بسبب مقالة عن ” دقلة النور” صحفي جزائري مُهدد بالسجن

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وطن- تفاعل الكثير من النشطاء العرب والجزائريين من ايداع الصحافي في جريدة الشروق الجزائرية بلقاسم حوام، الحبس المؤقت، على خلفية نشره مقالا يتحدث فيه عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، وهو الأمر الذي نفته وزارة التجارة لاحقا.

اعتقال صحفي جزائري بسبب آرائه

وعن تفاصيل الاعتقال، و بقرار من قاضي التحقيق في العاصمة الجزائرية، وقع اعتقال الصحفي بلقاسم حوام على خلفية مقال حرّره يتحدث فيه عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، وهو الأمر الذي نفته وزارة التجارة لاحقا.

وجاء قرار حبس الصحافي حوام بعد إيداع وزارة التجارة شكوى ضد الجريدة وصاحب المقال، بدعوى التسبب بالضرر للاقتصاد الوطني.

وفي المقال، الذي على أثره وقع اعتقال الصحفي، تحدث بلقاسم حوام على لسان مصادر، عن قرار اتخذه وزير التجارة بالوقف الفوري لتصدير تمور ” دقلة نور” الجزائرية بعد أن سحبت من عدد من الأسواق الأوربية نتيجة معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوروبا.

وأبرز أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على سمعة التمور الجزائرية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتصديرها.

كما أشار إلى الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المنتجون بسبب سحب “دقلة نور” من الرفوف في دول اعتادت استيراد التمور الجزائرية.

أثار هذا المقال على مايبدو غضب وزارة التجارة وترقية الصادرات، التي أصدرت بيانا يفند هذه المعلومات.

وقالت في بيان لها إن ” كل ما ورد في هذا المقال مبني على معلومات لا أساس لها من الصحة وغير مبررة وفيها مساس بالاقتصاد الوطني والثروة التي تزخر بها بلادنا”.

مشيرة إلى أن ” جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”.

وتأسفت الوزارة لـ”هذا التصرف غير المهني المبني على عدم تقصي صاحب المقال للحقائق والمعلومات الموثوقة والمقدمة من طرف مصالحها”.

لكن قرار حبس الصحافي حوام بسبب مقال يكفل القانون للجهة المتضررة منه حق الرد، أثار ردود فعل كثيرة لدى الصحفيين الذين تضامنوا مع زميلهم، واعتبروا سجنه متعارضا مع الدستور الذي ينص على حماية الصحفي من العقوبة السالبة للحرية فيما يتصل بعمله الصحفي.

وقد نشرت جريدة الشروق بيانا حول اعتقال الصحافي.

تضامن حقوقي مع الصحفي المعتقل

قال الصحافي رشيد ولد بوسيافة، إن “الزميل بلقاسم حوام قيمة مهنية وأخلاقية استثنائية، ومثال صادق عن الصّحفي الملتزم بقضايا أمّته ووطنه”

معتبرا ” وجوده في السّجن خطيئة، لأن مساره نظيف وثري بالتجارب، فقد دافع عن المحرومين والمظلومين والفقراء وكان صوتا صادقا”.

وأبرز المحامي والحقوقي عبد الرحمن صالح في نفس السياق، أن “إيداع صحفي الحبس بعد متابعته على أساس عمله الصحفي هو اعتداء على الدستور والقانون”.

وكتب أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر رضوان بوجمعة، من زاوية أخرى، أن “غياب جريدة عن الأكشاك دون أن ينتبه لذلك أحد، هو مؤشر كاف عن موت مهنة الصحافة في هذا البلد”.



وأضاف “القطيعة واضحة بين المجتمع والصحافة بسبب غياب المصداقية”.

وقد انتشرت على مواقع التواصل صورة للمقال، الذي سجن بسببه الصحافي حوام.

وتكررت في الفترة الماضية، أخبار ملاحقة الصحافيين بسبب كتاباتهم.