بعد أزمته مع نيمار .. مبابي يُوبخ حكيمي والأخير يعتذر له! (فيديو)

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وطن – وبخ النجم الفرنسي كيليان مبابي، أقرب أصدقائه المغربي أشرف حكيمي، في مقطع فيديو متداول بين النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال حوارهما قبيل في الممر قبل دخولهما إلى أرضية ملعب المباراة.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من قبل عدسة (أمازون برايم)، الفرنسي كيليان مبابي وهو يوبخ زميله وصديقه المقرب في الفريق الباريسي أشرف حكيمي، خلال إحدى المباريات التي ظهر فيها الموسم الماضي.

مبابي يوبخ حكيمي

وكان النقاش بين كيليان مبابي وزميله المغربي أشرف حكيمي لاعب الظهير الأيمن في فريق باريس سان جيرمان، بشأن ضياع هجمة خطيرة للفريق كان المتسبب بها الأخير.

حوار مبابي وحكيمي 🔍

مبابي: أقسم لك، شاهد الفيديو

حكيمي: إذا كانت هكذا، أنا أعتذر

مبابي: الإعتذار لا يكفي، مرر بشكل جيد

pic.twitter.com/ZcJh9Dymb1 — 𝗸𝗵𝗮𝗹𝗲𝗱 (@KhaledfAlajmi) September 7, 2022

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وقال أشرف حكيمي لزميله الفرنسي كيليان مبابي في مقطع الفيديو المسرب، ” لو كان الأمر كما تقول .. أنا آسف”.

ليرد مبابي عليه، ” هذا لا يكفي أن تقول آسف، يجب أن تلعب تمريرة جيدة”.

أزمة مبابي مع نيمار

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وجاء تسريب مقطع فيديو النقاش بين مبابي وصديقه المغربي أشرف حكيمي، القادم الصيف الماضي من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، في إحدى المباريات الموسم الماضي، عقب أزمة اللاعب مع البرازيلي نيمار جونيور بشأن تنفيذ ركلات الجزاء.

لكن الجهاز الفني والمدير الرياضي للنادي الباريسي لويس كامبوس، تدخلوا لحل تلك الأزمة قبل تفاقمها بين اللاعبين وخروجها عن السيطرة. بعد الجلوس معهما.

كما وشن النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، حملة السخرية ضد الفرنسي كيليان مبابي، بشأن أزمته مع نيمار، حيث أنهم اتهموه بالأناني والمغرور بنفسه.

Achraf Hakimi (8/10)

Lionel Messi (8/10)

Kylian Mbappe (8/10) PSG's Kylian Mbappe makes Juventus his latest victim ✅ https://t.co/4OdOiupJvi — GOAL South Africa (@GOALcomSA) September 7, 2022

وكان الفرنسي مبابي فضل البقاء مع باريس سان جيرمان، والموافقة على تجديد عقده مع النادي ختى صيف عام 2025، عن رغبة الرحيل والذهاب إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية للاعبين.

باريس سان جيرمان وبريست

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، أمام منافسه بريست على ملعبه، في افتتاح الأسبوع ال7 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

لمسة سحرية من ميسي إلى المتألق مبابي ليضعها بطريقة R2 في الشباك! ⚽️🎮#نانت_باريس | #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/MfdjFwao45 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) September 5, 2022

وجاء الفريق الباريسي في وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم. برصيد 16 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر لنس برصيد 17 نقطة حتى الآن.