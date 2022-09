صور صادمة لوزيرة الصحة الجديدة تثير غضب البريطانيين.. بدينة وتدخن وتتناول الكحول!

- Advertisement -

وطن – أثار تعيين تيريز كوفي وزيرة للصحة في حكومة ليز تراس جدلا كبيرا في بريطانيا بعد تداول صور لها تبدو فيها سمينة وتدخن وتشرب الكحول.

وبحسب ما أوردته صحيفة “تليغراف“، فقد اعترفت تيريز كوفي بأنها “ليست قدوة” عندما يتعلق الأمر بصحتها الشخصية بعد استجوابها حول وزنها وتدخينها وشربها للكحول.

وفي مقابلة مع نيك فيراري من إل بي سي، سُئلت وزيرة الصحة الجديدة عن عادات التدخين والشرب الخاصة بها وكذلك ما إذا كان بإمكانها “أن تفعل ذلك بفقدان رطل أو اثنين”.

وردت السيدة كوفي: “ينصب تركيزي على كيفية تقديم الخدمات للمرضى وأنا أقدر أنني قد لا أكون نموذجًا يحتذى به، لكنني متأكد من أن المدير الطبي والآخرين سيظلون قدوة في هذا الصدد وسأفعل الأفضل كذلك”.

وأضافت: “سأحصل على الأرجح على كل أنواع التعليقات، نيك، ولكن مع ذلك، فيما يتعلق بمسألة أكثر جدية ، كنت مريضًا بمرض NHS أيضًا ولدي بعض التجارب الرائعة حول المرض.. ينصب تركيزي على المرضى وهذا ما سأحرص على أن يركز القسم عليه أيضًا “.

وجاء قبول “كوفي” للوزارة في الوقت الذي وصفت فيه الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل سجلها في حقوق الإجهاض بأنه “مقلق للغاية”.

وصوتت كوفي، وهي كاثوليكية ، في السابق ضد إتاحة حبوب الإجهاض في المنزل بشكل دائم في إنجلترا وويلز، بعد أن تم إدخال الإجراء لتحسين الوصول إليها أثناء الوباء.

وعندما سُئلت كوفي عن آرائها، قالت إنها لا تسعى إلى إلغاء أي جانب من جوانب قوانين الإجهاض.

وقالت لشبكة سكاي نيوز: “أدرك أنني صوتت ضد قوانين الإجهاض”.

وأضافت: “ما سأقوله هو أنني ألتزم بالديموقراطية الكاملة، لذلك لا أسعى للتراجع عن أي جانب من جوانب قوانين الإجهاض.”

Can we all remember the correct accents in the spelling of Thérèse Coffey please?

Thanks

Päul Mäçkénzîè Röss pic.twitter.com/rNcXLxFQcz

— Paul Mackenzie Ross 🇺🇦 (@pmross) September 8, 2022