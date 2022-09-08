فيديو صادم لحمو بيكا في ملهى ليلي!

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وطن– فجر مؤدي المهرجانات المصري، حمو بيكا، موجة غضب واسعة بين الجمهور بعدما ظهر بفيديو وهو يقلد مواطنه الفنان محمد رمضان.

شبع بعد جوع

ونشر حمو بيكا فيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وهو يرمي النقود على الأرض أثناء تواجده في أحد الملاهي الليلية.

وتعرض بيكا لهجوم لاذع من الناشطين، فكتب أحدهم: ” شبع بعد جوع أنت ومحمد رمضان”.

وعقب آخر: “وترجع تعيط على القنوات وتقول إنك مريض”.

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وكتبت ناشطة: “سبحان مغير الأحوال من بتاع عربية نقل لحد مشهور كده”.

بينما حاول البعض الدفاع عن بيكا، وقالوا إن النقود مزيفة والمشهد بكامله جزء من كليب أغنية جديدة ستصدر قريباً.

إهدار المال العام

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وطالت محمد رمضان في الفترة الأخيرة، العديد من الاتهامات حوله تهربه الضريبي. والاتجار بالعملات الأجنبية، وإهدار المال العام.

جاء ذلك بعد ظهور رمضان في فيديوهات وهو يلقي بالعملات الأجنبية داخل مسبحه الخاص، والتلويح المستمر بكبر ثروته المالية بالبنوك، واحتفاظه بالعديد من الأموال داخل منزله.

وقال رمضان حينها إنه يملك أموالًا بمنزله أكثر مما يملكه في البنوك.

هواية أخويا

وكان أحدث فيديوهات رمضان المستفزة، مباشرة بعد صدور حكم بإلزامه دفع مبلغ 13 مليون جنيه (700 ألف دولار)، لشبكة قنوات mbc.

ونشر محمد رمضان عبر “انستجرام”، فيديو له داخل طائرة وبجانبه رزمة دولارات، بينما سلط الكاميرا على شقيقه وهو يقوم بعد النقود.

وعلق رمضان على الفيديو: “هواية أخويا المفضلة”.

بيكا أول من غنى لزنا المحارم

وفي سياق آخر، علق الفنان المصري هاني شاكر لأول مرة على قيام حمو بيكا بالدعاء عليه في العمرة.

وعرض برنامج “برلمان شعب”، مقطع فيديو لحمو بيكا يبكي فيه ويذكر دعاءه على هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية لأنهم “منعوا أكل عيشه”. ليعلق هاني شاكر قائلا: “كتر خيره”.

وأضاف نقيب الموسيقيين السابق: “على فكرة ده أول واحد غنى لزنا المحارم كلام رخيص لا أحب أن أذكره. وأنا أعطيته فرصتين يتقدم للامتحان في اللجنة وسقط، وأحضرت له مدرس يعلمه الغناء ومخارج الألفاظ”.

وتابع: “لما بيكا تهجم على النقابة وقال هيحرقها باللي فيها صدر ضده حكم بالسجن سنتين. وقعد يتوسل للنقابة، ووالدته وجهت لي ولأعضاء النقابة نداء إنه تزوج حديثا”.

وأكد هاني شاكر أنه تنازل عن القضية لأنه لا يحب الأذى لأي شخص.