسه الضيف ريال مايوركا، الأحد، في منافسات الجولة ال5 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، غياب الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وستبدأ وقائع أحداث مباراة ريال مدريد ومايوركا المنتظرة، على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو)، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة الثانية مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر. ولكن بتوقيت الإمارات سيكون عند الساعة الرابعة مساءً.

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تشكيلة ريال مدريد ضد مايوركا

وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المباراة القوية المرتقبة على ميدانه أمام الفريق الزائر ريال مايوركا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

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دفاع الملكي الأبيض: دافيد ألابا، دانى كارفاخال (أنطونيو روديجر)، إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندى (ناتشو).

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس (إدواردو كامافينجا)، أوريلين تشواميني.

مركز الهجوم: إدين هازارد، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردى ( رودريغو).

وسيغيب عن المواجهة النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، بسبب الإصابة في المباراة الماضية أمام سيلتك الأسكتلندي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

معلق مباراة ريال مدريد أمام مايوركا

وسيعلق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، على قناة (beIN Sport HD1) الرياضية القطرية، المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد (الميرينغي)، الفوز في 8 مباريات من أصل 9 مباريات في الدوري الممتاز (الليغا)، أمام فريق الخصم ريال مايوركا. كما وكانت الخسارة الوحيدة التي تلقاها الفريق الملكي في أكتوبر / تشرين الأول عام 2019 بهدف نظيف دون رد.

وفاز ريال مدريد في 6 مباريات متتالية على ميدانه أمام منافسه ريال مايوركا، وهي المرة الأولى في تاريخ منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 12 نقطة، كما وآتى الفريق المنافس ريال مايوركا في المركز ال12 من الترتيب برصيد 5 نقاط حتى يومنا هذا.