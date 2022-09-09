الأردن .. شاهد أول صورة للشاب الذي قتلته حماته وأحرقت جثته في معان

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وطن– هزّت جريمة فريدة من نوعها، الشارع الأردني، حين أقدمت سيدة على قتل زوج ابنتها، وحرق جثته.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الدستور” المحلية، فقد أقدمت حماة في محافظة معان، جنوب الأردن، على قتل صهرها.

خلافات عائلية

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قولَه، إن الضحية شاب ثلاثيني من منطقة الطاحونة غرب مدينة معان.

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واعترفت والدة زوجة الضحية بقتل صهرها وحرق الجثة؛ في محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة.

وأشار المصدر، إلى أن سبب الجريمة هو خلافات عائلية بين الطرفين، بينما لم يتبين طريقة تنفيذها.

هذا وقد تمّ أخذ عطوة أمنية مدتها 3 أيام وثلث من عائلة المجني عليه، كما تمّ إجلاء أقارب القاتلة بحسب العادات والتقاليد.

أطلقت النار عليه

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ونشر ناشطون صورة للضحية، وذكروا أنه يُدعى مهند عدنان ذيب السعايدة آل خطاب. مشيرين إلى أن حماته أطلقت عليه النار ثم أحرقت جثته إلى درجة التفحم، ووضعتها في حفرة.

وشهد يوم الجمعة جريمة مروعة أخرى في الأردن، حين أقدم أب على إطلاق النار تجاه أبنائه الثلاثة.

وذكرت مصادر أمنية، أن رجلاً في منطقة يرقا بمحافظة البلقاء، فتح النار على أبنائه، مما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين؛ أحدهما في حالة خطيرة.

وتمّ إسعاف الأبناء المصابين لمستشفى السلط الحكومي، وتمّ إلقاء القبض على الأب.

زوج يقتل زوجته داخل مستشفى البشير بالأردن

وفي أغسطس الماضي، كشفت وسائل إعلام أردنية تفاصيلَ جريمة بشعة هزّت البلاد، وأسفرت عن مقتل زوجة بعدما انهال عليها زوجها بالطعن داخل مستشفى البشير العام، لتلقى حتفها.

وبحسب الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام بالأردن، فقد وقعت هذه الجريمة المروّعة داخل أروقة مستشفى “البشير” العام، الذي يُعدّ من أقدم المستشفيات الأردنية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أقدم شخص على طعن زوجته عدة طعنات بآلة حادة، داخل مستشفى البشير، ما نتج عنه وفاتُها على الفور.

وتمكّنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الجاني في مكان الجريمة، وتمّ فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الجريمة وتداعياتها.

وارتفع معدل الجريمة مؤخراً في الأردن بشكل ملحوظ، حتى وصلت جرائم القتل للجامعات حيث أقدم طالب قبل أسابيع على قتل زميلته، على غرار جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف في مصر على يد زميلها محمد عادل، القضية التي هزت الرأي العام في مصر.