الخميس, سبتمبر 8, 2022
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سيقان دينا الشربيني تلفت الأنظار .. ماذا حدث لها؟ (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
لمعان ساقي دينا الشربيني يلفت أنظار الفتيات.. ما هو السر؟ watanserb.com
دينا الشربيني
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وطن– لفتت الفنانة المصرية دينا الشربيني،  الأنظار إلى قدميها، في أحدث صور شاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لمعان غريب!

ونشرت دينا الشربيني عبر حسابها على “انستجرام”، صوراً من كواليس استضافتها في برنامج “معكم”، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وارتدت دينا فستاناً قصيراً فوق الركبة، وفوقه بليزر أبيض. ولفتت النظر بساقيها التي بدت تلمع بشكل غريب.

وتساء الفتيات عن سر لمعان ساقي دينا الشربيني، وهو ما كشفت سره خبيرة التجميل المصرية دينا راغب.

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وقالت دينا راغب في ستوري عبر حسابها على “انستجرام”، إن السر هو زيت من ماركة نوكس مع هايلايتر.

أزمة كاملة أبو ذكري

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وتكشفت دينا الشربيني خلال الحلقة كما يظهر من الفيديو الترويجي له، كواليس علاقتها بمواطنها النجم عمرو دياب، وكيف دعمها في طريقها نحو النجومية.

وتتحدث دينا خلال الحلقة التي تحمل عنوان “أقوى الاعترافات”، عن أزمتها مع المخرجة كاملة أبو ذكري أثناء مسلسل “زي الشمس” ما تسبب في انسحاب الأخيرة.

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وقالت دينا الشربيني إن كاملة “مخرجة كبيرة وفي سوء تفاهم حول تلك الأزمة”. وأردفت: “بالتأكيد أتمنى اشتغل معها تاني؛ لأنها تستاهل كل حاجة كويسة عشان بتشتغل من قلبها”.

برج الحوت

وتؤدي دينا خلال البرنامج، أغنية عمرو دياب الشهيرة “برج الحوت” بصوتها. وتكشف ما إذا كانت حقاً هي المقصودة.

وتتحدث دينا عن تفاصيل علاقتها بالهضبة، ودورها في أغانيه التي صدرت أثناء علاقتهما، وسبب وصفه لها بـ”فريق العمل”.

وتقول دينا إنها أصيبت بفيروس كورونا أكثر من 5 مرات، كاشفة أن والدها مكث في المنزل لمدة سنتين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعقبت: ” والدي في التوقيت ده عمري ما هنسى شكله”.

قصة حب جديدة

وتعيش  دينا الشربيني، قصة حب جديدة مع شاب من خارج الوسط الفني. وذلك بعد مرور عام على انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب.

ونقلت صحيفة “صدى البلد” المصرية، عن مصادر أن دينا الشربيني تسعى لعدم كشف هوية حبيبها الجديد إلا للمقربين من أصدقائها.

وأكد المصدر أن دينا الشربيني تجاوزت بقصة الحب الجديدة التي تعيشها، صدمة انفصالها عن عمرو دياب. كما تعيش حالة من النشاط الفني مع حبيبها في الوقت الحالي.

وسبق أن أكدت دينا في مقابلة سابقة أنها في حال ارتبطت مجددًا لن تدع الناس يعلمون بالعلاقة.

وقالت حينها: “الناس لما بتعرف حاجات كتير أوي بتبوظ .. وببقى شايلة هم كل حاجة .. أنا طلعوني حامل 4 مرات”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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