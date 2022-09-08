الخميس, سبتمبر 8, 2022
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رياضة

عودة عبد الرزاق حمد الله إلى الملاعب بعد عقوبة إيقافه

كتب فارس أبو شيحة
عودة عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي watanserb.com
عودة عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي
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وطن – عاد النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله 31 عاماً، إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي بعد قرار إيقافه من قبل لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مطلع الشهر الماضي.

وقال نادي اتحاد جدة السعودي في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” تلقى النادي الأربعاء خطاباً من مركز التحكيم الرياضي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب عبد الرزاق حمد الله”.

إيقاف عقوبة عبد الرزاق حمد الله

وأضاف بيان النادي، ” اللاعب حمد الله، سيعود للمشاركة مع صفوف الفريق، بدءاً من المباراة القادمة”.

وسيلتقي فريق اتحاد جدة وصيف الدوري السعودي الموسم المنصرم، المباراة المقبلة. أمام الرائد، في الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن للمحترفين لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري.

التحكيم الرياضي السعودي

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وكان لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد فرضت عقوبة بإيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة، في ال2 من شهر أغسطس/ آب الماضي. لمدة 4 شهور مع دفع غرامة مالية تقدر ب300 ألف ريال سعودي.

كما ولم يقتصر قرار العقوبة على المغربي حمد الله فحسب، بل طال كذلك ناديه الحالي اتحاد جدة، الذي حرم من تسجيل اللاعبين الجدد في ميركاتو صيف 2022، لفترة واحدة فقط. بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه ب500 ألف ريال سعودي.

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دوري روشن السعودي

لكن نادي اتحاد جدة السعودي (العميد)، تقدم بعدها بطلب استئناف على قرار لجنة الاحتراف، إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي للنظر في عقوبة اللاعب، على خلفية انتقاله في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من النصر السعودي.

ويحتل فريق اتحاد جدة السعودي المركز السادس من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم. برصيد 4 نقاط، بعد التعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة الماضية. أمام الاتفاق، كما وبفارق 5 نقاط عن حامل اللقب الهلال المتصدر برصيد 9 نقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة نادي اتحاد جدة السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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