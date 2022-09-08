لحظة قتل مقيم سوري في السعودية.. غضب واسع ضد القاتل و”المتفرجين”

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وطن – طعن مواطن سعودي، مقيما يحمل الجنسية السورية بسلاح أبيض في العاصمة الرياض.

أفاد بذلك الأمن العام السعودي، الذي أعلن إلقاء القبض على المتهم، ونشر عبر حسابه على موقع “تويتر”، صورة له.

في حادثة شنيعه في حي السلي بـ الرياض #تم_القبض على شخص كان في حاله غير طبيعية قام بالاعتداء على ساق سطحه سوري الجنسية حتى قتله. pic.twitter.com/FfGs56Y4Z5 — #تم_القبض (@Arrested_911) September 7, 2022

وانتشر مقطع فيديو يوثق هجوم الجاني على المقيم السوري الذي كان يرتاد إحدى السيارات، وحاول الهروب من القاتل الذي لاحقه خارج السيارة، وارتكب جريمته في وضح النهار.

القبض على مواطن أقدم على طعن مقيم سوري؛ إثر خلاف بينهما ما أدى إلى وفاته في ⁧#الرياض pic.twitter.com/oKR5Fu37xn — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2022

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وبحسب بيان للأمن، فقد تلقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغا عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسلاح أبيض من مواطن.

وأشار البيان إلى خلاف وقع بين الجاني والمجني عليه، ما دفع الأول للهجوم على الثاني حتى أرداه قتيلا.

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ولفت البيان، إلى أنه تم إلقاء القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لطعنه آخر بسلاح أبيض. pic.twitter.com/ffa8CLHi98 — الأمن العام (@security_gov) September 7, 2022

تعليقات المغردين

وأبدى نشطاء سعوديون وخليجيون، استغرابهم الشديد من حدوث تلك الجريمة في وضح النهار وبتلك الصورة الصادمة.

هذه الرياض ولا لندن 😳 — 5 شوال : يوم الفتح العظيم (@5Shawwal) September 7, 2022

كما وُجهت انتقادات للحاضرين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، وهم يكتفون بمشاهدة الحادث دون تدخل لإنقاذ المقيم السوري.

اللي يتفرجون وش وضعهم — Khaled.a.almutiriخالد المطيري (@Almoteari985) September 7, 2022

لا حول ولا قوة الا بالله مقطع يوجع القلب

اعوذ بالله منه لييييش الناس تمشي من عنده ولا كأنها تشوف شي هو شخص واحد كان تجمعوا عليه وفكوا المسكين منه اعوذ بالله من قساوة القلب — مَنال | Manal Aljohani (@ManalAljohanni) September 7, 2022

الي يتفرجون وايش وضعهم الله ابوهم واحد واحد — 💙الزعيم العالمي💙 (@b_____nd) September 7, 2022

مقتل الشاب فارس العلي في تركيا

تأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من قتل شاب سوري يدعى فارس العلي، على يد مجموعة من الأشخاص بعد خروجه من ملعب كرة قدم في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وتعرض العلي للطعن عند خروجه من لعبة كرة القدم، على يد شبان أتراك قرب دوار بازار نارلجا في ولاية هاتاي.

مقتل طالب طب سوري طعناً بالسكاكين في #تركيا

ضحية جديدة لخطاب العنصرية

إليك التفاصيل#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/YWnJMrQaSZ — تلفزيون سوريا (@syr_television) September 4, 2022

واستنكرت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات “IHH”، مقتل الطالب الجامعي السوري فارس العلي، على يد مجموعةٍ اعتدت عليه في هاتاي.

وقالت الهيئة في بيان: “فارس محمد العلي؛ أحد أيتامنا السوريين، ترعرع في مجمع الريحانية لرعاية الأيتام حتى أنهى المرحلة الثانوية هذا العام بتفوق، وكسب الدراسة في كلية الطب”.

فارس محمد العلي؛ أحد أيتامنا السوريين، ترعرع في مجمع الريحانية لرعاية الأيتام حتى أنهى المرحلة الثانوية هذا العام بتفوق، وكسب الدراسة في كلية الطب. قتل على يد مجموعة اعتدت عليه في محافظة هاتاي جنوب تركيا نستنكر هذا الاعتداء بشدة، وندعو بالرحمة لفقيدنا، ونسأل الله أن يصبر ذويه pic.twitter.com/hLT51RAp5j — هيئة الإغاثة (@IHHar) September 4, 2022

وأضافت: “قتل الشاب على يد مجموعة اعتدت عليه في محافظة هاتاي.. نستنكر هذا الاعتداء بشدة، وندعو بالرحمة لفقيدنا، ونسأل الله أن يصبر ذويه”.