الخميس, سبتمبر 8, 2022
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حياتنا

بعد تداول صورة مرعبة لها.. ميرفت أمين تكشف سر شكلها الصادم! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
بعد تداول صورة صادمة ومرعبة لها.. ميرفت أمين ترد على الساخرين منها! watanserb.com
ميرفت أمين
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وطن– أصبحت الفنانة المصرية ميرفت أمين، محور حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شكلها الصادم في عزاء المخرج علي عبد الخالق، والذي أقيم يوم الاثنين 5 سبتمبر الماضي.

تجاعيد وحزن

وظهرت ميرفت أمين (75 سنة) في الصورة الملتقطة، والتي أعاد الناشطون تداولها وهي ترتدي كمامة طبية، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر.

وما صدم الجمهور، هو التجاعيد وعلامات التقدم في السن، التي غطت وجه ميرفت أمين.

وجاء في تعليقات المتابعين: “ملامحها تغيرت والكبر تجاوز كل تقاسيم وجهها وكأنها تتألم لفراق أحبتها وتتذكر أيام زمان بحسرة وألم”.

تنمر وسخرية

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وانتقدت أخرى التنمر على الفنانة، وكتبت: “في ناس عم يتنمروا ويسخروا من الفنانة ميرفت أمين بعد آخر ظهور لها. ليه؟ لأنه كبرت والتجاعيد بينت على وجهها.. مجتمعات البوتوكس والفيلر ما عادت تتحمل امرأة بتجعيدة!”.

وكتب متابع: “”أسخف وأحقر تصرف على السوشيال ميديا استفزني امبارح تداول صورة الفنانة ميرفت أمين في عزاء علي عبد الخالق . وقد ظهرت عليها ملامح السن وتحتها حكم ومواعظ من النوعية المصرية الحشرية اللزجة التي فيها قسوة وجلافة وعدم إنسانية .ينم عن مزاج نكدي مايعرفش معنى كلمة حياة”

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وتساءلت أخرى: ” كيف يعني ميرفت أمين تاركة حالها هيك ومش عاملة ٧٠ عملية ليبين عمرها ٢٠؟ غريب!”.

واعتبر آخرون أن شكل الفنانة المصرية انعكاس لحزنها، فعقب متابع: “والله الزعل وحش وفقد الأحبة”.

ووافقه متابع الرأي معقباً: “وجعتلي قلبي فقدت كل صحابها حرفيا ربنا يصبرها”.

تعودت ولا أهتم

وخرجت الفنانة المصرية الكبيرة عن صمتها حول ردود الفعل على صورتها، وقالت: “لا أعرف لماذا تتصيدني السوشيال ميديا؟.. قبل 10 أيام قالوا توفيت إلى رحمة الله إثر وعكة صحية، وبعدها قالوا في سن كذا تزوجت”.

وتابعت ميرفت أمين في مداخلة هاتفية مع ببرنامج “مساء dmc”: “لا يمكن إخفاء الموت أو الزواج.. مش عارفة صايدني ليه طول الوقت.. بيتكلموا على عزاء وشكلها مهموم وكبرت.. هل مطلوب مني أروح العزاء بمكياج كامل”.

وزادت الفنانة: “من يتداولون هذه الأخبار لا يقدرون وجود أشخاص أنا على تواصل معهم. أو أن تكون ابنتي في مكان وغير قادرة على الوصول لي، حاجة زي كده الناس بتتخض”.

وختمت الفنانة بتساؤل: “ليه الأذية في مشاعر الناس؟.. أنا اتعودت ومابقتش تفرق معايا”.

وأعلنت ميرفت خلال اللقاء، أنها تقرأ حالياً سيناريوهات عملين دراميين من أجل الموافقة على أحدهما، والعودة من خلاله إلى الدراما مرة أخرى.

ميرفت أمين تكذب هذه الشائعة بعد نجاتها من حريق هائل أصابها بصدمة كبيرة

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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