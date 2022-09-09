الجمعة, سبتمبر 9, 2022
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الهدهد

محكمة سعودية تصدر حكما صادما بحق الشيخ ناصر العمر!

كتب سالم حنفي
الشيخ ناصر العمر watanserb.com
الشيخ ناصر العمر
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وطن- كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين في السعودية، عن قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما.

وقال حساب “معتقلي الراي” في تدوينة له على “تويتر” رصدتها “وطن”:”تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ د. ناصر العمر، ليُصبح 30 سنة، بعد أن كان 10 سنوات مع وقف تنفيذ 4 سنوات.”

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى:”ندين الحكم الصادر بحق الشيخ د. ناصر العمر، المعتقل منذ أغسطس 2018؛ على خلفية تغريداته التي تحدث فيها عن التحولات الاجتماعية في المملكة”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في سبتمبر/أيلول 2021 بسجن الداعية ناصر العمر لمدة10 سنوات.

وبحسب ما نشره حساب “معتقلي الرأي”، حينها، فإن “العمر” أبلغ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بوجود عفو خاص لديه من الملك، إلا أن الأخير أبلغه بأن هذا العفو لا يشمل تغريدات قديمة له، بالإضافة إلى استضافته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا، خالد مشعل.

وتم اعتقال المقبل في سبتمبر/أيلول 2019؛ على خلفية تعبيره عن رأيه في خطبة قديمة، انتقد بها هيئة الترفيه، وحذّر فيها من خطر الفساد في المملكة.

وكانت السلطات السعودية قد استدعت العمر إلى التحقيق، وهي الفترة التي شهدت موجة اعتقالات في السعودية، إلا أنه لم يعد لمنزله منذ ذلك الحين.

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وتم القبض على عدد من رجال الدين، أبرزهم سلمان العودة وسفر الحوالي وعوض القرني، كما تم القبض على نشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك سيدات مطالبات بحقوق المرأة، ومنهم سمر بدوي، التي تسببت في أزمة سياسية ودبلوماسية مازالت دائرة حاليا بين السعودية وكندا، التي طالبت بالإفراج عنها.

وعبر كثير من رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” عن غضبهم من الحكم الصادر ضد الشيخ ناصر العمر، مستنكرين أن يتعرض شيخ مثله لهذا الحكم الجائر.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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