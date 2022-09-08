أنجلينا جولي تقاضي براد بيت وتطالبه بتعويض هائل!

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وطن– رفعت شركة أنجلينا جولي، Nouvel، دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد براد بيت، زاعمة أن الممثل استولى بعد طلاقهما على Chateau Miraval وهي ملكية ريفية مساحتها 1300 فدان كان قد اشتراها الثنائي في 2008.

تنص الدعوى على أن بيت “أهدر” أصول الملكية، وأنفق الملايين على مشاريع تافهة، بما في ذلك أكثر من مليون دولار لتجديد حمامات السباحة وأموال أخرى لترميم استوديو التسجيل.

وتدعي الشركة كذلك أنه حاول نقل أصوله من قصر ميرافال إلى أحد أصدقائه مجانًا، حسب ما أورده موقع “eonline“.



كما تزعم الدعوى القضائية أن بيت أدار مصنع النبيذ دون التشاور مع جولي. وعندما طلبت هذه الأخيرة الحصول على مزيد من المعلومات والسيطرة على الممتلكات. حاول بيت “منعها وشركتها من الحصول على معلومات حول شاتو ميرافال أو إدارتها”.

كما تشير الدعوى إلى أن جولي باعت نوفيل لشركة مشروبات دولية بعد أن “تجاهل بيت عرضها الأخير لبيع حصتها في مصنع النبيذ بنفس الشروط التي اقترحها.”

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وجاء في الدعوى: “على الرغم من أن جولي لم تكن ملزمة بالبيع لبراد بيت، إلا أنها عرضت مع ذلك بيع مصلحتها له وتفاوضت معه لأشهر”.



معركة براد بيت وأنجلينا جولي

هذه الدعوى هي الأحدث في معركة قانونية بين الزوجين السابقين بشأن الملكية الفرنسية.

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في فبراير، رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي وإتهمها ببيع مصالحها في مصنع النبيذ الفرنسي دون إذنه.

وفي يونيو، قدم الممثل مستندات للمحكمة تزعم أن “جولي تابعت عملية البيع المزعومة سراً وأكملتها، وأبقت بيت عن قصد في الظلام، وانتهكت حقوق بيت التعاقدية عن عمد. ومن خلال القيام بذلك، سعت جولي للاستيلاء على الأرباح التي لم تكسبها وعائدات استثمار لم تقم بها وأيضًا من خلال البيع المزعوم، سعت جولي لإلحاق الأذى ببيت.”