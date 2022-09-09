محكمة سعودية تصدر حكما صادما بحق الشيخ ناصر العمر!

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وطن- كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين في السعودية، عن قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما.

وقال حساب “معتقلي الراي” في تدوينة له على “تويتر” رصدتها “وطن”:”تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ د. ناصر العمر، ليُصبح 30 سنة، بعد أن كان 10 سنوات مع وقف تنفيذ 4 سنوات.”

🔴 تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ د. #ناصر_العمر، ليُصبح 30 سنة، بعد أن كان 10 سنوات مع وقف تنفيذ 4 سنوات. pic.twitter.com/bKT9yYUrPz — معتقلي الرأي (@m3takl) September 9, 2022

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى:”ندين الحكم الصادر بحق الشيخ د. ناصر العمر، المعتقل منذ أغسطس 2018؛ على خلفية تغريداته التي تحدث فيها عن التحولات الاجتماعية في المملكة”.

ندين الحكم الصادر بحق الشيخ د. #ناصر_العمر، المعتقل منذ أغسطس 2018؛ على خلفية تغريداته التي تحدث فيها عن التحولات الاجتماعية في المملكة. — معتقلي الرأي (@m3takl) September 9, 2022

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في سبتمبر/أيلول 2021 بسجن الداعية ناصر العمر لمدة10 سنوات.

وبحسب ما نشره حساب “معتقلي الرأي”، حينها، فإن “العمر” أبلغ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بوجود عفو خاص لديه من الملك، إلا أن الأخير أبلغه بأن هذا العفو لا يشمل تغريدات قديمة له، بالإضافة إلى استضافته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا، خالد مشعل.

🔴 عاجل

قضت المحكمة العليا في الرياض بزيادة مدة حكم الدكتور #عمر_المقبل، إلى 4 سنوات، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد أصدرت حكما ضده بالسجن مدة 6 أشهر فقط. pic.twitter.com/WwawseYGU2 — معتقلي الرأي (@m3takl) September 21, 2021

وتم اعتقال المقبل في سبتمبر/أيلول 2019؛ على خلفية تعبيره عن رأيه في خطبة قديمة، انتقد بها هيئة الترفيه، وحذّر فيها من خطر الفساد في المملكة.

وكانت السلطات السعودية قد استدعت العمر إلى التحقيق، وهي الفترة التي شهدت موجة اعتقالات في السعودية، إلا أنه لم يعد لمنزله منذ ذلك الحين.

وتم القبض على عدد من رجال الدين، أبرزهم سلمان العودة وسفر الحوالي وعوض القرني، كما تم القبض على نشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك سيدات مطالبات بحقوق المرأة، ومنهم سمر بدوي، التي تسببت في أزمة سياسية ودبلوماسية مازالت دائرة حاليا بين السعودية وكندا، التي طالبت بالإفراج عنها.

وعبر كثير من رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” عن غضبهم من الحكم الصادر ضد الشيخ ناصر العمر، مستنكرين أن يتعرض شيخ مثله لهذا الحكم الجائر.

الشيخ #ناصر_العمر بعد ماكان حكمه ١٠ سنوات و٤ منها مع وقف التنفيذ اليوم ينقض حكمه ويحكم ب ٣٠ سنه وكأنه يقول له نهاية حياتك بتكون في السجن #اعتقالات_سبتمبر_5سنوات pic.twitter.com/ZqZQIzE7qt — FISÂL (@faisalbnn) September 9, 2022

شيخ كبير على مشارف السبعين من العمر يحكم عليه 30 سنة جريمته الصمت وانه لم يطبل!كل هذا بسبب رعونة درباوي قاصر. الحرية للشيخ البروفيسور #ناصر_العمر وجميع المخلصين #معتقلي_الرأي. https://t.co/W7AHPCen3K pic.twitter.com/UJP2o0uGrn — الحرية لـ #سلمى_الشهاب (@SolidBoneSaw) September 9, 2022

قامت محكمة الاستئناف في السعودية بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ د. #ناصر_العمر، ليُصبح 30 سنة، بعد أن كان 10 سنوات مع وقف تنفيذ 4 سنوات.

اللهم أهلك طغاة ومجرمو العرب ابن سلمان ابن زايد والسيسي وبشار وكل ظالم هلاكا لا يبقي ولا يذر https://t.co/Zw77iL1ERi — علي ناصر (@AsdzakA) September 9, 2022

🔴خبر #من_بلدي_المنكوب حُكم على العلامة المفسر الداعية النبيل الشيخ #ناصر_العمر بالسجن 30 سنة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون. ( وَمَا نَقَمُوا۟ مِنۡهُمۡ إِلَّاۤ أَن یُؤۡمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِیزِ ٱلۡحَمِیدِ) اللهم عليك بالظالمين أيبس خضراءهم واقطع آثارهم وافضح أسرارهم. — سعيد بن ناصر الغامدي (@SaeedNAlGhamdi) September 9, 2022