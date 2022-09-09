الجمعة, سبتمبر 9, 2022
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اقتصاد

السودان.. الدولار يبدأ رحلة صعود جديدة في السوق السوداء واليورو يفاجىء الجميع!

كتب سالم حنفي
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
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وطن- تنشر صحيفة “وطن” لمتابعيها آخر التطورات في سعر الدولار في السودان في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، وسط توقعات كبيرة بارتفاع العملة الخضراء في الأيام القادمة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وشهد سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان أمس الخميس ارتفاعاً بعد هبوط استمر لأيام ووصل إلى سعر 576 جنيهاً للدولار، ليواصل رحلته نحو الصعود اليوم الجمعة مسجلا 578 جنيها، وفق ما أفاد به متعاملون لـ”وطن”.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 578 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، سعر 660 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 153جنيهاً.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 157 جنيهاً.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان في السوق السوداء

سجل سعر الدينار البحريني في تعاملات اليوم الجمعة سعر 1500 جنيها.

توقعات لمحللين حول سعر الدولار

أرجع المحللون زيادة الطلب على العملة الخضراء في ظلعدم توفرها في البنوك، الأمر الذي سيتسبب برفع سعرها في السوق الموازية.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية حادة نتجت عن أزمة سياسية أدخلت البلاد في نفق مظلم، ولا توجد أي مؤشرات على وجود حل لهذه الأزمة حتى الآن، وسط تمسك العسكر بالحكم وانتهاج سياسة القمع والتنكيل بالمعارضين.

انهيار العملة السودانية

وكانت المؤسسات المالية الدولية وأمريكا ودول أوروبية، قد أوقفت مساعدات مالية مجدولة للسودان تقدر بمليارات الدولارات، عقب استيلاء الجيش على السلطة الذي قطع عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، مما أدى لنقص حادٍّ في الدولار وانهيار كبير في سعر الجنيه.

ومن ضمن هذه الأموال دعمٌ مباشر بملايين الدولارات للميزانية العامة، خُصّصت لبرامج مكافحة الفقر ودعم مالي مباشر للفئات الهشة، لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي.

وفاقمت القبضة العسكرية على السلطة في السودان، من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الانفراج خلال عهد رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، الذي نجح في إعادة السودان للمجتمع الدولي بعد حصار اقتصادي وعزلة دولية قاربت 3 عقود.

سعر الدولار في السودان الجمعة 9 سبتمبر 2022

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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