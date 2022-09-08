هكذا يستقبل سكان فلوريدا بداية موسم صيد التماسيح

وطن– انتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي لتمساح مشدود بالباب الخلفي لسيارة رباعية الدفع، أثناء سفرها عبر الطريق السريع في فلوريدا خلال عطلة عيد العمال.

وتمّ التقاط هذه الصورة من قبل سائق، مرجحاً بأن يكون التمساح قد تمّ اصطياده، خاصة مع وجود دماء تسيل على ذيله، وفقاً لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال السائق معلقََا: “رصدت هذه السيارة على الطريق السريع I-95. من الواضح أن هذا أمر غير عادي”.

حسب الصورة، يمكن أن نرى أنه تمّ ربط التمساح الضخم من أعلى رأسه إلى ذيله بحبل، وقامت الأشرطة بتأمينه في الجزء الخلفي من سيارة الدفع الرباعي.

موسم صيد التماسيح

يستمر موسم صيد التماسيح حتى نوفمبر في ولاية فلوريدا بتصريح مطلوب للمشاركة.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، تمّ اصطياد أكثر من 7900 تمساح خلال موسم الصيد العام الماضي.

ويتقدم حوالي 5000 شخص بطلبات للحصول على 7000 تصريح كل عام.

يتراوح طول التماسيح من ثلاثة أقدام إلى حوالي 14 قدمًا تقريبًا. ويقدّر خبراء الحياة البرية أن 1.3 مليون تمساح يعيش في فلوريدا.