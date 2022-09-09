وسط إحتقان شعبي.. مسؤول تونسي يلقى حتفه جراء عملية هجرة غير شرعية !

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وطن- أثارت عملية غرق مركب هجرة غير شرعية يحمل 37 مهاجرا من مختلف الولايات، على سواحل المهدية، موجة من الغضب والأسى بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تونس.

حيث أعلن، حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، عن انتشال جثث لـ 6 مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم، الخميس، قبالة سواحل مدينة المهدية.

غرق مركب هجرة غير شرعيّة

وقال الجبابلي إن عملية الانتشال تمت قبالة سواحل مدينة الشابة بولاية المهدية، مشيرا إلى إنقاذ 16 شخصا من الموت غرقا.

ولفت إلى أنه يتم البحث عن مفقودين يُقدر عددهم بـ 14 شخصا، بمشاركة وحدات من جيش البحر مسنودة بمروحية.

إلى ذلك، فقد تفاعل الكثيرون، مع حادثة غرق المركب، ولكن خصوصا، حالة وفاة” وُصفت بالغريبة”، راح ضحيتها ” عبد الله المستوري” المدير العام السابق ” للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” .

ويبدو أن السبب وراء إقدام ” المسؤول التونسي ” على الهجرة غير النظامية، نقلا عن عديد الصفحات التونسية، هو توجهه للبجث عن ابنه الضائع منذ سنوات في إيطاليا.

غضب على مواقع التواصل الإجتماعي

أثارت هذه الحادثة، غضبا كبيرا لدى المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، الذين رأوا أن التوجهات السايسية الخاطئة للبلاد هي السبب الرئيسي وراء التدهور الكبير لمستويات المعيشة وما تلى ذلك من تفشٍّ لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

حيث نددت ” مجموعة مواطنون مسؤولون في ولاية المنستير” عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بالوضع الراهن، ملقية اللوم على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قائلة أن “حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية أمس، ألا يستدعي اعادة النظر في تسير شؤون الدولة ”

مضيفة وهي تخاطب قيس سعيد ” أعلمك ياسيادة الرئيس أن الطير قد جاع، والبغلة قد عثرت.. وقرع الفقر طبوله” .

وكان الجبابلي قد أعلن يوم الأربعاء أيضا عن انتشال 3 جثث لمهاجرين غير شرعيين بولاية قابس (جنوب شرق البلاد) .

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الجبابلي قوله، إن ” وحدات الحرس البحري بولاية قابس قد انتشلت ليلة الثلاثاء-الأربعاء جثث ثلاثة مهاجرين غير شرعيين كان مركبهم قد غرق في خليج قابس يوم الأحد الماضي”.

وأضاف أن وحدات الحرس البحري أحبطت أيضا محاولة 16 مهاجرا التسلل خلسة إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من السواحل التونسية.