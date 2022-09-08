الخميس, سبتمبر 8, 2022
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الهدهد

لحظة قتل مقيم سوري في السعودية.. غضب واسع ضد القاتل و”المتفرجين”

كتب خالد السعدي
قتل سوري watanserb.com
مواطن سعودي يقتل سوريا في الرياض بوضح النهار
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وطن – طعن مواطن سعودي، مقيما يحمل الجنسية السورية بسلاح أبيض في العاصمة الرياض.

أفاد بذلك الأمن العام السعودي، الذي أعلن إلقاء القبض على المتهم، ونشر عبر حسابه على موقع “تويتر”، صورة له.

وانتشر مقطع فيديو يوثق هجوم الجاني على المقيم السوري الذي كان يرتاد إحدى السيارات، وحاول الهروب من القاتل الذي لاحقه خارج السيارة، وارتكب جريمته في وضح النهار.

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وبحسب بيان للأمن، فقد تلقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغا عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسلاح أبيض من مواطن.

وأشار البيان إلى خلاف وقع بين الجاني والمجني عليه، ما دفع الأول للهجوم على الثاني حتى أرداه قتيلا.

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ولفت البيان، إلى أنه تم إلقاء القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

تعليقات المغردين

وأبدى نشطاء سعوديون وخليجيون، استغرابهم الشديد من حدوث تلك الجريمة في وضح النهار وبتلك الصورة الصادمة.

كما وُجهت انتقادات للحاضرين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، وهم يكتفون بمشاهدة الحادث دون تدخل لإنقاذ المقيم السوري.

مقتل الشاب فارس العلي في تركيا

تأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من قتل شاب سوري يدعى فارس العلي، على يد مجموعة من الأشخاص بعد خروجه من ملعب كرة قدم في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وتعرض العلي للطعن عند خروجه من لعبة كرة القدم، على يد شبان أتراك قرب دوار بازار نارلجا في ولاية هاتاي.

واستنكرت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات “IHH”، مقتل الطالب الجامعي السوري فارس العلي، على يد مجموعةٍ اعتدت عليه في هاتاي.

وقالت الهيئة في بيان: “فارس محمد العلي؛ أحد أيتامنا السوريين، ترعرع في مجمع الريحانية لرعاية الأيتام حتى أنهى المرحلة الثانوية هذا العام بتفوق، وكسب الدراسة في كلية الطب”.

وأضافت: “قتل الشاب على يد مجموعة اعتدت عليه في محافظة هاتاي.. نستنكر هذا الاعتداء بشدة، وندعو بالرحمة لفقيدنا، ونسأل الله أن يصبر ذويه”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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