ما حجم الثروة الضخمة التي سيحصل عليها الملك “تشارلز” من والدته.. رقم صادم!

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وطن- قال موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز” الأمريكي إن الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت، الخميس، عن عمر يناهز 96 عامًا، تركت وراءها مئات الملايين من الثروات الشخصية التي جمعتها خلال حياتها.

ووفقا للموقع فإنه مع وفاتها ، تساءل الكثيرون إلى أين ستذهب ثروتها، مشيرا إلى أنه لا يُطلب من الملوك البريطانيين الكشف عن مواردهم المالية الخاصة ، ولكن في وقت وفاة الملكة ، ذكرت منافذ متعددة أن صافي ثروتها كان 500 مليون دولار.

وزعمت بعض المنافذ الإعلامية أنها قدرت قيمتها بـ370 مليون جنيه إسترليني أو أكثر من 420 مليون دولار، وهو ما لا يكفي لتكسبها مكانًا في “قائمة الأغنياء”.

ثروة الملكة إليزابيث الثانية

واستعرض الموقع الأمريكي مجموعة من الدلائل حول حجم ثروة الملكة إليزابيث الثانية، مشيرا أن الجزء الأكبر من ثروة الملكة هي من المنحة السيادية، وفقًا لصحيفة South China Morning Post .

وامتلكت الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال في اسكتلندا وعقار ساندرينجهام في نورفولك بإنجلترا التي ورثتها عن والدها، فيما كانت تمتلك محفظة أسهم قيّمة والعديد من الأعمال الفنية وحتى مجموعة طوابع.

وأشار الموقع إلى أنه ورد أن زوج إليزابيث الراحل، الأمير فيليب، ترك ملكية أكثر تواضعًا، تقدر بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني، تضمنت أصوله مجموعة فنية تضم حوالي 3000 عمل.

وقال الموقع إنه بعد وفاة الملكة، أصبح تشارلز، ابن الملكة الأكبر، ملكًا، مشيرا إلى أنه لم يرث العرش فحسب ، بل ورث أيضًا ثروتها الخاصة ، ولا يحتاج إلى دفع ضريبة الميراث مقابل ذلك ، وفقًا لواشنطن بوست.

ثروة الملك تشارلز الثالث

وقبل صعود العرش، قدرت ثروة تشارلز الصافية بحوالي 100 مليون دولار من قبل Celebrity Net Worth .

وفيما يتعلق بالتيجان الملكية الخاصة بالملكة الراحلة، قال المعلق الملكي جوش روم لصحيفة نيويورك بوست : “من المحتمل أنها سترغب في نقل العناصر من مجموعتها الخاصة إلى أحبائها”.

وأضاف: “سوف ينتقل الجزء الأكبر من المجموعة إلى تشارلز – مع كاميلا كملكة له – ثم كيت، لذلك قد لا تترك أي شيء كبير [في الوصية]”.

وأشارت بعض المنافذ الإعلامية إلى الملك تشارلز الثالث سيرث مجوهرات الملكة التي يبلغ قمتها 3 مليارات دولار مملوكة اسميًا للملكة.

وتشكل بعض تيجان ودبابيس الملكة وخواتمها الاحتفالية جزءًا من جواهر التاج المعروضة في برج لندن، وان هذه المجموعة لا تخص الملكة بل للملك وأيًا كان الملك.

هناك أيضًا المجموعة الملكية، بما في ذلك معظم الأعمال الفنية للعائلة المالكة ومجوهراتها.

وبحسب الموقع، فإن المجموعة الملكية، التي تضم أكثر من مليون قطعة حتى الآن، مقسمة إلى جزأين، و يتم الاحتفاظ بمعظم العناصر كأمانة من قبل الملك الحاكم.

وفي تقرير سابق لمجلة “فوربس“، فإن العائلة المالكة تمتلك أصولا بما يقرب من 28 مليار دولار من خلال كراون استيت (19.5 مليار دولار) ، وقصر باكنغهام (4.9 مليار دولار) ، ودوقية كورنوال (1.3 مليار دولار) ، ودوقية لانكستر (748 مليون دولار) ، وقصر كينسينغتون (630 مليون دولار) وكراون إستيت اسكتلندا (592 مليون دولار)، كما تقدر فوربس أن الملكة إليزابيث لديها 500 مليون دولار أخرى من الأصول الشخصية.