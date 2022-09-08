صور صادمة لوزيرة الصحة الجديدة تثير غضب البريطانيين.. بدينة وتدخن وتتناول الكحول!

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وطن – أثار تعيين تيريز كوفي وزيرة للصحة في حكومة ليز تراس جدلا كبيرا في بريطانيا بعد تداول صور لها تبدو فيها سمينة وتدخن وتشرب الكحول.

وبحسب ما أوردته صحيفة “تليغراف“، فقد اعترفت تيريز كوفي بأنها “ليست قدوة” عندما يتعلق الأمر بصحتها الشخصية بعد استجوابها حول وزنها وتدخينها وشربها للكحول.

ليست قدوة لغيرها

وفي مقابلة مع نيك فيراري من إل بي سي، سُئلت وزيرة الصحة الجديدة عن عادات التدخين والشرب الخاصة بها وكذلك ما إذا كان بإمكانها “أن تفعل ذلك بفقدان رطل أو اثنين”.

وردت السيدة كوفي: “ينصب تركيزي على كيفية تقديم الخدمات للمرضى وأنا أقدر أنني قد لا أكون نموذجًا يحتذى به، لكنني متأكد من أن المدير الطبي والآخرين سيظلون قدوة في هذا الصدد وسأفعل الأفضل كذلك”.

Thérèse Coffey, UK’s New Health Secretary.

Iso-Britannian uusi terveysministeri. pic.twitter.com/aZtWRFCpz1 — Ed Falcon 🇫🇮😄/🇵🇭 (@falconed62) September 8, 2022

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وأضافت: “سأحصل على الأرجح على كل أنواع التعليقات، نيك، ولكن مع ذلك، فيما يتعلق بمسألة أكثر جدية ، كنت مريضًا بمرض NHS أيضًا ولدي بعض التجارب الرائعة حول المرض.. ينصب تركيزي على المرضى وهذا ما سأحرص على أن يركز القسم عليه أيضًا “.

تعارض الإجهاض

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وجاء قبول “كوفي” للوزارة في الوقت الذي وصفت فيه الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل سجلها في حقوق الإجهاض بأنه “مقلق للغاية”.

وصوتت كوفي، وهي كاثوليكية ، في السابق ضد إتاحة حبوب الإجهاض في المنزل بشكل دائم في إنجلترا وويلز، بعد أن تم إدخال الإجراء لتحسين الوصول إليها أثناء الوباء.

وعندما سُئلت كوفي عن آرائها، قالت إنها لا تسعى إلى إلغاء أي جانب من جوانب قوانين الإجهاض.

وقالت لشبكة سكاي نيوز: “أدرك أنني صوتت ضد قوانين الإجهاض”.

وأضافت: “ما سأقوله هو أنني ألتزم بالديموقراطية الكاملة، لذلك لا أسعى للتراجع عن أي جانب من جوانب قوانين الإجهاض.”

Can we all remember the correct accents in the spelling of Thérèse Coffey please? Thanks Päul Mäçkénzîè Röss pic.twitter.com/rNcXLxFQcz — Paul Mackenzie Ross 🇺🇦 (@pmross) September 8, 2022

صوتت ضد زواج المثليين

وبحسب “التلغراف” لقد تحدثت “كوفي” سابقًا ضد الإجهاض بناءً على آرائها الدينية، معترفة بأنها “تفضل ألا يخضع الناس لعمليات إجهاض لكنها لن تدين الأشخاص الذين يقومون بذلك”.

وصوتت السيدة كوفي أيضًا ضد زواج المثليين في عام 2013 وتوسيع نطاق حقوق الإجهاض في أيرلندا الشمالية.

وبصفتها نائبة في مجلس النواب في عام 2010، قدمت كوفي اقتراحًا في البرلمان دعا إلى “تقييمات الصحة العقلية” للنساء الساعيات إلى الإجهاض.

🎥 İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Therese Coffey sosyal medyada linç edildi. 📌 Alkol, sigara ve karaoke tutkusuyla tanınan Coffey, İnglizlerin sağlık sistemine yönelik endişelerini had safhaya çıkardı. — TRHaber (@trhaber_com) September 8, 2022

من جانبها، قالت كلير مورفي ، الرئيسة التنفيذية للخدمات الاستشارية البريطانية للحمل ، لبي بي سي إن المملكة المتحدة يجب أن تكون “منارة لاختيار الإنجاب للمرأة” ، خاصة بعد إلغاء قضية رو ضد وايد في الولايات المتحدة.

وأضافت:”نحتاج إلى وزير صحة يريد تحسين الوصول إلى إجراء طبي تحتاجه امرأة من كل ثلاث نساء في حياتها، وليس فرض مزيد من القيود”.