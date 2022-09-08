الخميس, سبتمبر 8, 2022
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حياتنا

أنجلينا جولي تقاضي براد بيت وتطالبه بتعويض هائل!

كتب ايمان الباجي
أنجلينا جولي تقاضي براد بيت وتطالبه بتعويض هائل! watanserb.com
تدعي شركة أنجلينا أن براد بيت حاول نقل أصوله من قصر ميرافال إلى أحد أصدقائه مجانًا
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وطنرفعت شركة أنجلينا جولي، Nouvel، دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد براد بيت، زاعمة أن الممثل استولى بعد طلاقهما على Chateau Miraval وهي ملكية ريفية مساحتها 1300 فدان كان قد اشتراها الثنائي في 2008.

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تنص الدعوى على أن بيت “أهدر” أصول الملكية، وأنفق الملايين على مشاريع تافهة، بما في ذلك أكثر من مليون دولار لتجديد حمامات السباحة وأموال أخرى لترميم استوديو التسجيل.

براد بيت وأنجلينا جولي

وتدعي الشركة كذلك أنه حاول نقل أصوله من قصر ميرافال إلى أحد أصدقائه مجانًا، حسب ما أورده موقع “eonline“.

كما تزعم الدعوى القضائية أن بيت أدار مصنع النبيذ دون التشاور مع جولي. وعندما طلبت هذه الأخيرة الحصول على مزيد من المعلومات والسيطرة على الممتلكات. حاول بيت “منعها وشركتها من الحصول على معلومات حول شاتو ميرافال أو إدارتها”.

Chateau Mirava

كما تشير الدعوى إلى أن جولي باعت نوفيل لشركة مشروبات دولية بعد أن “تجاهل بيت عرضها الأخير لبيع حصتها في مصنع النبيذ بنفس الشروط التي اقترحها.”

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وجاء في الدعوى: “على الرغم من أن جولي لم تكن ملزمة بالبيع لبراد بيت، إلا أنها عرضت مع ذلك بيع مصلحتها له وتفاوضت معه لأشهر”.

معركة براد بيت وأنجلينا جولي

هذه الدعوى هي الأحدث في معركة قانونية بين الزوجين السابقين بشأن الملكية الفرنسية.

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في فبراير، رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي وإتهمها ببيع مصالحها في مصنع النبيذ الفرنسي دون إذنه.

وفي يونيو، قدم الممثل مستندات للمحكمة تزعم أن “جولي تابعت عملية البيع المزعومة سراً وأكملتها، وأبقت بيت عن قصد في الظلام، وانتهكت حقوق بيت التعاقدية عن عمد. ومن خلال القيام بذلك، سعت جولي للاستيلاء على الأرباح التي لم تكسبها وعائدات استثمار لم تقم بها وأيضًا من خلال البيع المزعوم، سعت جولي لإلحاق الأذى ببيت.”

المصدرموقع ''”eonline''، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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