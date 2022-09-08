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فيديو محاولة اغتيال علي حمية.. أخت جورج الراسي اتهمته بقتل شقيقها

كتب خالد الأحمد
محاولة اغتيال علي حمية watanserb.com
محاولة اغتيال علي حمية
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وطن– أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان، عن انفجار قنبلة كانت موضوعة في حديقة منزل وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية في بلدة طاريا بهدف اغتيال الوزير اللبناني.

القنبلة كانت مربوطة بأسلاك كهربائية

وأوضحت الوزارة حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن القنبلة التي انفجرت صباح اليوم، الخميس، كانت مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل الوزير.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات فيما تقوم الأجهزة الأمنية حاليا بالكشف على موقع التفجير.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من توجيه اتهامات للوزير علي حمية، من قبل نادين الراسي بقتل شقيقها، الفنان جورج الراسي، الذي لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سير بأحد الطرق بلبنان.

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وخرج حمية، في 31 أغسطي آب، بأول تصريح رسمي بشأن حادث السير الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي، ومديرة أعماله زينة المرعبي.

وأشار “حمية” في تصريحاته إلى أن كل طرقات لبنان تعاني من مشاكل، لافتاً إلى أن موازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، أي نحو مليون دولار فقط، وفقاً لموقع “النشرة”.

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وأقر حمية بأن طريق المصنع هو “طريق الموت”، كاشفاً عن اتخاذ إجراءات لمعرفة موقع الحادث، حيث يوجد حاجز إسمنتي في منتصف الطريق دون إنارة كافية.

وتعهد الوزير اللبناني وقتها بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان، لافتا إلى أن الإجراء الأولي الذي اتخذه هو الكشف على طريق المصنع الدولي، والسير إلى النهاية.

من هو الوزير المستهدف على حمية؟

وعلي حمية مواليد بلدة طاريا اللبنانية عام 1977، وهو سياسي لبناني يشغل منصب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة نجيب ميقاتي منذ 10 سبتمبر 2021.

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حائز على شهادة الهندسة في الالكترونيك من الجامعة اللبنانية، وماجستير في علوم تكنولوجيا الاتصالات من جامعة ENIB في فرنسا ودكتوراه في الالكترونيات والاتصالات الضوئية من جامعة UBO في فرنسا.

وذلك إضافة الى رتبة بروفيسور من الجامعة اللبنانية عام 2015 ومن جامعة AUL عام 2014.

وعلى حمية أستاذ محاضر في عدد من الجامعات في لبنان وفي المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا – الجامعة اللبنانية، وعضو أساسي في الكثير من اللجان المحلية والدولية ولديه أكثر من 50 بحث علمي دولي محكم

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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